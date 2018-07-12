"Страшная участь". Как депутат не одобрил пенсионную реформу и к нему пришла полиция

Правообладатель иллюстрации DENIS BULANOV Image caption Бондаренко - участник протестных акций со стажем. После митинга 26 марта 2017 года его тоже вызывали в полицию

Депутата Саратовской областной думы коммуниста Николая Бондаренко полиция проверяет на экстремизм после того, как он на заседании думы раскритиковал планы повышения пенсионного возраста в России. На него пожаловался спикер. А в день, когда саратовский парламент должен был выразить отношение к реформе, его пытались вообще не пустить в здание, утверждает Бондаренко.

Русская служба Би-би-си поговорила с депутатом.

Николай Бондаренко: На прошлой неделе у нас в Саратовской областной думе проходил комитет по социальной политике, на котором рассматривался проект пенсионной реформы. Я высказывал крайне негативную точку зрения на него.

Реформа нарушает и международное законодательство - в частности, конвенцию ООН №260, которая говорит о геноциде Николай Бондаренко, депутат

А в понедельник [на этой неделе] в шесть часов вечера в приемную входит куча людей - сотрудники полиции, с удостоверениями, понятые. Сами понимаете, состояние у меня было немножко шоковое. Сначала я отнесся к этому с юмором, но когда понял, по какому они поводу, стало не смешно.

Я, конечно, ничего экстремистского не высказывал. Если я негативно отношусь к реформе, это не делает мою позицию экстремистской. Может быть, руководство областной думы считает по-другому.

Би-би-си: И о чем вас спрашивали?

Полицию, в частности, интересовал вопрос, фиксировал ли я свое выступление на видеокамеру и что собираюсь делать с видеозаписями. На что я сказал: у нас свободное государство (по крайней мере, на бумаге), так что я сам разберусь, что мне делать с моими записями.

Мы все наши пенсионной в думе фиксируем, у меня есть канал на YouTube "Дневник депутата".

Я и приход полиции снимал на видео - они принесли документы, но под предлогом, что их нельзя снимать, забрали их обратно. Так что у меня не было возможности с ними детально ознакомиться.

Би-би-си: А что именно вы тогда, на заседании, сказали про реформу?

Н.Б.: Что эта реформа помимо того, что нарушает элементарные нормы морали, нарушает и законодательство. Она нарушает конституцию - у нас в стране запрещено принимать законодательные акты, ухудшающие жизнь людей.

Реформа нарушает и международное законодательство - в частности, конвенцию ООН №260, которая говорит о геноциде. Ведь после принятия этой реформы десятки миллионов человек останутся без средств к существованию, обреченные на голодную, страшную участь.

Я попытался применить усилие, чтобы пройти. Но у меня не получилось - сотрудников ЧОП было слишком много, меня повалили на пол и я упал с лестницы Николай Бондаренко, депутат

Работать смогут далеко не все люди пенсионного возраста: многим просто состояние здоровья не позволит. А есть профессии, где их просто на работу не возьмут. Они останутся и без пенсии, и без возможности устроиться на работу.

Поэтому я считаю, что авторов этой реформы нужно привлечь к ответственности. Я и свое отношение к правительству [Дмитрия] Медведева высказывал: кроме как жуликами я никак не могу их назвать. Это им, конечно, не понравилось - в частности, председателю думы.

Би-би-си: Это как раз председатель облдумы на вас пожаловался?

Н.Б.: Да, по информации от сотрудников полиции.

Би-би-си: А вы его самого спрашивали, что такого он в ваших словах нашел?

Н.Б.: Я с ним разговаривал прямо на заседании облдумы - в микрофон, во всеуслышание задавал ему этот вопрос. На что спикер ответил, что он неоднократно меня предупреждал - мало того, предупреждал и на этом заседании, а я, мол, по-прежнему не могу правильно подбирать слова. Я так понял, что после вчерашнего заседания он сделал еще одно обращение [в правоохранительные органы].

Что случилось на лестнице

Н.Б.: Сотрудники ЧОП отказывались пустить меня и моих коллег из КПРФ в думу, и пока я не покажу им свой портфель - знаете, обычная деловая сумка, в какой документы носят.

Я сказал, что ничего показывать не буду - они не сотрудники полиции, они досмотр не имеют права осуществлять. Осмотр осуществляется с понятыми, с составлением протокола. Я сказал: "Если у вас есть опасения, вызывайте полицию, давайте все сделаем в установленной законом форме". Но сотрудники ЧОП просто меня не пустили.

Я попытался применить усилие, чтобы пройти. Но у меня не получилось - сотрудников ЧОП было слишком много, меня повалили на пол и я упал с лестницы.

Это был первый раз, когда меня попросили открыть сумку - это было связано с тем, какой вопрос рассматривали в думе. Вчера "Единая Россия" большинством в Саратовской областной думе одобрила реформу.

Би-би-си: А вы в итоге попали на заседание?

Н.Б.: Я был вынужден сам обратиться к полиции. Я объяснил, что согласно закону я имею обязанность присутствовать на заседаниях облдумы, попросил сопроводить меня туда. После этого меня сразу же пропустили.

Би-би-си: А вам ваши избиратели жалуются на повышение пенсионного возраста?

Н.Б.: Люди идут массово, звонят по телефону, встречают меня на улице. Я не видел ни одного человека, который бы высказывался о реформе положительно - ну, за исключением моих коллег из фракции "Единой России" в облдуме.

Мы планируем митинги - 28 числа всероссийская акция [против пенсионной реформы] пройдет в том числе и в Саратове. Я думаю, это тоже связано. Один из вопросов, который интересовал полицию - планирую ли я массовые акции. Я думаю, это один из способов оказать давление на организаторов, в том числе на меня.