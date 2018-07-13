Рост налогов, аресты, протесты, гол! Что произошло во время ЧМ-2018

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино

В день, когда власти России объявили о повышении пенсионного возраста и увеличении НДС, самой популярной программой по ТВ стал матч открытия футбольного ЧМ-2018. Русская служба Би-би-си подготовила список из 12 событий, которые произошли во время чемпионата но, возможно, не получили должного внимания.

Чемпионат мира по футболу в России стартовал 14 июля. В Москве состоялась торжественная церемония открытия, на которой выступил британский певец Робби Уильямс, а затем состоялся и первый матч между Россией и Саудовской Аравией.

По данным Mediascope, матч открытия стал самой популярной программой на российском ТВ в этот день несмотря на то, что примерно за шесть часов до начала чемпионата Дмитрий Медведев объвил одновременно о двух серьезных экономических инициативах: повышении пенсионного возраста и увеличении НДС с 18 до 20%.

"С точки зрения времени объявления решения все было идеально. Ведь все смотрели футбол", - иронизировал источник Би-би-си, близкий к Кремлю, говоря о двух новых предложениях правительства. Какие еще действия властей могли не получить должного внимания из-за футбола?

Повышение пенсионного возраста

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в день открытия чемпионата мира по футболу

Повышение пенсионного возраста - одна из самых непопулярных реформ последнего времени.

Согласно предложению правительства, мужчины будут выходить на пенсию не в 60 лет, а в 65 лет, а женщины не в 55, а в 63 года. Повышаться пенсионный возраст будет постепенно, начиная с 2019 года.

Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждался в правительстве более 10 лет, но решение по этому вопросу постоянно откладывалось. Необходимость увеличить пенсионный возраст связана с ростом числа пенсионеров и сокращением населения в трудоспособном возрасте, а также с зависимостью Пенсионного фонда от трансферта из федерального бюджета.

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Повышение НДС

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption На исполнение обещаний президента властям не хватает 8 трлн рублей

Правительство при помощи повышения НДС с 18 до 20% пытается найти деньги на выполнение "майского указа", который президент Владимир Путин подписал сразу после вступления в должность в этом году. На исполнение обещаний президента властям не хватает 8 трлн рублей.

Рост налога на два процентных пункта принесет в следующем году бюджету почти 634 млрд рублей, еще через год - 678 млрд рублей, а в 2021 году - 728 млрд рублей. То есть для бюджета это плюс. Но повышение НДС, по мнению экономистов, приведет к росту цен и снижению доходов населения в реальном выражении.

Минэкономразвития уже снизило прогноз по росту экономики на этот и следующий годы. Одной из причин стало как раз повышение НДС. Это, по оценке чиновников, снизит темпы роста ВВП на один процентный пункт. Кроме того, в 2019 году замедлится реальный рост зарплат и ускорится рост цен на фоне повышения налога.

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Пенсионные протесты

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Митинг против пенсионной реформы в Омске 1 июля

Из-за повышения пенсионного возраста в России начались массовые акции протеста. 1 июля на них вышли сторонники оппозиции в четырех десятках российских городов. Не участвовали в протестах жители 11 городов, где проходят матчи ЧМ, так как на время чемпионата проведение подобных акций там запретили.

Одной из самых многочисленных оказалась акция протеста в Омске, на которую пришли, по разным оценкам от 3 до 4,5 тысяч человек.

После окончания ЧМ противники повышения пенсионного возраста также собираются проводить акции протеста.

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Вступление в силу "закона Яровой"

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Операторы оценивают инвестиции в создание инфраструктуры для исполнения "закона Яровой" в десятки миллиардов рублей

1 июля вступил в силу пакет антитеррористических законов Ирины Яровой, который обязывает операторы связи в течение полугода хранить смс-сообщения и записи звонков пользователей, а в течение месяца - интернет-трафик.

Операторы связи уже заявили, что закон Яровой обойдется им в в десятки миллиардов рублей дополнительных расходов на инфраструктуру. Это должно, по мнению экспертов, привести к росту цен на них минимум на 3,5-4%. Интернет-провайдеры также начали повышать цены на свои услуги. Здесь рост может составить вплоть до 10%.

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Зачет дней в СИЗО

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Под новый закон о зачете дней в СИЗО могут попасть сотни тысяч людей

В конце июня Госдума приняла законопроект, который 10 лет лежал без движения и которого ждали многие правозащитники.

Это закон о зачете времени содержания под стражей в СИЗО до приговора суда в общий срок заключения. Новый закон правозащитники сравнивали с амнистией - он будет распространяться и на тех, кто был осужден еще до его вступления в силу, и поэтому может коснуться сотен тысяч осужденных.

​Если суд приговорит человека к сроку в исправительной колонии общего режима, то каждый день в СИЗО будет считаться за полтора дня в тюрьме. А если суд отправит человека в колонию-поселение, то день в СИЗО будет засчитан как два дня лишения свободы.

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Налоговики решили получить доступ к движению средств на счетах россиян

Правообладатель иллюстрации DPA/TASS Image caption Налоговики хотят получить доступ к движению средств на счетах россиян

Федеральная налоговая служба во время чемпионата также попыталась расширить свои полномочия. По данным газеты "Коммерсант", налоговики попросили у минфина полномочия запрашивать информацию о счетах физических лицах, в отношении которых не проводится налоговых проверок.

Таким образом ФНС смогла бы получить информацию о любом движении средств между счетами всех граждан России и следить, например, за самозанятыми. Эксперты "Коммерсанта" предупреждали, что налоговики также смогут доначислять налоги, если найдут какие-то незадекларированные доходы.

Позднее замминистра Илья Трунин заявил журналистам, что налоговикам не нужны новые специальные полномочия, чтобы повысить собираемость налогов.

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Россия ввела пошлины на американские товары

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Дополнительными пошлинами будут облагаться строительно-дорожная техника, нефтегазовое оборудование, инструменты для обработки металлов и т.д.

6 июля Россия ввела дополнительные пошлины в 25-40% на товары из США, аналоги которых производятся в России. Это ответ на ограничения, которые США ввели на импорт алюминия и стали в страну.

Дополнительными пошлинами будут облагаться строительно-дорожная техника, нефтегазовое оборудование, инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокно. Из-за дополнительных ограничительных мер цены на эти товары могут вырасти.

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Голодовка Олега Сенцова

Правообладатель иллюстрации SERGEY VENYAVSKY/AFP/Getty Images Image caption Олег Сенцов объявил голодовку больше 60 дней назад

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий срок, в колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе, объявил голодовку больше 60 дней назад.

Сенцов был признан виновным в подготовке терактов в Крыму и осужден на 20 лет лишения свободы. 14 мая он объявил голодовку. Условием ее прекращения Сенцов назвал освобождение 64 украинских политзаключенных из российских тюрем. Себя самого он в их число не включил.

Во время чемпионата 12 российских деятелей культуры и журналистов, в том числе, актриса Чулпан Хаматова и режиссер Павел Лунгин, попросили президента Владимира Путина помиловать Сенцова. Сам он говорил, что о помиловании просить не намерен.

Акцию в его поддержку устроили активисты "Открытой России" - они установили на популярной у футбольных болельщиков Никольской улице в Москве стилизованный кубок мира, обмотанный колючей проволокой.

Большой резонанс вызвали и комментарии о физическом состоянии Сенцова, с которыми выступила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она сравнила его голодовку с "лечебным голоданием" и заявила, что Сенцов даже набрал несколько килограммов.

По словам же адвоката Дмитрия Динзе, за время голодовки Сенцов похудел на 20 килограммов и с трудом ходит.

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Доходы населения опять начали падать

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В мае доходы населения по сравнению с апрелем этого года упали на 9,3%

Пока россияне смотрели чемпионат, Росстат опубликовал данные о доходах населения за май этого года. Согласно отчету, в мае доходы населения по сравнению с апрелем этого года упали на 9,3%. Это первое их снижение с января этого года.

В годовом выражении рост резко замедлился: реальные доходы выросли к маю 2017 года всего на 0,3% против роста на 5,7% в апреле и 4,7% в марте.

В 2019 году реальные зарплаты, по прогнозу минэкономразвития, вырастут всего на 1%.

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Люди - иностранные агенты

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Депутаты Госдумы предлагают сделать так, чтобы иностранными агентами могли стать обычные люди

В начале июля депутаты Госдумы вспомнили про внесенный в конце прошлого года законопроект, который предлагал признавать иностранными агентами людей. И внесли в него поправки.

Согласно предложениям депутатов, стать агентом можно, если распространять среди неограниченной аудитории информацию, а также получать за это деньги или имущество от иностранных государств и организаций, международных организаций или просто иностранцев. Риск стать агентом можно даже в случае, если получаешь деньги от российского юрлица, которое имеет полное или частичное зарубежное финансирование.

Если человек не признает себя иностраным агентом, то в первый раз его предлагают наказать штрафом в 10 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в размере 50 тысяч рублей для физлица. Каждое следующее нарушение повлечет штраф 100 тысяч или административный арест на срок до 15 суток.

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Лишение Шанинки аккредитации

Правообладатель иллюстрации cкриншот с UNIWEB/YouTube Image caption По мнению Рособрнадзора, образовательные программы университета не соответствуют требованиям госстандартов

20 июня Рособрнадзор по итогам проверки Московской высшей школы социальных и экономических наук (МШВСЭН или "Шанинки") отозвал у нее госаккредитацию. Решению предшествовала плановая проверка вуза. Комиссия из Рособрнадзора обнаружила, что образовательные программы университета не соответствуют требованиям госстандартов.

Возникли и более конкретные претензии - например, программа по направлению "юриспруденция" не получила аккредитацию из-за отсутствия "учебного зала судебных заседаний". При этом ректор "Шанинки" Сергей Зуев заявил, что такой зал есть, и проверяющая комиссия его видела.

В "Шанинке" с решением Рособрнадзора не согласились. В вузе опасаются повторить судьбу Европейского университета, который, лишившись госаккредитации, потерял и здание, и лицензию на образовательную деятельность. Пока Шанинка продолжает работать, но не может выдавать дипломы государственного образца и получать бюджетные деньги.

Несколько собеседников Би-би-си, связанных с РАНХиГС и "Шанинкой", выдвинули три версии давления на вуз: связи МВШСЭН с британскими университетами, вероятную смену руководства РАНХиГС, по итогам которой "Шанинка" может стать частью госвуза, и атаку силовиков.

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Дмитриева снова будут судить

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Оправдательный приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву отменили в день старта чемпионата мира по футболу

В день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву, который обвинялся в изготовлении детской порнографии.

Историка арестовали в конце 2016 года после того, как у него обнаружили обнаженные фотографии его приемной дочери. Сам он объяснял, что делал их для контроля состояния здоровья ребенка. Сторонники Дмитриева объясняли его преследование тем, что он - один из открывателей крупнейшего захоронения жертв политических репрессий.

Дмитриев долгое время находился в СИЗО, прокуратура просила приговорить его к девяти годам колонии, но в апреле этого года был оправдан судом. Ему назначили условное наказание по статье о незаконном хранении оружия.

В конце июня Петрозаводский суд арестовал Дмитриева на два месяца: теперь СКР возбудил против главы карельского "Мемориала" новое дело - по статье об изнасиловании.

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