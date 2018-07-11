"Огромный шаг вперед": комментаторы о сборной Англии
Победа хорватов над сборной Англии (2:1) стала горьким разочарованием для английских болельщиков, надеявшихся, что их команда впервые с 1966 года выйдет в финал чемпионата мира. Но несмотря ни на что в соцсетях звучат похвалы в адрес сборной, которая сумела сделать больше, чем от нее ожидали перед началом турнира.
"Очень огорчен, но эта молодая команда сделала все возможное. Это огромный шаг вперед, они в будущем будут еще лучше. Они могут гордиться, они заставили гордиться нашу страну. Поздравления Хорватии", - написал в "Твиттере" бывший капитан сборной Англии, а ныне комментатор Би-би-си Гари Линекер.
Этот турнир разительно отличается от чемпионата Европы 2016 года, где англичане проиграли в 1/8 финала сборной Исландии, и чемпионата мира 2014 года, когда они вылетели из группового турнира, не одержав ни одной победы.
На этот раз сборная сыграла неожиданно хорошо, и выход в полуфинал можно считать несомненным достижением.
Главный тренер сборной Гарет Саутгейт сказал, что его команда задала новую, более высокую планку, и теперь ожидания будут более высокими.
"Нужно преодолевать преграды, чтобы стать побеждающей командой, и мы преодолели многие из них, - сказал Саутгейт.
"Они превзошли все ожидания. Англия, вы молодцы, и молодец Гарет Саутгейт - ты здорово справился. Нам подарили великолепное шоу, им удалось найти систему и дать нам надежду", - отметил бывший форвард сборной Англии Алан Ширер.
"Обидно. Все ребята сыграли просто великолепно, мы ими очень гордимся. Не отчаивайтесь. Это отличная молодая команда, которую ждет большое будущее", - написал бывший игрок сборной Уэйн Руни.
"Я знаю, что сборная Англии сейчас очень разочарована, но я очень горжусь этой командой, и вам не нужно отчаиваться. Вы провели удивительный чемпионат мира, вошли в историю, и вселили в нас веру. Мы знаем, что эта сборная Англии еще себя покажет", - написал в "Твиттере" принц Уильям.
"Ребята, вы молодцы. Вы сделали все, что могли", - написал бывший футболист сборной Англии и телекомментатор Алан Смит.
Спортивный комментатор Би-би-си Дэн Уокер присутствовал на матче в Москве и так описал увиденное: "Я сижу здесь и вижу, как тысячи английских болельщиков аплодируют команде и громко поют 'Don't Look Back In Anger' [песня группы Oasis]. К счастью, мы смотрим в будущее с надеждой. Гарет Саутгейт и его команда помогли многим вновь влюбиться в эту красивую игру. Только вперед".
Сборная поблагодарила болельщиков за поддержку: "Всем, кто нас поддерживал, всем, кто верил, что на этот раз все будет по-другому, всем, кто не боялся мечтать, всем, кто знает, что это лишь начало, спасибо. Надеемся, мы дали вам повод для гордости".