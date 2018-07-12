Квест - это непатриотично. Как политики в России запрещали иностранные слова

Правообладатель иллюстрации Sergei Malgavko/TASS

Российских сенаторов возмутило слово "квест", которое употребил глава Росмолодежи Александр Бугаев, рассказывая о реализации программы патриотического воспитания. Называть молодежные мероприятия патриотическими некорректно, если для их определения используются иностранные термины, решили члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

"Если не мы воспитываем нашу молодежь, ее воспитывает кто-то другой. Если мы вводим формулировки, термины и формулы на импортных языках, мы воспитываем не людей, преданных нашей Родине, а живущих формулами, интересами, стандартами, шаблонами других государств", - заявил сенатор Алексей Кондратьев (Тамбовская область).

Еще жестче высказался сенатор Таймураз Мамсуров (Северная Осетия). "Не называйте их [мероприятия] всероссийскими, не называйте их патриотичными, если это квест. Если это квест, значит, это что-то не наше", - заявил он.

Используя иностранные термины для патриотических мероприятий, "мы, тем самым, показываем свою определенную несостоятельность", в свою очередь заявила сенатор Ольга Ковитиди (Крым).

По ее мнению, именно Росмолодежи стоило бы придумать такую игру, в которую бы сейчас играли в США, и "назвать ее по-русски". "И тогда бы мы всем комитетом встали и вам аплодировали, потому что нас цитируют аж в Америке", - заключила Ковитиди.

Бугаев пообещал учесть замечания сенаторов. А Русская служба Би-би-си решила вспомнить, от каких еще иностранных слов предлагали отказаться российские политики.

"Американо"/"Русиано"

В ноябре 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев предложил переименовать кофе американо в "русиано", поскольку оригинальное название "неполиткорректно звучит". Скорее всего, глава правительства шутил.

Однако на предложение премьера отреагировали многие российских кафе, которые ввели в меню кофе с таким названием.

А в Роспатенте сообщали о получении сразу нескольких заявок на регистрацию товарного знака "русиано".

"Селфи"/"Себяшки"

В 2015 году во время форума "Территория смыслов на Клязьме" лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от слова "селфи" в пользу "себяшки".

"Селфи". А что это такое? Ну, когда сам себя фотографируешь. Ты назови это по-русски - "себяшка", - сказал Жириновский.

"Когда иностранец вас слышит, что вы по-русски из пяти слов четыре произносите иностранные слова, он начинает думать о нас не так хорошо, как нам хотелось бы", - отметил политик.

"Бутик", "дилер", "гаджет"/"Лавка", "посредник", "прибор"

В 2013 году группа депутатов ЛДПР во главе все с тем же Жириновским внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий употребление иностранных слов в СМИ.

Депутаты выражали свою обеспокоенность тем, что иностранные слова (в первую очередь, английские), имеющие аналоги в русском языке, начинают вытеснять русские слова.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты перечислили слова, которые, по их мнению, нужно запретить, а также варианты их замены.

Так, например, слово "дилер" предлагали заменять на "посредник", "бутик" - на "лавку", "менеджера" - на "приказчика", "сингл" - на "песню", "гаджет" - на "прибор" или "техническое устройство", а "бизнес-ланч" - на "деловой обед".

Кроме того, депутаты отмечали неуместность использования иноязычных междометий "о'кей" и "вау", однако не уточнили, как их можно заменить.

В июле 2014 года законопроект был отклонен.