А что Мутко? Бывший министр спорта провел ЧМ вдали от чиновников ФИФА

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Еще год назад Мутко курировал подготовку к ЧМ-2018 и почти не расставался с Джанни Инфантино, а теперь они даже не появляются вместе

Многолетний куратор подготовки России к проведению ЧМ по футболу, вице-премьер и бывший министр спорта Виталий Мутко оказался в сложной ситуации: он пришел на все игры с участием российской сборной, но из-за неофициальных запретов держался на расстоянии от топ-менеджеров ФИФА. Русская служба Би-би-си рассказывает, как бывший куратор мундиаля провел этот чемпионат.

Вице-премьер Виталий Мутко - почти что один из символов чемпионата мира по футболу 2018 года: он семь лет курировал подготовку к ЧМ, пока в 2017 году не покинул должность главы оргкомитета и председателя Российского футбольного союза.

Это произошло на фоне допингового скандала с российскими олимпийскими медалями. Мутко тогда попал под санкции Международного олимпийского комитета: ему было пожизненно запрещено посещать Олимпийские игры в качестве официального лица.

В МОК посчитали, что Мутко причастен к функционированию "институциональной" допинг-системы, которая, по мнению МОК, существовала в России. Россия эти обвинения официально отвергла.

Но никаких "футбольных" санкций против Мутко официально никто не объявлял. Мутко покинул пост куратора ЧМ по собственному желанию.

"ФИФА понимает решение Мутко, которое также было принято в интересах мундиаля, который пройдет в России. ФИФА благодарит Мутко за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира", - говорилось в официальном сообщении организации. Запретов на посещения матчей ему не выдвигалось.

Однако, как выяснила Русская служба Би-би-си, вице-премьер все-таки попал под неформальный запрет ФИФА. В частности, ему не рекомендовано появляться рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино и другими топ-менеджерами футбольной ассоциации, рассказали Би-би-си два человека, знакомых с ходом организации турнира. Об этом так же слышал и бывший футболист сборной России, также попросивший об анонимности.

"У Джордано Бруно не нашлось своего Мутко"

Формально Мутко не только больше не председатель оргкомитета по проведению ЧМ (за несколько месяцев до чемпионата оргкомитет возглавил Аркадий Дворкович), но даже по распределению обязанностей в правительстве не занимается спортом - теперь за это направление отвечает вице-премьер Ольга Голодец.

Однако чиновник, курировавший российский спорт более десяти лет (сначала был министром, потом вице-премьером по спорту), не стал игнорировать выступления российской сборной по футболу.

Мутко посетил все матчи российской команды, которая провела на турнире пять игр: две в Москве (матч открытия с Саудовской Аравией и 1/4 финала с Хорватией), в Санкт-Петербурге с Египтом, в Самаре с Уругваем и 1/8 финала против Испании в Сочи.

В Сочи после неожиданной победы над испанской командой премьер Дмитрий Медведев пришел в раздевалку поздравить россиян с отличным результатом. Вместе с Медведевым футболистов навестил и Мутко, который знаком с игроками и сохраняет хорошие отношения с главным тренером Станиславом Черчесовым. Уже после проигрыша Хорватии и вылета из турнира Черчесов признался, что Мутко один из тех чиновников, кто поддерживал его во время подготовки к турниру.

Правообладатель иллюстрации FIFA via Getty Images Image caption Время улыбок и селфи с президентом Джанни Инфантино для Виталия Мутко закончилось, когда он попал под санкции Международного олимпийского комитета

"У Джордано Бруно когда-то не нашлось своего Мутко. Не знаю, что творилось за моей спиной, но когда после ряда контрольных матчей все были в гневе от игры и результатов сборной, он остался спокоен, верил в нас, и мы продолжали работу. Не будь этого - меня бы тоже, наверное, сожгли на костре", - говорил Черчесов в интервью "Спорт-Экспрессу".

Мутко получил билеты как и все российские высокопоставленные федеральные чиновники: им выдавались билеты-приглашения на матчи чемпионата. Всем им полагаются места в VIP-ложе. Но сама эта ложа разделена на несколько частей, и только в одной из них сидит президент ФИФА Джанни Инфантино.

Обычно компанию Инфантино составляет самый высокопоставленный из находящихся на матче чиновников. В одной ложе с ним сидел премьер Медведев с супругой, король Бельгии, президент Хорватии, король Испании.

Часто с Инфантино сидят и просто руководители футбольных ассоциаций, за одним из матчей с ним следил аргентинский футболист Диего Марадона.

Однако Мутко, который семь лет занимался подготовкой ЧМ, среди гостей Инфантино в его ложе ни разу не было.

На матче в Самаре, где играли Россия и Уругвай, не было ни президента Владимира Путина, ни Медведева. По статусу Мутко был самым высокопоставленным российским чиновником и мог бы претендовать на место в первой ложе.

Правообладатель иллюстрации FIFA via Getty Images Image caption У тренера сборной Станислава Черчесова к Мутко хорошее отношение: "Не будь его меня, наверное, сожгли бы на костре, как Джордано Бруно"

Однако главное кресло в тот вечер занял врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров - он сидел вместе с Инфантино. Рядом с ними были представители дипломатического корпуса России и Уругвая, а также представители футбольных федераций двух стран.

Мутко сидел в стороне от них в компании с вице-президентом "Лукойла" и владельцем футбольного "Спартака" Леонидом Федуном и советником президента Российского футбольного союза Александром Мирзояном. Мутко был одет в костюм и рубашку, а Федун - в неформальную одежду и тапочки Gucci, описывает их появление на матче собеседник Би-би-си, который сидел вместе с ними.

"Не хотим с ним ассоциироваться"

То, что Мутко ни разу не появился с менеджерами ФИФА, имеет формальное объяснение. "Знаете, Виталий Леонтьевич уже давно не имеет отношения к футболу и к спорту. Не понимаю, в каком качестве его должны звать или он должен встречаться с Инфантино", - сказал Би-би-си знакомый Мутко (Мутко в новом правительстве курирует строительство).

Однако сразу несколько знакомых с проведением чемпионата собеседников Би-би-си отмечают, что в ФИФА просто не захотели ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом.

"В ФИФА сказали, знаете, мы не хотим с ним ассоциироваться. Дворкович хорошо знает английский, аккуратный, не будет по 20 минут с журналистами о допинге говорить. Мутко весь чемпионат не светится", - говорит один из собеседников Би-би-си.

Вице-премьеру, по словам собеседников Би-би-си, было рекомендовано не фотографироваться и не появляться вместе с Инфантино или с другими официальными делегациями.

Официального документа или какого-либо распоряжения об этом нет.

"Нам неизвестно ни о каких официальных запретах", - сообщили Би-би-си в пресс-службе Виталия Мутко. В пресс-службе ФИФА не ответили за письменный запрос Би-би-си.

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