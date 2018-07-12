Кайли Дженнер скоро станет миллиардершей и обгонит Цукерберга. Но ее ли это заслуга?
Младшая сестра звезды американского реалити-шоу Ким Кардашьян, Кайли Дженнер к 21 годам заработала состояние в 900 млн долларов и скоро войдет в ряды миллиардеров. Об этом сообщает журнал Forbes, поставивший Кайли на обложку августовского номера.
Перейдя порог в миллиард долларов, героиня "Инстаграма" отберет у основателя Facebook Марка Цукерберга звание "самого молодого в истории self-made миллиардера", пишет бизнес-издание. Однако вопрос о том, насколько самостоятельно заработаны капиталы Кайли Дженнер.
Для сравнения - капитал ее старшей единоутробной сестры, 37-летней Ким Кардашьян-Уэст, составляет всего 350 млн долларов.
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Кайли - самая юная в семейном клане звезд шоубизнеса Кардашьянов - впервые появилась на телеэкранах в десятилетнем возрасте в реалити-шоу, посвященном жизни ее семьи. В телешоу, как и в реальной жизни, большое внимание уделяется внешности главных героинь.
В одной из серий реалити-шоу в 2015 году Кайли, будучи еще подростком, признавалась, что ей не нравится форма ее губ и она планирует скорректировать ее временными наполнителями. А через год она уже основала свою косметическую фирму, специализирующуюся на продаже в интернете контурных карандашей и филлеров, придающих губам объем.
Изменив лицо с помощью филлеров и пластической хирургии, Дженнер способствовала распространению моды на новый стиль - что в свою очередь повысило продажи ее бренда.
"То, что ее сестра Ким Кардашьян сделала для [популярности] пышной попы, Дженнер сделала для пухлых губ", - пишет журнал Forbes.
Буквально за пару дней до выхода в свет номера Forbes с фотографией Дженнер на обложке она сообщила более чем 110 миллионам своих подписчиков и подписчиц в "Инстаграме". что решила отказаться от искусственных наполнителей в губах.
Двадцатилетняя (10августа ей исполнится 21) Дженнер воспитывает дочку. Как единоличный владелец своей компании она занимает 27 место в списке богатейших женщин Америки, заработавших капиталы самостоятельно, обгоняя актрису Барбру Стрейзанд ($400 млн), певиц Бейонсе ($335 млн) и Тейлор Свифт ($320 млн).
Марк Цукерберг стал самым молодым в истории миллиардером среди тех, кто заработал состояние самостоятельно, ему было всего 23 года. И у Кайли Дженнер все шансы превзойти его достижение. Владелец сервиса Snapchat Айван Шпигель также заработал свой первый миллиард в 20 с чем-то лет, но точный момент. когда он перешагнул планку, неизвестен.
"Спасибо вам за эту статью и за признание. Мне дана возможность каждый день заниматься любимым делом. Я не могла и мечтать о таком!" - написала Дженнер в адрес журнала Forbes.
Но насколько вообще применимо к Дженнер, девушке из знаменитой и богатой семьи, определение self-made, то есть человека, который сам создал свое состояние.
Аккаунт Dictionary.com дал в "Твиттере" словарное определение: ""Self-made означает достичь успеха в жизни без какой-либо помощи со стороны".
"Бро, каким это образом Кайли Дженнер "селф-мейд"?? Родилась богатой, никогда не была вынуждена вкалывать, никогда не нуждалась в деньгах и не пробивалась наверх? По моему, это просто неуважение ко всем тем бесстрашным женщинам, которые пожертвовали всем, чтобы попасть в список Forbes", - написал один из пользователей "Твиттера".
Его фолловеры приводят как пример истинных "самостоятельно заработавших миллиард" женщин телеведущую Опру Уинфри и автора саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг.
Несколько девушек-"инстраграмщиц", работающих в мире моды, указали на то, что коммерческому успеху Кайли Дженнер способствовало унаследованное богатство и непотизм. "К тому же Кайли еще пока не миллиардерша", - добавляют они.