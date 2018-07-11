Исламский протест или криминал? Что произошло в азербайджанской Гяндже

Правообладатель иллюстрации Гянджа

В азербайджанском городе Гянджа у здания городской администрации произошли столкновения между группой митингующих и полицией, в результате чего двое выскопоставленных полицейских были убиты.

Власти обвиняют в произошедшем неких религиозных радикалов. Оппозиция заявляет о своей непричастности.

А началось все неделю назад с покушения на главу города, которое произошло, когда вся страна осталась без электроснабжения.

Что произошло в Гяндже?

Вечером 10 июля группа людей, выкрикивающих исламистские лозунги, собралась перед зданием исполнительной власти (ИВ) города Гянджа.

Между митингующими и полицией произошли столкновения. Местное информагентство АПА пишет, что в акции участвовало около 200 человек. На видеороликах, распространявшихся в соцсетях, видны солдаты, сотрудники полиции, а также потасовка с гражданскими лицами.

В совместном заявлении МВД, генеральной прокуратуры и службы государственной безопасности говорится, что около 8 вечера группа из 150-200 религиозных радикалов пыталась грубо нарушить закон.

МВД сообщает, что двое высокопоставленных полицейских погибли в результате колото-режущих ранений, нанесенных радикальными элементами.

Также, по сведениям МВД, было задержано 40 человек. Согласно информации министерства, порядок в центре города был восстановлен в течение получаса.

Один из убитых полицейских - замначальника главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, второй - замначальника Низаминского районного управлении полиции, полковник-лейтенант Самед Аббасов

Жители Гянджи говорят, что поначалу полиция никак не реагировала на толпу, собиравшуюся перед зданием исполнительной власти.

"В толпе кричала пара человек, были слышны религиозные высказывания, полиция была обеспокоена, но люди спокойно гуляли, - сказал Би-би-си один из очевидцев, - То есть, те кто шел, шли себе и не меняли свой путь из-за этой суеты".

Все это время невдалеке стоял автобус с военнослужащими внутренних войск. Потом солдаты начали подключаться к операции по наведению порядка.

Агентство "Туран" пишет, что организованная через соцсети акция протеста была связана с произошедшим 3 июля покушением на главу города Эльмара Bелиева. Организаторы акции считают, что покушение на Bелиева стало результатом произвола самого чиновника.

Но власти так не считают. "Трагедия, произошедшая вчера в Гяндже, была заговором против азербайджанского государства", - заявил в интервью АПА депутат Захид Орудж. Парламентарий заявил, что круги, желающие реализовать незаконные сценарии, выбрали для этого Гянджу.

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на своей странице в "Фейсбуке" заявил, что ждет еще большего сплочения общества вокруг государства.

Это провокация?

Правообладатель иллюстрации Ganja.az

Оппозиция считает произошедшее провокацией.

Одна из крупнейших оппозиционных партий - Партия народного фронта Азербайджана (ПНФА) - отрицает свою причастность к событиям в Гяндже.

В интервью Би-би-си лидер партии Али Керимли сказал, что ему не было известно о готовящейся акции и ее участниках. "Прошедшая в Гяндже акция не имеет к нам никакого отношения; мы не знаем, кто ее провел и зачем", - говорит он. Произошедшее там он назвал провокацией.

По его словам, оппозиция ни разу за долгие годы не проводила анонимных акций.

Другая крупная оппозиционная партия "Мусават" в лице Джахангира Амирханлы, бывшего главы ее отделения в Гяндже тоже называет случившееся провокацией.

По словам Али Керимли, после совершенного неделю назад покушения на главу ИВ Гянджи Велиева были арестованы четыре члена ПНФА.

Почему покушение привело к беспорядкам и кто такой Эльмар Велиев?

Вечером 3 июля, когда в результате аварии на Мингячевирской ТЭЦ почти весь Азербайджан остался без света, на главу исполнительной власти Гянджи Велиева было совершено покушение.

Через три дня генпрокуратура, МВД и СГБ распространили совместное заявление, в котором покушение было названо терактом. В его совершении был обвинен Юнис Сафаров, который, по данным силовиков, ранее воевал в Сирии.

Помощник азербайджанского президента Али Гасанов говорит, что это покушение имело не социальный характер, было не "борьбой за справедливость", а элементом борьбы за создание шариатского государства.

Гасанов также обвинил в поддержке предполагаемого убийцы проевропейскую оппозицию, правозащитницу и политэмигранта Лейлу Юнус, талышских сепаратистов (талыши - одно из этнических меньшинств страны), а также религиозные сайты за рубежом. Он заявил, что эти силы занимаются идеологической провокацией против независимой политики азербайджанского государства.

Помощник президента не говорит о событиях в Гяндже 10 июля. Тем не менее его запись была опубликована в Facebook на следующий же день, тогда как неделей ранее Гасанов в интервью Би-би-си называл нападение на главу ИВ простым криминалом.

Сейчас же он говорит, что на тот момент не располагал достаточными данными. Теперь же, по его словам, речь идет о фактах синхронизированной идеологической провокации в отношении государственности со стороны сепаратистов, религиозных радикалов, "бытовой оппозиции", работающей только ради денег и комфорта.

Не указывая прямо на события 10 июля, Гасанов, тем не менее, пишет: "Невозможно понять предательское рвение тех, кто поддерживает их изнутри, пытается оправдать преступление против сотрудников полиции".

В некоторых СМИ появлялись материалы о грубом отношении Эльмара Велиева к жителям города. Гасанов в связи с этим говорит, что эти медиа пытались создать исламофобский и анти-шиитский имидж Велиеву.

"С начала же текущего года в определенных рэкетирских изданиях наблюдался резкий рост числа материалов о грубом поведении Эльмара Велиева, - пишет Гасанов, - Видно, по причине того, что население страны не настолько чувствительно относится к религиозным темам, появилась необходимость сформировать имидж «виновника социальной тирании»".

Эльмар Велиев является членом правящей партии "Новый Азербайджан", а на своей должности состоит с 2011 года. У него есть брат - главный военный прокурор страны Ханлар Велиев.

По словам президента Центра экономических и политических исследований "The Far Center", бывшего посла в России Хикмета Гаджизаде, Велиев все время пребывал в конфликте с жителями Гянджи, которые пытались проявить социальную активность.

"Речь идет не только о политических активистах, но и о представителях гражданского общества, НПО, - сказал политолог в интервью Би-би-си, - С религиозными активистами у него были постоянные скандалы, он то закрывал, то снова открывал мечеть".

В то же время Гаджизаде не считает произошедшее в Гяндже провокацией. "Ничего на это не указывает и нет никаких следов этого, - говорит он, - Накапливалось напряжение, и в конце концов оно взорвалось".

Закручивание гаек?

Политолог отмечает, что произошедшее в Гяндже может стать новым поводом для закручивания гаек. Похожее, по его мнению, имело место и после протестов в городах Губа и Исмаиллы в предыдущие годы. Это постоянная практика, считает эксперт.

Тогда, 5 лет назад в городе Исмаиллы прошли протесты местных жителей с требованием отставки ИВ района. Эти протесты вылились в поджог гостиницы и автомобилей.

За год до того подобное произошло в городе Губа, после того как глава ИВ района Рауф Хабибов заявил, что губинцы продали свой район и себя, чем оскорбил земляков. Хабибов - родственник бывшего министра транспорта Зии Мамедова.

Тогда оппозиция также отрицала свою причастность к беспорядкам. Тем не менее ряд оппозиционеров был арестован. В частности, после событий в Исмаиллы был арестован Ильгар Мамедов, лидер партии "Республиканская альтернатива". Впоследствии он был приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в организации беспорядков и насилии в отношении полиции.

Несмотря на решение ЕСПЧ о его освобождении, Мамедов до сих пор находится в тюрьме - это единственный для Азербайджана случай невыполнения подобного решения.

Всего в стране, по данным местных правозащитников, находится более 140 политзаключенных. Большинство из них (80 человек) - члены религиозных групп, облавы на которых произошли по всей стране после еще одних похожих событий - столкновений в поселке Нардаран в 2015 году. Тогда погибли как жители села, так и полицейские.