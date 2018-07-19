В Чечне начался суд над Оюбом Титиевым. 100 и 500 слов о деле главы местного "Мемориала"

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В начале года в Чечне был задержан руководитель чеченского отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюб Титиев. Чеченские правоохранительные органы обвиняют его в хранении наркотиков. Расследование длилось более пяти месяцев, в четверг, 19 июля, в Шалинском суде начался процесс.

Русская служба Би-би-си рассказывает историю Оюба Титиева в 100 и 500 словах.

Рано утром 9 января чеченские полицейские остановили автомобиль Оюба Титиева. Правозащитника попросили выйти, после чего обыскали его машину и нашли пакет с "веществом, похожим на наркотики". В тот же день в отношении Титиева было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

После задержания Титиева давление оказывалось на его родственников и коллег. По словам адвоката правозащитника, за ним была установлена слежка.

Через несколько дней был сожжен офис "Мемориала" в соседней Ингушетии, а главу "Мемориала" в Дагестане избили неизвестные.

В поддержку Титиева выступали Ксения Собчак, Григорий Явлинский, многие другие политики и правозащитники. Делом чеченского правозащитника интересовался президент Франции Эмманюэль Макрон. Почти ни одно ходатайство адвокатов Титиева не было удовлетворено чеченским судом.

О том, что Титиева 9 января доставили в РОВД Курчалоевского района, стало известно только после звонка в Чечню уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и председателя президентского Совета по правам человека Михаила Федотова.

На следующий день после задержания Титиева к нему в дом, где в тот день были только женщины, ворвались силовики. Пришедшие требовали привести брата и сына задержанного, угрожали. После этого жена и дети Титиева уехали из Чечни.

12 января Титиев написал заявление на имя Владимира Путина, главы Следственного комитета Бастрыкина и директора ФСБ Бортникова. Он заявил, что дело было сфабриковано и вину свою он не признает.

Media playback is unsupported on your device "Мемориал" в Чечне: о чем мы узнали благодаря правозащитникам?

В ночь на 17 января офис организации "Мемориал" в Ингушетии был сожжен неизвестными. В тот же вечер на чеченском телевидении показали сюжет, в котором Кадыров говорит о некоем наркомане, за которого вступается ООН и Госдеп. Тогда же глава Чечни назвал правозащитников врагами народа и стукачами.

19 января в рамках уголовного дела Титиева полиция обыскала офис "Мемориала" в Грозном. На балконе были обнаружены и изъяты две лежавшие на полу нераскуренные сигареты, по виду освобожденные от табака и вновь заполненные чем-то, а также пепельница, сделанная из банки энергетического напитка.

Спустя две недели после задержания Титиева в Махачкале неизвестные подожгли автомобиль представительства "Мемориала" в Дагестане.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова просила передать дело в главное управление МВД по Северному Кавказу, но ей отказали. В аналогичном ходатайстве адвокатов Титиева о передаче дела в Следственный департамент МВД России также было отказано.

В течение следующих шести месяцев в поддержку Титиева высказались известные политические и культурные деятели, в том числе Григорий Явлинский, Лия Ахеджакова и Леонид Парфенов. Одиночный пикет с требованием освободить Титиева провела в Грозном кандидат в президенты России Ксения Собчак. Коллектив Театра.doc поставил спектакль "Оюб", который показали в здании офиса "Мемориала" в Москве.

Европейский парламент в феврале принял резолюцию по делу Титиева с призывом освободить его. В том же месяце "Мемориал" признал Титиева политическим заключенным. Позже правозащитник был удостоен премии Московской Хельсинской группы за мужество, проявленное в сфере защиты прав человека.

В кампании в защиту Титиева приняла участие дочь сотрудницы "Мемориала" Натальи Эстемировой, убитой в Чечне в 2009 году. Лана Эстемирова призвала подписать петицию под названием "Мы не смогли спасти маму - мы можем спасти Оюба и "Мемориал".

В ходе двухдневного визита в Россию президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с главой правозащитного центра "Мемориал" Александром Черкасовым, который рассказал ему о деле Титиева и об атаках на офисы правозащитного центра на Северном Кавказе.

МВД Чечни изначально сообщало, что в машине Титиева обнаружено 180 граммов марихуаны. В окончательном обвинении фигурируют уже 206,9 граммов. Наказание за хранение такого количества наркотического вещества - от 4 до 10 лет лишения свободы.

На протяжении шести месяцев суд отказывал в ходатайствах защиты минимум 10 раз. По словам адвоката Петра Заикина, удовлетворено было только три ходатайства, два из которых незначительны, а третье не было исполнено.

Из автомобиля задержанного правозащитника, который все это время находился на территории РОВД в Чечне, исчезли личные вещи.

По делу Оюба Титиева чеченская прокуратура заявила 70 свидетелей.