Правообладатель иллюстрации STR/AFP/Getty Images Image caption Вместе с гражданами против пенсионной реформы протестуют даже члены "Единой России"

Инициатива правительства о повышении пенсионного возраста вызвала споры даже среди тех, кто должен эту реформу поддержать. Несколько единороссов осмелились выступить с несогласием даже несмотря на призыв руководства партии не критиковать реформу.

Критика планов повышения пенсионного возраста довольно популярна среди оппозиционных партий: с несогласием выступили представители КПРФ и "Справедливой России", профсоюзы провели митинги протеста в десятках российских городов, против выступили "Яблоко" и Алексей Навальный.

"Единая Россия", председателем которой является премьер-министр Дмитрий Медведев, по идее должна целиком проголосовать за законопроект, внесенный правительством. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак даже говорил о недопустимости высказываться против реформы.

Однако даже не смотря на этот запрет некоторые представители партии власти позволили себе своего рода демарш.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Наталья Поклонская пообещала избирателям проголосовать против повышения пенсионного возраста

19 июля депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская на своей странице в Facebook сообщила, что не поддерживает пенсионную реформу. "Заранее раскрою секрет о том, как я буду голосовать в части повышения пенсионного возраста до 63/65 лет. Буду голосовать "против", - сообщила экс-прокурор Крыма.

Позже в разговоре с "Комсомольской правдой" она вновь сказала, что предложенный правительством вариант реформы нужно корректировать - "чтобы у людей не было ни излишних страхов, ни излишних иллюзий".

Поклонская до этого никогда публично не критиковала действия правительства и вообще больше известна резонансными заявлениями и инициативами - например, о запрете фильма "Матильда" Алексея Учителя, так как он, по ее мнению, оскорблял память императора Николая II.

Уже через несколько дней секретарь генсовета партии Андрей Турчак на закрытой встрече с думскими единороссами заявил, что поддержать реформу партийцев попросил лично Медведев. "Безусловно, мы с вами просто обязаны подставить плечо нашему руководителю", - сказал тогда Турчак.

Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы

Правообладатель иллюстрации Anna Isakova/Russian State Duma Press Office/TASS Image caption Вячеслав Лысаков заявил, что готов рискнуть политической карьерой, но пенсионную реформу не поддержит

Вслед за Поклонской о готовности "рискнуть своей политической карьерой" и проголосовать против законопроекта о повышении пенсионного возраста заявил другой единоросс - Вячеслав Лысаков, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

По словам Лысакова, "наши граждане могут элементарно не дожить до этой прекрасной пенсии". Кроме того, он добавил, что не считает себя "умнее президента", который, по его мнению, "последовательно" выступает против такой реформы.

Владимир Путин за время своего президентства действительно обещал не повышать пенсионный возраст - например, в 2005 году он говорил, что такой реформы не стоит ждать, пока он остается главной государства. Видео с его высказыванием 13-летней давности широко разошлось после объявления о пенсионном плане правительства.

Однако в Кремле на это ответили, что "ни одна страна не существует в вакууме" и за это время произошли изменения.

Лысаков не всегда был послушным единороссом: в 2005-2007 годах он писал оппозиционные колонки в "Новой газете" и участвовал в митингах против запрета праворульных машин. Но уже в 2011 году он стал депутатом Госдумы от "Единой России", выступал с инициативами, защищающими права автолюбителей, и резкими высказываниями против российского руководства не запомнился. Попытка "рискнуть своей политической карьеро", можно сказать, первый публичный демарш единоросса.

Вера Синяева, член тюменского отделения "Единой России"

Правообладатель иллюстрации Аксиома/YouTube Image caption Вера Синяева из тюменской "Единой России" заявила, что Владимир Путин ее разочаровал

Член "Единой России", профсоюзная активистка Вера Синяева и вовсе обвинила президента России во лжи из-за подготовки пенсионной реформы.

Синяева в начале июля приняла участие в акции протеста в Тюмени. "Когда Путин как военный человек дал слово, что не будет поднимать пенсионный возраст, - я голосовала за гарантию стабильности, за будущее! А он обманул! Военный, офицер - и обманул!" - эмоциональное выступление Синяевой широко разошлось на YouTube.

На митинги Синяева, работающая пенсионерка, заявила, что решила уйти из "Единой России". "Я рада, что коммунисты смогли объединиться и вывести людей. "Единороссы" на это не пойдут, это позор," - добавила пенсионерка. Собравшиеся поддержали ее аплодисментами.

Уже позже в интервью "Дождю" Синяева рассказала, что на работе в научной библиотеке ее осудили за то, что она "забыла где живет, забыла где работает".

Тюменское отделение "Единой России" законопроект о пенсионной реформе поддержало. Его секретарь Андрей Артюхов заявил, что в партии расценивают слова Синяевой как "частное мнение": "Она говорит о переходе в другую партию. Выходит, ей без разницы, в какой партии состоять?".

Андрей Ветлужских, депутат Госдумы

Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/TASS Image caption Профсоюзная организация, которой руководит Ветлужских, заявила о несогласии с пенсионной реформой

Еще одним депутатом Госдумы, не поддержавшим пенсионную реформу, оказался Андрей Ветлужских, представляющий в нижней палате Свердловскую область. Ветлужских - председатель Ассоциации профсоюзных организаций Уральского федерального округа. Эта ассоциация предложение правительства о повышении пенсионного возраста не поддержала.

В своем Facebook Ветлужских решение ассоциации, в котором говорится о "категорическом несогласии" с пенсионной реформой. Под документом стоит и подпись самого депутата.

"Решение единогласное, не все дистанционно смогли подписать", - прокомментировал сам депутат.

Профсоюзные движения в России редко открыто критикуют инициативы российских властей и чаще всего выступают в их поддержку.

Пока публичного порицания от руководства партии в адрес Ветлужских не было.

Михаил Боровицкий, глава Ярославской областной Думы

Правообладатель иллюстрации Valeriy Sharifulin/TASS Image caption Просьба о дополнительной проработке реформы стоила кресла главе ярославских единороссов Михаилу Боровицкому

Сильнее всех от дискуссий по поводу пенсионной реформы пострадал глава ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, который также занимал пост секретаря местного отделения "Единой России".

26 июня облдума решила направить в Госдуму обращение о необходимости дополнительной проработки вопроса о повышении пенсионного возраста в России. В нем, в частности, говорилось, что реформа вызвала "серьезный резонанс среди населения".

А уже на следующий день стало известно, что Боровицкий больше не является лидером ярославских единороссов. Сам он о причинах отставки говорить отказался. Однако, как выяснил РБК, Боровицкого решил уволить генсовет "Единой России" и связано это именно с позицией по пенсионной реформе.

Так, один из собеседников РБК процитировал слова Андрея Турчака, который на закрытом заседании заявил, что "партия не может превращаться в балаган публичных мнений своих членов, тем более партийных руководителей": "Мы или партия в глазах общества, или непонятно что?"