Представьте, что вы Эйнштейн. Это может сделать вас умнее

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Не всем дано получить Нобелевскую премию за сенсационное научное открытие. Однако, как утверждают испанские ученые, многим достаточно просто представить себя гением, чтобы получить доступ к скрытым возможностям своего мозга.

Психологи и неврологи из Университета Барселоны провели эксперимент, участникам которого предлагалось почувствовать себя Альбертом Эйнштейном - в самом прямом смысле слова: испытуемых погружали в виртуальную реальность, где они видели себя в теле великого учёного.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Psychology, показывают, что наше видение и восприятие собственного тела оказывает огромное влияние не только на ход наших мыслей, но и на интеллектуальные способности.

Люди, "побывавшие Эйнштейном", избавлялись от многих стереотипов, связанных с восприятием пожилых людей, и лучше проходили тесты на IQ - особенно те из участников эксперимента, кто отличался низкой самооценкой.

Сила иллюзии

О том, что наши представления о собственном теле довольно гибки и относительно легко поддаются изменению, ученым известно давно. Однако на этот раз исследователи решили испытать силу подобной иллюзии.

"Виртуальная реальность может создать иллюзию, в которой ваше собственное тело заменяется виртуальным, - объясняет один из авторов исследования, профессор Барселонского университета Мел Слейтер. - Это называется виртуальным воплощением, и участники могут испытать эффект "полного погружения": они будут видеть отражение своего нового тела в зеркале, и оно будет с точностью повторять их движения. Это позволяет создать мощную иллюзию того, что это действительно ваше собственное тело".

Предыдущие подобные опыты уже давали поразительные результаты. Например, участники эксперимента с белой кожей, получив в виртуальном мире чёрное тело, демонстрировали значительно меньшую подсознательную предвзятость по отношению к темнокожим.

На этот раз для участия в эксперименте отобрали 30 добровольцев - молодых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. При помощи шлема и датчиков движения участников на полчаса погружали в виртуальную реальность, где одни видели себя Альбертом Эйнштейном, а другие - обычным молодым человеком примерно своего возраста.

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Незадолго до виртуального путешествия испытуемых просили пройти несколько тестов, которые должны были оценить участника по нескольким критериям: насколько он предвзят по отношению к пожилым людям (то есть подсознательно руководствуется негативными стереотипами), какова его самооценка. Также участники выполнили несколько заданий на интеллект.

Почувствуй себя умнее

"Нам было интересно, может ли виртуальное воплощение повлиять на когнитивные способности, - продолжает Слейтер. - Если дать вам узнаваемое тело, олицетворяющее сверхинтеллект - например, Альберта Эйнштейна, - будете ли вы справляться с интеллектуальными заданиями лучше, чем человек, которому выдали обычное тело?"

Это может показаться довольно странной гипотезой, но результаты эксперимента её подтверждают - по крайней мере частично. Люди, показавшие низкую самооценку до погружения в виртуальный мир, по возвращении из него лучше справлялись с заданиями на интеллект - но только те из них, кто побывал в теле Эйнштейна.

Показатели контрольной группы при этом не изменились.

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Авторы исследования избегают прямых и безапелляционных выводов, однако делают очевидное предположение: "Поскольку Эйнштейн считается фигурой, глубоко уважаемой и в целом широко одобряемой в обществе, можно утверждать, что [такой опыт] приводит у людей с низкой самооценкой к её повышению, что в свою очередь положительно отражается на их когнитивных способностях".

Возможно, люди с низкой самооценкой получают значительно больше эмоций от созерцания себя в виде гениального учёного, чем те, кто и так высокого мнения о себе, - поэтому и эффект такой "ролевой игры" оказывается существенно выше.

Ещё один очевидный эффект - снижение у "побывавших Эйнштейном" добровольцев предвзятого отношения к пожилым людям. У контрольной группы подсознательное отношение к старикам после виртуальной прогулки не изменялось.

Учёные признают, что их выборки недостаточно для далеко идущих выводов и необходимы дальнейшие эксперименты с участием большего количества людей - как женщин, так и мужчин.

Однако первые результаты обнадёживают исследователей, которые уверены, что подобная методика может найти широкое применение в сфере образования.