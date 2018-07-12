Федерер, Ягр, Уильямс: когда возраст спортивной карьере не помеха

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Роджер Федерер не смог защитить титул на Уимблдонском турнире этого года, проиграв в четвертьфинале южноафриканцу Кевину Андерсону. Федереру 37 лет, но он занимает второе место в мировом рейтинге и несмотря на возраст остается одним из лидеров в профессиональном теннисе.

Некоторые комментаторы считают, что в матче против 32-летнего Андерсона его подвели физические кондиции: временами казалось, что Федерер устал гораздо больше соперника. Тем не менее во многих матчах он доминирует в игре с куда более молодыми соперниками.

Свой последний Большой шлем он выиграл в этом году в Австралии и стал самым возрастным теннисистом, одержавшим победу на крупном соревновании. Как говорится, победить Федерера в отдельном матче реально, а побить его многочисленные рекорды в теннисе почти невозможно.

Кто еще из немолодых спортсменов прославился победами в профессиональном спорте или просто продолжает карьеру несмотря на годы?

Игорь Ларионов - двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

Свой последний Кубок Стэнли он выиграл в составе команды "Детройт Ред Уингз" в 2002 году в возрасте 42 лет. В том же году он играл за сборную России на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, где россияне стали бронзовыми призерами.

В 2003 году он перешел в клуб "Нью Джерси Девилз", в котором играл еще год с лишним, и завершил свою профессиональную карьеру в 2004 году в возрасте 44 лет.

Поспорить с Ларионовым в плане спортивного долголетия на льду может только вот этот человек.

Яромир Ягр продолжает играть в свои 46 лет. С прошлого года выступает за чешский клуб "Рытиржи Кладно".

За свою многолетнюю карьеру он успел поиграть за сборную Чехословакии, тогда ему еще не было 20 лет. Провел 16 международных турниров за сборную Чехии, последним из которых был ЧМ 2015 года.

В 1998 году выигрывал олимпийское золото, дважды - золото чемпионатов мира. Дважды завоевал Кубок Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз".

Провел несколько сезонов в КХЛ за омский "Авангард". Карьеру в НХЛ начал в 1990 году. Считается самым результативным игроком среди европейцев за всю историю НХЛ по голам, очкам, передачам как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф.

Тут, правда, надо сделать оговорку, что все вышесказанное касается ныне живущих хоккеистов. Если же посмотреть на тех, кого с нами уже нет, то тут вне конкуренции легендарный канадец Горди Хоу.

Хоу дебютировал в НХЛ в 1946 году, в 1972-м продолжил карьеру в ВХА (где играл в одной команде с двумя своими сыновьями), в 1979-м вместе с клубом "Хартфорд Уэйлерз" вернулся в НХЛ и играл там до 52 лет.

В 1997 году, когда ему было 69, Хоу подписал контракт на один матч с клубом ИХЛ "Детройт Вайперс" и провел на льду одну смену, став, таким образом, единственным хоккеистом, чья профессиональная карьера растянулась на шесть десятилетий.

Многие годы Мартина оставалась самой возрастной в истории тенниса спортсменкой, выигравшей титул в одиночном разряде.

Всего за карьеру Навратилова выиграла 18 турниров Большого шлема, последний из которых (Уимблдон 1990 года) покорился ей, когда ей было 34 года.

Свой последний финал Большого шлема играла в 38 лет - в 1994 году и тоже на Уимблдоне. Тогда она уступила в трех сетах испанке Кончите Мартинес, для которой та победа стала единственной на турнирах Большого шлема.

Навратилова навсегда останется в истории тенниса одной из самых выдающихся спортсменок, но по части возраста наша следующая героиня ее обошла.

На счету Серены более 90 побед в турнирах Большого шлема и WTA. На Больших шлемах она побеждала 39 раз, из них 23 раза в одиночном разряде. Последняя победа состоялась на Открытом чемпионате Австралии в 2017 году. Во время выступления 36-летняя Серена уже была беременна.

В 2014 году, заняв в очередной раз первое место в рейтинге в возрасте 31 года и 145 дней, она стала самой возрастной теннисисткой, возглавлявшей рейтинг WTA в одиночном разряде.

Чтобы побить последний рекорд и по всем статьям стать самой великой теннисисткой всех времен Серене осталось выиграть еще один титул Большого шлема, чтобы сравняться с Маргарет Корт, на счету которой их 24, или еще два, чтобы обойти австралийку.

Специалисты не сомневаются, что Серене это по силам даже после рождения ребенка и вынужденного перерыва.

Нападающий Кадзу является самым возрастным футболистом в мире. В свои 51 год продолжает карьеру, подписав в 2017 году повторный контракт с клубом "Йокогама".

В начале карьеры провел восемь лет в Бразилии, где, по его собственным словам, и научился играть в футбол.

Кроме японских клубов в разное время играл за бразильские, хорватский, итальянский и австралийский клубы. За сборную Японии выступал с 1990-2000 гг. и провел 89 матчей.

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Японский конник участвовал в Олимпийских играх 1964, 2008 и 2012 годов.

Он - рекордсмен Олимпийского движения по временному охвату Игр, в которых он участвовал: между его первой Олимпиадой и последней прошло 48 лет.

На Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году он приехал в 71 год, выступал только в личном первенстве и занял 41-е и 49 мест.

И это тоже не предел возраста. Австрийскому наезднику Артуру фон Пограцу на момент его участия в Олимпийских играх 1936 года в Берлине было 72 года.

А старейшим Олимпийским чемпионом в истории является вот этот человек…

Сван участвовал в трех Олимпиадах - 1908, 1912 и 1920 годов, завоевал три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Первое золото он завоевал на своих первых Играх в 1908 году. Уже тогда он был в весьма почтенном возрасте - ему было 60 лет, но старейшим олимпийским чемпионом он тогда не стал. Соперник из сборной Ирландии Джошуа Миллнер был на несколько месяцев старше.

Через четыре года 64-летний Сван снова завоевал золотую медаль Олимпиады, на этот раз в командном первенстве, и тогда же вошел в историю как старейший олимпийских чемпион.

Его рекорд не побит до сих пор.

Графика Олеси Волковой