СМИ России: пенсионную реформу предлагают отложить

В обзоре российских газет:

"Коммерсант", "Ведомости": нельзя забирать без компенсаций

Госдума и совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) критикуют пенсионную реформу. "Коммерсант" пишет, что депутаты будут рекомендовать Госдуме ратифицировать конвенцию Международной организации труда (МОТ) "О минимальных нормах социального обеспечения" (№102).

Этот законопроект в пакете пенсионной реформы внесло правительство, предложив ратифицировать конвенцию с "изъятиями". Правительством были выделены для ратификации те разделы конвенции, по которым российское законодательство уже соответствует требованиям МОТ, пояснил депутатам замминистра труда Андрей Пудов.

Первый зампред думской фракции КПРФ Николай Коломейцев заподозрил министерство в "политической конъюнктурности", обратив внимание, что ратификация конвенции предлагается одновременно с правительственным законопроектом о повышении пенсионного возраста. По конвенции пенсионный возраст можно установить в 65 лет, как и предлагает правительство РФ для мужчин.

Пенсионную реформу критиковали и в СПЧ. Его председатель Михаил Федотов отметил, что "реформа пенсионной системы должна быть понятна для граждан и выгодна им". По его мнению, у людей нельзя забирать то, что было дано им ранее, не предложив компенсации. Компенсацией может быть содействие людям старшего возраста в трудоустройстве, переобучении, психологической адаптации, а для работодателей - дополнительные стимулы для сохранения работников предпенсионного возраста.

Один из авторов закона "О трудовых пенсиях" 1990 года Эльвира Тучкова предложила отложить реформу на пять-семь лет. Омбудсмен Татьяна Москалькова добавила, что считает слишком резким повышение возраста выхода на пенсию для женщин - на восемь лет.

В "Ведомостях" обсуждение реформы представителями СПЧ комментирует руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Он считает, что есть большие социальные группы, являющиеся основными выгодополучателями реформы, в первую очередь - около 45 млн пенсионеров.

"Если бы они понимали, что у них ничего не изымают, а улучшают их условия жизни, то социологически была бы иная картина, учитывая их долю в населении", - говорит Костин. Опросы показывают, что одна из претензий - отсутствие обсуждения, напоминает эксперт: "Работа, которую ведут партии, общественные палаты, СПЧ, в значительной мере эту претензию снимет. Все-таки люди следят за такими вещами, поскольку это касается их доходов", - резюмирует эксперт.

"Ведомости": Россия увеличит добычу нефти

Россия уже в этом году может установить исторический рекорд добычи нефти - в среднем 11,15 млн барр. в сутки, а в следующем - довести его до 11,17 млн барр., пишут "Ведомости", ссылаясь на предположения ОПЕК. Также издание сообщает, что добычу увеличивают и страны ОПЕК, при этом цена нефти не упадет, потому что растет потребление.

Запасы нефти сократились, рынок сбалансирован, но важно не допускать перегрева, объяснял решение министр энергетики Александр Новак. Нарастить добычу способны все крупнейшие российские нефтяные компании, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

"Для нефтяных стран картина благоприятная с точки зрения фундаментальных факторов, главный из которых - баланс спроса и предложения: запасы нефти сократились и вернулись к средним пятилетним значениям", - говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

Издание отмечает, что спрос растет, но прогнозировать баланс спроса и предложения нефти на вторую половину года практически невозможно - в уравнении слишком много неизвестных, говорит директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

США ввели санкции против Ирана: контрагенты должны прекратить покупать у страны нефть до ноября. "Скорее всего, добыча в Иране все же сильно сократится - американская администрация настроена очень решительно. Саудовской Аравии и другим странам соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК не останется ничего, кроме как компенсировать выпадающую добычу", - говорит Маринченко.

Снижение добычи в Венесуэле и санкции против Ирана могут в краткосрочной перспективе толкнуть цены вверх, полагает Полищук. "Но на рынке останется слишком мало незадействованных производственных мощностей. Этот фактор не даст котировкам упасть слишком низко", - уверен Маринченко.

Беспокойство аналитиков вызывает только торговая война США и Китая, это противостояние способно повлиять на цены. С одной стороны, войны создает на рынке напряженность относительно надежности поставок, что может привести к росту котировок. С другой - тарифные войны могут привести к замедлению роста мировой экономики, а то и к рецессии - это может иметь серьезные негативные последствия для сырьевых рынков, объясняет Маринченко.

РБК: Москву обвинили во вмешательстве в дела Греции

Греция признала персонами нон грата четырех российских дипломатов, пишет РБК.

Афины вышлют российских дипломатов из-за якобы предпринятых ими попыток вмешаться в дела Греции и противодействовать соглашению о новом названии Республики Македония.

Греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в Грецию еще двум россиянам, пишет газета со ссылкой на греческие СМИ и рассказывает, что Афины обвиняют российских дипломатов во вмешательстве во внутренние дела, незаконных действиях против национальной безопасности, попытках сбора информации, а также в неудавшихся попытках подкупа греческих чиновников.

Источники отметили, что Москва проводит "многочисленные и скоординированные" действия по усилению своего влияния в Греции. В материале греческой газеты была названа только одна фамилия - сотрудника российского посольства Виктора Яковлева, сведения об остальных дипломатах не приводятся.

Российский МИД от официальных комментариев отказался. Однако российский дипломатический источник сказал РБК, что в ответ на действия греческой стороны последуют зеркальные меры, как это обычно бывает в случае высылки дипломатов.

Источники, сообщившие о высылке российских дипломатов, подчеркнули, что к другим представителям российской дипмиссии у Афин претензий нет. Весной этого года Греция отказалась высылать российских дипломатов из солидарности с Великобританией по "делу Скрипалей", Македония тогда выслала одного, хотя страна не входит в ЕС.

Скандал с высылкой дипломатов разразился в то время, когда отношения России и Греции и без того двигались по нисходящей траектории, констатировал в разговоре с РБК заведующий сектором исследований Европейского союза ИМЭМО РАН Юрий Квашнин.

После прихода к власти лидера партии СИРИЗА Алексиса Ципраса Москву и Афины захлестнула эйфория, напомнил эксперт: "Прошел ряд визитов на высшем уровне, делались громкие заявления о перспективах укрепления связей". Однако в конечном счете надежды не оправдались, рассказывает Квашнин.

Россию не первый раз обвиняют в попытках дестабилизации ситуации на Балканах. Осенью 2016 года в Черногории были задержаны россияне, которых местные правоохранители обвинили в попытке госпереворота.

Впрочем, очередной инцидент на репутацию России на Балканах в целом не повлияет, убежден ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель. "Это локальный эпизод, связанный с конкретными обстоятельствами", - сказал эксперт РБК.

Представитель российского посольства в Греции, отказавшись комментировать ситуацию с высылкой дипломатов, заверил РБК, что продолжается подготовка визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в страну осенью.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, служба Мониторинга Би-Би-Си.