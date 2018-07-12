"Милейший тред России": романтические рассказы из жизни

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Главный редактор образовательного проекта "Арзамас" Филипп Дзядко захотел узнать у читателей, как они познакомились со своими вторыми половинами. Шквал самых неожиданных историй удивил пользователей сетей.

После массы благодарностей журналист скромно решил, что его пост - одна из лучших вещей, случившихся в русскоязычном "Фейсбуке". Многие пользователи, среди которых немало знакомых и друзей Дзядко, его поддержали.

Обсуждение началось вечером во вторник и с тех пор тред собрал почти 300 комментариев.

Создательница ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction Мария Федотова сочла, что пост не менее интересен, чем иные романы: "Сегодня перед сном вместо книги читаю комментарии к этому посту. Пожалуй, это лучшее, что я видела за последнее время и ужасно трогательное", - написала она.

У кого-то, кто ныне одинок, впрочем, запал обсуждения вызвал ощущение дискомфорта.

Но и тут нашлись люди, посчитавшие дискуссию, запущенную Дзядко, сугубо позитивной.

Чьи-то история оказались вдохновляющей и трагичной одновременно.

Знаменитая пианистка Полина Осетинская, также выпустившая нашумевшую книгу о взаимоотношениях с собственным отцом, предложила свой вариант дискуссии.

"Почему нет вопроса - как познакомились с тем, с кем в разводе/ссоре/разошлись/поставили крест на личном счастье -:))))" [орфография сохранена], - написала музыкант. Но у многих последующих комментаторов, впрочем, её энтузиазм вызвал вопросы.

Некоторым людям в соцсетях кажется более лёгким делится приятным опытом или же проговорить травму открыто.

Радость и сопереживание онлайн

Как пишут психологи, публичное обсуждение травмы может стать хорошим терапевтическим шагом, особенно если близкие жертвы относятся к ее признанию с поддержкой и пониманием.

Так было с флешмобами #ЯнеБоюсьСказать и совсем свежим #ЧтоТебяТакЗадевает, запущенным порталом "Медуза" после публикации журналистки Юлии Дудкиной.

В первом случае речь шла о пережитом опыте домогательств, во втором - травли в школе.,

Как отмечают исследователи американского Питтсбургского университета, соцсети выглядят более привлекательно по сравнению с разговорами лицом к лицу - из-за того, что людям легче общаться с невидимыми, порой анонимными собеседниками, так как диалог онлайн легко контролировать или прекратить.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Почувствовать симпатию онлайн порой гораздо проще, чем в реальной жизни

У них есть и свидетельства того, что соцсети могут быть полезны для психики - возможно потому, что способны соединять тех людей, которые чувствуют себя изолированными, оторванными от жизни.

А взрыв негодования в интернете время от времени помогает до того маргинализированным группам населения заявить о своих интересах, о своем положении и быть услышанными, полагают социологи Йельской лаборатории.