Почему Трамп не может отменить особые отношения между Британией и США
Британия и США в последние сто лет считаются самыми близкими и верными союзниками среди всех мировых держав. Британцы любят называть это особыми отношениями. Но с появлением в Белом доме Дональда Трампа многие начали опасаться, что в этих отношениях наступит похолодание.
Опасаются этого прежде всего британцы: ввиду разницы в экономическом, политическом и военном весе двух стран эти отношения для Великобритании более важны, чем для США.
В употреблении этого понятия вообще в последние десятилетия был заметен перекос: британские политики об особых отношениях говорили часто и охотно, хотя в самые последние годы гораздо меньше.
Многие американские политики и дипломаты предпочитают это словосочетание вообще не употреблять: у США тесные отношения не только с Британией, и они не хотят обижать других союзников.
Теперь же во главе Соединенных Штатов встал человек, чей главный лозунг - "Америка прежде всего", а этот лозунг по идее вообще не предполагает сердечной дружбы с кем бы то ни было.
Не предполагают ее и конкретные дела и слова Дональда Трампа.
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Долгое время Британия и США были главными проводниками принципов свободной торговли в мире. Британия таким проводником и остается, но вот Трамп отменяет многосторонние соглашения о свободной торговле и вводит пошлины на европейский импорт. Это бьет и по Британии, пока она остается членом Евросоюза.
Британия, если не считать решение о выходе из ЕС, выступает за укрепление нынешних международных институтов и правил, а Трампу из-за мощи его страны кажется, что он может игнорировать эти правила и институты.
Британия в данный момент - самый жесткий оппонент путинской России, а Трамп рассуждает о том, сможет он подружиться с Путиным или нет.
К тому же поддержка Трампом "брексита" сильно разозлила ту часть британского общества, которая выступает против выхода из ЕС, а также, вероятно, какое-то число британцев, которые не против "брексита", но против того, чтобы Британии подсказывали, как ей себя вести.
И еще какое-то число противников Трамп добавил себе в Британии, когда в июне прошлого года в связи с терактом в Лондоне выдал серию твитов, в которых попытался оправдать этим терактом свою антииммигрантскую политику.
А в ноябре того же года президжент США ретвитнул провокационные антимусульманские видеоролики, которые разместила заместительница главы радикальной националистической организации "Британия прежде всего".
В результате всего этого Трамп крайне непопулярен в Британии. По данным опроса социологической компании YouGov, хуже, чем к Трампу, британцы относятся только к одному иностранному лидеру - к Владимиру Путину. О Путине думают плохо 79% респондентов, а о Трампе - 77%.
Базис определяет надстройку
Но особые отношения между США и Британией, скорей всего, переживут этот внешне неприятный период.
Когда говорят и пишут про особые отношения между Британией и США, имеют в виду в основном отношения между политическим руководством и совместные действия двух стран на международной арене.
А тут за примерно сто лет особых отношений были и спады, и взлёты. Просто в последние пару десятилетий максимально тесные отношения между Тони Блэром и Джорджем Бушем-младшим, а затем между Дэвидом Кэмероном и Бараком Обамой очень высоко установили планку.
У отношений США и Британии такая глубина и инерция, которые позволяют надеяться, что эти отношения переживут любые перепады настроений в Белом доме или на Даунинг-стрит.
Суть этих отношений - в истории, культуре, общем языке и прежде всего в личных и деловых связях миллионов людей.
Сам Дональд Трамп - продукт и пример этих связей: его мать родилась в Шотландии. А мать Уинстона Черчилля, которого считают автором термина "особые отношения", была американкой.
В дочерних фирмах британских компаний в США работают более миллиона человек. В дочерних фирмах компаний США в Британии - более 1,2 млн человек.
Накопленные прямые инвестиции между двумя странами составляют больше 1,2 триллиона долларов. Такого объёма нет ни одной другой пары стран в мире.
Киноиндустрия и музыкальная индустрия США и Британии работают почти как единое целое, причем очень давно. С тех пор как англичане Чарли Чаплин и Альфред Хичкок создавали и прославляли американский кинематограф.
Тысячи и тысячи британцев и американцев живут и работают, имеют родственников или хотя бы друзей на другом берегу океана.
И уже на этой базе, а также на единстве взглядов на такие фундаментальные вещи, как демократия и личные свободы, строятся особые отношения Британии и США в политике и военной сфере.
Этим отношениям уже примерно сто лет, и не будь этого фундамента, вряд ли они протянули бы так долго.
США и Британия плечом к плечу участвовали во всех крупных военных конфликтах последних ста лет за исключением, пожалуй, Вьетнама.
США в обеих мировых войнах приходили на помощь европейским друзьям, а затем уже Британия по мере сил помогала Соединенным Штатам. Помогает и сейчас - в Ираке, Сирии и Афганистане.
Тони Блэр даже пошёл наперекор мнению значительной части собственных граждан и поддержал Джорджа Буша во второй иракской кампании.
За это некоторые политические недруги даже прозвали Блэра "пуделем Буша". Но британский премьер считал, что стратегические союзнические отношения с США важнее всего.
США занимают пять баз в Британии, которые при этом числятся базами Королевских воздушных сил, и используют заморские британские базы, в том числе на острове Вознесения посреди Атлантического океана и на острове Диего Гарсия посреди Индийского.
США и Британия сотрудничали в создании ядерного оружия и тесно сотрудничают в создании различных систем современных вооружений.
Из теснейшего взаимодействия британской и американской разведок во время Второй мировой войны выросло соглашение UKUSA, более известное как "Пять глаз" - договор об автоматическом обмене информацией и распределении сфер ответственности между разведками пяти англоязычных стран: США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Для того, чтобы даже просто ослабить все эти связи, не говоря уже о том, чтобы разорвать их, нужны гораздо более мощные катаклизмы, чем избрание импульсивного изоляциониста на пост президента.