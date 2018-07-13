Почему Трамп не может отменить особые отношения между Британией и США

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Британия хочет сохранить максимально близкие отношения с США и надеется на взаимность

Британия и США в последние сто лет считаются самыми близкими и верными союзниками среди всех мировых держав. Британцы любят называть это особыми отношениями. Но с появлением в Белом доме Дональда Трампа многие начали опасаться, что в этих отношениях наступит похолодание.

Опасаются этого прежде всего британцы: ввиду разницы в экономическом, политическом и военном весе двух стран эти отношения для Великобритании более важны, чем для США.

В употреблении этого понятия вообще в последние десятилетия был заметен перекос: британские политики об особых отношениях говорили часто и охотно, хотя в самые последние годы гораздо меньше.

Многие американские политики и дипломаты предпочитают это словосочетание вообще не употреблять: у США тесные отношения не только с Британией, и они не хотят обижать других союзников.

Теперь же во главе Соединенных Штатов встал человек, чей главный лозунг - "Америка прежде всего", а этот лозунг по идее вообще не предполагает сердечной дружбы с кем бы то ни было.

Не предполагают ее и конкретные дела и слова Дональда Трампа.

Долгое время Британия и США были главными проводниками принципов свободной торговли в мире. Британия таким проводником и остается, но вот Трамп отменяет многосторонние соглашения о свободной торговле и вводит пошлины на европейский импорт. Это бьет и по Британии, пока она остается членом Евросоюза.

Британия, если не считать решение о выходе из ЕС, выступает за укрепление нынешних международных институтов и правил, а Трампу из-за мощи его страны кажется, что он может игнорировать эти правила и институты.

Британия в данный момент - самый жесткий оппонент путинской России, а Трамп рассуждает о том, сможет он подружиться с Путиным или нет.

К тому же поддержка Трампом "брексита" сильно разозлила ту часть британского общества, которая выступает против выхода из ЕС, а также, вероятно, какое-то число британцев, которые не против "брексита", но против того, чтобы Британии подсказывали, как ей себя вести.

И еще какое-то число противников Трамп добавил себе в Британии, когда в июне прошлого года в связи с терактом в Лондоне выдал серию твитов, в которых попытался оправдать этим терактом свою антииммигрантскую политику.

А в ноябре того же года президжент США ретвитнул провокационные антимусульманские видеоролики, которые разместила заместительница главы радикальной националистической организации "Британия прежде всего".

В результате всего этого Трамп крайне непопулярен в Британии. По данным опроса социологической компании YouGov, хуже, чем к Трампу, британцы относятся только к одному иностранному лидеру - к Владимиру Путину. О Путине думают плохо 79% респондентов, а о Трампе - 77%.

Базис определяет надстройку

Но особые отношения между США и Британией, скорей всего, переживут этот внешне неприятный период.

Когда говорят и пишут про особые отношения между Британией и США, имеют в виду в основном отношения между политическим руководством и совместные действия двух стран на международной арене.

А тут за примерно сто лет особых отношений были и спады, и взлёты. Просто в последние пару десятилетий максимально тесные отношения между Тони Блэром и Джорджем Бушем-младшим, а затем между Дэвидом Кэмероном и Бараком Обамой очень высоко установили планку.

У отношений США и Британии такая глубина и инерция, которые позволяют надеяться, что эти отношения переживут любые перепады настроений в Белом доме или на Даунинг-стрит.

Суть этих отношений - в истории, культуре, общем языке и прежде всего в личных и деловых связях миллионов людей.

Сам Дональд Трамп - продукт и пример этих связей: его мать родилась в Шотландии. А мать Уинстона Черчилля, которого считают автором термина "особые отношения", была американкой.

В дочерних фирмах британских компаний в США работают более миллиона человек. В дочерних фирмах компаний США в Британии - более 1,2 млн человек.

Накопленные прямые инвестиции между двумя странами составляют больше 1,2 триллиона долларов. Такого объёма нет ни одной другой пары стран в мире.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Уинстон Черчилль сформулировал политику особых отношений и дал ей название. А обосновывал необходимость этой политики он в том числе необходимостью противостоять Советскому Союзу и распространению коммунизма

Киноиндустрия и музыкальная индустрия США и Британии работают почти как единое целое, причем очень давно. С тех пор как англичане Чарли Чаплин и Альфред Хичкок создавали и прославляли американский кинематограф.

Тысячи и тысячи британцев и американцев живут и работают, имеют родственников или хотя бы друзей на другом берегу океана.

И уже на этой базе, а также на единстве взглядов на такие фундаментальные вещи, как демократия и личные свободы, строятся особые отношения Британии и США в политике и военной сфере.

Этим отношениям уже примерно сто лет, и не будь этого фундамента, вряд ли они протянули бы так долго.

США и Британия плечом к плечу участвовали во всех крупных военных конфликтах последних ста лет за исключением, пожалуй, Вьетнама.

США в обеих мировых войнах приходили на помощь европейским друзьям, а затем уже Британия по мере сил помогала Соединенным Штатам. Помогает и сейчас - в Ираке, Сирии и Афганистане.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тони Блэра недруги называли "пуделем Буша", но британскому премьеру казалось, что безусловная поддержка ближайшего друга и союзника - важнее всего

Тони Блэр даже пошёл наперекор мнению значительной части собственных граждан и поддержал Джорджа Буша во второй иракской кампании.

За это некоторые политические недруги даже прозвали Блэра "пуделем Буша". Но британский премьер считал, что стратегические союзнические отношения с США важнее всего.

США занимают пять баз в Британии, которые при этом числятся базами Королевских воздушных сил, и используют заморские британские базы, в том числе на острове Вознесения посреди Атлантического океана и на острове Диего Гарсия посреди Индийского.

США и Британия сотрудничали в создании ядерного оружия и тесно сотрудничают в создании различных систем современных вооружений.

Из теснейшего взаимодействия британской и американской разведок во время Второй мировой войны выросло соглашение UKUSA, более известное как "Пять глаз" - договор об автоматическом обмене информацией и распределении сфер ответственности между разведками пяти англоязычных стран: США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Для того, чтобы даже просто ослабить все эти связи, не говоря уже о том, чтобы разорвать их, нужны гораздо более мощные катаклизмы, чем избрание импульсивного изоляциониста на пост президента.