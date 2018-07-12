Кайли Дженнер скоро станет миллиардершей и обгонит Цукерберга. Но ее ли это заслуга?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кайли Дженнер увеличила себе губы. а они увеличили ее капиталы

Младшая сестра звезды американского реалити-шоу Ким Кардашьян, Кайли Дженнер к 21 годам заработала состояние в 900 млн долларов и скоро войдет в ряды миллиардеров. Об этом сообщает журнал Forbes, поставивший Кайли на обложку августовского номера.

Перейдя порог в миллиард долларов, героиня "Инстаграма" отберет у основателя Facebook Марка Цукерберга звание "самого молодого в истории self-made миллиардера", пишет бизнес-издание. Однако вопрос о том, насколько самостоятельно заработаны капиталы Кайли Дженнер.

Для сравнения - капитал ее старшей единоутробной сестры, 37-летней Ким Кардашьян-Уэст, составляет всего 350 млн долларов.

Кайли - самая юная в семейном клане звезд шоубизнеса Кардашьянов - впервые появилась на телеэкранах в десятилетнем возрасте в реалити-шоу, посвященном жизни ее семьи. В телешоу, как и в реальной жизни, большое внимание уделяется внешности главных героинь.

В одной из серий реалити-шоу в 2015 году Кайли, будучи еще подростком, признавалась, что ей не нравится форма ее губ и она планирует скорректировать ее временными наполнителями. А через год она уже основала свою косметическую фирму, специализирующуюся на продаже в интернете контурных карандашей и филлеров, придающих губам объем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кайли Дженнер имеет более 110 миллионов подписчиков в "Инстаграме"

Изменив лицо с помощью филлеров и пластической хирургии, Дженнер способствовала распространению моды на новый стиль - что в свою очередь повысило продажи ее бренда.

"То, что ее сестра Ким Кардашьян сделала для [популярности] пышной попы, Дженнер сделала для пухлых губ", - пишет журнал Forbes.

Буквально за пару дней до выхода в свет номера Forbes с фотографией Дженнер на обложке она сообщила более чем 110 миллионам своих подписчиков и подписчиц в "Инстаграме". что решила отказаться от искусственных наполнителей в губах.

Двадцатилетняя (10августа ей исполнится 21) Дженнер воспитывает дочку. Как единоличный владелец своей компании она занимает 27 место в списке богатейших женщин Америки, заработавших капиталы самостоятельно, обгоняя актрису Барбру Стрейзанд ($400 млн), певиц Бейонсе ($335 млн) и Тейлор Свифт ($320 млн).

Марк Цукерберг стал самым молодым в истории миллиардером среди тех, кто заработал состояние самостоятельно, ему было всего 23 года. И у Кайли Дженнер все шансы превзойти его достижение. Владелец сервиса Snapchat Айван Шпигель также заработал свой первый миллиард в 20 с чем-то лет, но точный момент. когда он перешагнул планку, неизвестен.

"Спасибо вам за эту статью и за признание. Мне дана возможность каждый день заниматься любимым делом. Я не могла и мечтать о таком!" - написала Дженнер в адрес журнала Forbes.

Но насколько вообще применимо к Дженнер, девушке из знаменитой и богатой семьи, определение self-made, то есть человека, который сам создал свое состояние.

Аккаунт Dictionary.com дал в "Твиттере" словарное определение: ""Self-made означает достичь успеха в жизни без какой-либо помощи со стороны".

Пропустить Twitter пост , автор: @LBentess brooo how in the world is Kylie Jenner classified as “self made” ?? Born rich, never had to grind for anything, never struggled with money or rising to the top? I feel like that’s just disrespect to all the fearless women who sacrificed everything to make it on Forbes list smh — Lucas Bentes (@LBentess) 11 июля 2018 г.

"Бро, каким это образом Кайли Дженнер "селф-мейд"?? Родилась богатой, никогда не была вынуждена вкалывать, никогда не нуждалась в деньгах и не пробивалась наверх? По моему, это просто неуважение ко всем тем бесстрашным женщинам, которые пожертвовали всем, чтобы попасть в список Forbes", - написал один из пользователей "Твиттера".

Его фолловеры приводят как пример истинных "самостоятельно заработавших миллиард" женщин телеведущую Опру Уинфри и автора саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Пропустить Twitter пост , автор: @MsJazzybelle “Kylie Jenner” being put on the Forbes cover and called “self made” is laughable....really? Someone born into one of the wealthiest families in America is self made? Must be two “self mades” — MS.LOULOU (@MsJazzybelle) 11 июля 2018 г.

Несколько девушек-"инстраграмщиц", работающих в мире моды, указали на то, что коммерческому успеху Кайли Дженнер способствовало унаследованное богатство и непотизм. "К тому же Кайли еще пока не миллиардерша", - добавляют они.