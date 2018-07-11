"Огромный шаг вперед": комментаторы о сборной Англии

Правообладатель иллюстрации AFP

Победа хорватов над сборной Англии (2:1) стала горьким разочарованием для английских болельщиков, надеявшихся, что их команда впервые с 1966 года выйдет в финал чемпионата мира. Но несмотря ни на что в соцсетях звучат похвалы в адрес сборной, которая сумела сделать больше, чем от нее ожидали перед началом турнира.

Пропустить Twitter пост , автор: @GaryLineker Utterly choked, but this young side gave absolutely everything. It’s a huge step forward and they’ll only get better in the future. They can hold their heads high, they did our country proud. Congratulations to Croatia. — Gary Lineker (@GaryLineker) 11 июля 2018 г.

"Очень огорчен, но эта молодая команда сделала все возможное. Это огромный шаг вперед, они в будущем будут еще лучше. Они могут гордиться, они заставили гордиться нашу страну. Поздравления Хорватии", - написал в "Твиттере" бывший капитан сборной Англии, а ныне комментатор Би-би-си Гари Линекер.

Этот турнир разительно отличается от чемпионата Европы 2016 года, где англичане проиграли в 1/8 финала сборной Исландии, и чемпионата мира 2014 года, когда они вылетели из группового турнира, не одержав ни одной победы.

На этот раз сборная сыграла неожиданно хорошо, и выход в полуфинал можно считать несомненным достижением.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Главный тренер сборной Гарет Саутгейт сказал, что его команда задала новую, более высокую планку, и теперь ожидания будут более высокими.

"Нужно преодолевать преграды, чтобы стать побеждающей командой, и мы преодолели многие из них, - сказал Саутгейт.

"Они превзошли все ожидания. Англия, вы молодцы, и молодец Гарет Саутгейт - ты здорово справился. Нам подарили великолепное шоу, им удалось найти систему и дать нам надежду", - отметил бывший форвард сборной Англии Алан Ширер.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Огромное количество болельщиков собралось в среду вечером в Гайд-парке

Пропустить Twitter пост , автор: @WayneRooney Gutted. Massive well done to all the lads who have done us all proud, keep your heads held high. This is a great young team with a big big future 👏👏👏 — Wayne Rooney (@WayneRooney) 11 июля 2018 г.

"Обидно. Все ребята сыграли просто великолепно, мы ими очень гордимся. Не отчаивайтесь. Это отличная молодая команда, которую ждет большое будущее", - написал бывший игрок сборной Уэйн Руни.

Пропустить Twitter пост , автор: @KensingtonRoyal I know how disappointed @england must feel right now but I couldn’t be more proud of this team and you should hold your heads high. You’ve had an incredible #WorldCup, made history, and gave us fans something to believe in. We know there is more to come from this @england team. W — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 июля 2018 г.

"Я знаю, что сборная Англии сейчас очень разочарована, но я очень горжусь этой командой, и вам не нужно отчаиваться. Вы провели удивительный чемпионат мира, вошли в историю, и вселили в нас веру. Мы знаем, что эта сборная Англии еще себя покажет", - написал в "Твиттере" принц Уильям.

"Ребята, вы молодцы. Вы сделали все, что могли", - написал бывший футболист сборной Англии и телекомментатор Алан Смит.

Пропустить Twitter пост , автор: @mrdanwalker I’m sat here watching 1000s of England fans applauding the squad and singing ‘Don’t Look Back In Anger’ with all they have. Thankfully we are looking forward with hope. Gareth Southgate and his team have helped many fall back in love with the beautiful game. Onwards & upwards. — Dan Walker (@mrdanwalker) 11 июля 2018 г.

Спортивный комментатор Би-би-си Дэн Уокер присутствовал на матче в Москве и так описал увиденное: "Я сижу здесь и вижу, как тысячи английских болельщиков аплодируют команде и громко поют 'Don't Look Back In Anger' [песня группы Oasis]. К счастью, мы смотрим в будущее с надеждой. Гарет Саутгейт и его команда помогли многим вновь влюбиться в эту красивую игру. Только вперед".

Пропустить Twitter пост , автор: @England To everyone who supported us.



To everyone who believed this time was different.



To everyone who wasn't afraid to dream.



To everyone who knows this is only the beginning.



Thank you. We hope we made you proud. #threelions pic.twitter.com/jH8lYMB2E0 — England (@England) 11 июля 2018 г.

Сборная поблагодарила болельщиков за поддержку: "Всем, кто нас поддерживал, всем, кто верил, что на этот раз все будет по-другому, всем, кто не боялся мечтать, всем, кто знает, что это лишь начало, спасибо. Надеемся, мы дали вам повод для гордости".