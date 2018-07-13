Рост налогов, аресты, протесты, гол! Что произошло во время ЧМ-2018
В день, когда власти России объявили о повышении пенсионного возраста и увеличении НДС, самой популярной программой по ТВ стал матч открытия футбольного ЧМ-2018. Русская служба Би-би-си подготовила список из 12 событий, которые произошли во время чемпионата но, возможно, не получили должного внимания.
Чемпионат мира по футболу в России стартовал 14 июля. В Москве состоялась торжественная церемония открытия, на которой выступил британский певец Робби Уильямс, а затем состоялся и первый матч между Россией и Саудовской Аравией.
По данным Mediascope, матч открытия стал самой популярной программой на российском ТВ в этот день несмотря на то, что примерно за шесть часов до начала чемпионата Дмитрий Медведев объвил одновременно о двух серьезных экономических инициативах: повышении пенсионного возраста и увеличении НДС с 18 до 20%.
"С точки зрения времени объявления решения все было идеально. Ведь все смотрели футбол", - иронизировал источник Би-би-си, близкий к Кремлю, говоря о двух новых предложениях правительства. Какие еще действия властей могли не получить должного внимания из-за футбола?
- Повышение пенсионного возраста
- Повышение НДС
- Пенсионные протесты
- Вступление в силу "закона Яровой"
- Зачет дней в СИЗО
- Доступ к движению средств на счетах россиян
- Пошлины на американские товары
- Голодовка Олега Сенцова
- Доходы населения опять начали падать
- Люди - иностранные агенты
- Лишение Шанинки аккредитации
- Дмитриева снова будут судить
Повышение пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста - одна из самых непопулярных реформ последнего времени.
Согласно предложению правительства, мужчины будут выходить на пенсию не в 60 лет, а в 65 лет, а женщины не в 55, а в 63 года. Повышаться пенсионный возраст будет постепенно, начиная с 2019 года.
Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждался в правительстве более 10 лет, но решение по этому вопросу постоянно откладывалось. Необходимость увеличить пенсионный возраст связана с ростом числа пенсионеров и сокращением населения в трудоспособном возрасте, а также с зависимостью Пенсионного фонда от трансферта из федерального бюджета.
Повышение НДС
Правительство при помощи повышения НДС с 18 до 20% пытается найти деньги на выполнение "майского указа", который президент Владимир Путин подписал сразу после вступления в должность в этом году. На исполнение обещаний президента властям не хватает 8 трлн рублей.
Рост налога на два процентных пункта принесет в следующем году бюджету почти 634 млрд рублей, еще через год - 678 млрд рублей, а в 2021 году - 728 млрд рублей. То есть для бюджета это плюс. Но повышение НДС, по мнению экономистов, приведет к росту цен и снижению доходов населения в реальном выражении.
Минэкономразвития уже снизило прогноз по росту экономики на этот и следующий годы. Одной из причин стало как раз повышение НДС. Это, по оценке чиновников, снизит темпы роста ВВП на один процентный пункт. Кроме того, в 2019 году замедлится реальный рост зарплат и ускорится рост цен на фоне повышения налога.
Пенсионные протесты
Из-за повышения пенсионного возраста в России начались массовые акции протеста. 1 июля на них вышли сторонники оппозиции в четырех десятках российских городов. Не участвовали в протестах жители 11 городов, где проходят матчи ЧМ, так как на время чемпионата проведение подобных акций там запретили.
Одной из самых многочисленных оказалась акция протеста в Омске, на которую пришли, по разным оценкам от 3 до 4,5 тысяч человек.
После окончания ЧМ противники повышения пенсионного возраста также собираются проводить акции протеста.
Вступление в силу "закона Яровой"
1 июля вступил в силу пакет антитеррористических законов Ирины Яровой, который обязывает операторы связи в течение полугода хранить смс-сообщения и записи звонков пользователей, а в течение месяца - интернет-трафик.
Операторы связи уже заявили, что закон Яровой обойдется им в в десятки миллиардов рублей дополнительных расходов на инфраструктуру. Это должно, по мнению экспертов, привести к росту цен на них минимум на 3,5-4%. Интернет-провайдеры также начали повышать цены на свои услуги. Здесь рост может составить вплоть до 10%.
Зачет дней в СИЗО
В конце июня Госдума приняла законопроект, который 10 лет лежал без движения и которого ждали многие правозащитники.
Это закон о зачете времени содержания под стражей в СИЗО до приговора суда в общий срок заключения. Новый закон правозащитники сравнивали с амнистией - он будет распространяться и на тех, кто был осужден еще до его вступления в силу, и поэтому может коснуться сотен тысяч осужденных.
Если суд приговорит человека к сроку в исправительной колонии общего режима, то каждый день в СИЗО будет считаться за полтора дня в тюрьме. А если суд отправит человека в колонию-поселение, то день в СИЗО будет засчитан как два дня лишения свободы.
Налоговики решили получить доступ к движению средств на счетах россиян
Федеральная налоговая служба во время чемпионата также попыталась расширить свои полномочия. По данным газеты "Коммерсант", налоговики попросили у минфина полномочия запрашивать информацию о счетах физических лицах, в отношении которых не проводится налоговых проверок.
Таким образом ФНС смогла бы получить информацию о любом движении средств между счетами всех граждан России и следить, например, за самозанятыми. Эксперты "Коммерсанта" предупреждали, что налоговики также смогут доначислять налоги, если найдут какие-то незадекларированные доходы.
Позднее замминистра Илья Трунин заявил журналистам, что налоговикам не нужны новые специальные полномочия, чтобы повысить собираемость налогов.
Россия ввела пошлины на американские товары
6 июля Россия ввела дополнительные пошлины в 25-40% на товары из США, аналоги которых производятся в России. Это ответ на ограничения, которые США ввели на импорт алюминия и стали в страну.
Дополнительными пошлинами будут облагаться строительно-дорожная техника, нефтегазовое оборудование, инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокно. Из-за дополнительных ограничительных мер цены на эти товары могут вырасти.
Голодовка Олега Сенцова
Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий срок, в колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе, объявил голодовку больше 60 дней назад.
Сенцов был признан виновным в подготовке терактов в Крыму и осужден на 20 лет лишения свободы. 14 мая он объявил голодовку. Условием ее прекращения Сенцов назвал освобождение 64 украинских политзаключенных из российских тюрем. Себя самого он в их число не включил.
Во время чемпионата 12 российских деятелей культуры и журналистов, в том числе, актриса Чулпан Хаматова и режиссер Павел Лунгин, попросили президента Владимира Путина помиловать Сенцова. Сам он говорил, что о помиловании просить не намерен.
Акцию в его поддержку устроили активисты "Открытой России" - они установили на популярной у футбольных болельщиков Никольской улице в Москве стилизованный кубок мира, обмотанный колючей проволокой.
Большой резонанс вызвали и комментарии о физическом состоянии Сенцова, с которыми выступила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она сравнила его голодовку с "лечебным голоданием" и заявила, что Сенцов даже набрал несколько килограммов.
По словам же адвоката Дмитрия Динзе, за время голодовки Сенцов похудел на 20 килограммов и с трудом ходит.
Доходы населения опять начали падать
Пока россияне смотрели чемпионат, Росстат опубликовал данные о доходах населения за май этого года. Согласно отчету, в мае доходы населения по сравнению с апрелем этого года упали на 9,3%. Это первое их снижение с января этого года.
В годовом выражении рост резко замедлился: реальные доходы выросли к маю 2017 года всего на 0,3% против роста на 5,7% в апреле и 4,7% в марте.
В 2019 году реальные зарплаты, по прогнозу минэкономразвития, вырастут всего на 1%.
Люди - иностранные агенты
В начале июля депутаты Госдумы вспомнили про внесенный в конце прошлого года законопроект, который предлагал признавать иностранными агентами людей. И внесли в него поправки.
Согласно предложениям депутатов, стать агентом можно, если распространять среди неограниченной аудитории информацию, а также получать за это деньги или имущество от иностранных государств и организаций, международных организаций или просто иностранцев. Риск стать агентом можно даже в случае, если получаешь деньги от российского юрлица, которое имеет полное или частичное зарубежное финансирование.
Если человек не признает себя иностраным агентом, то в первый раз его предлагают наказать штрафом в 10 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в размере 50 тысяч рублей для физлица. Каждое следующее нарушение повлечет штраф 100 тысяч или административный арест на срок до 15 суток.
Лишение Шанинки аккредитации
20 июня Рособрнадзор по итогам проверки Московской высшей школы социальных и экономических наук (МШВСЭН или "Шанинки") отозвал у нее госаккредитацию. Решению предшествовала плановая проверка вуза. Комиссия из Рособрнадзора обнаружила, что образовательные программы университета не соответствуют требованиям госстандартов.
Возникли и более конкретные претензии - например, программа по направлению "юриспруденция" не получила аккредитацию из-за отсутствия "учебного зала судебных заседаний". При этом ректор "Шанинки" Сергей Зуев заявил, что такой зал есть, и проверяющая комиссия его видела.
В "Шанинке" с решением Рособрнадзора не согласились. В вузе опасаются повторить судьбу Европейского университета, который, лишившись госаккредитации, потерял и здание, и лицензию на образовательную деятельность. Пока Шанинка продолжает работать, но не может выдавать дипломы государственного образца и получать бюджетные деньги.
Несколько собеседников Би-би-си, связанных с РАНХиГС и "Шанинкой", выдвинули три версии давления на вуз: связи МВШСЭН с британскими университетами, вероятную смену руководства РАНХиГС, по итогам которой "Шанинка" может стать частью госвуза, и атаку силовиков.
Дмитриева снова будут судить
В день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву, который обвинялся в изготовлении детской порнографии.
Историка арестовали в конце 2016 года после того, как у него обнаружили обнаженные фотографии его приемной дочери. Сам он объяснял, что делал их для контроля состояния здоровья ребенка. Сторонники Дмитриева объясняли его преследование тем, что он - один из открывателей крупнейшего захоронения жертв политических репрессий.
Дмитриев долгое время находился в СИЗО, прокуратура просила приговорить его к девяти годам колонии, но в апреле этого года был оправдан судом. Ему назначили условное наказание по статье о незаконном хранении оружия.
В конце июня Петрозаводский суд арестовал Дмитриева на два месяца: теперь СКР возбудил против главы карельского "Мемориала" новое дело - по статье об изнасиловании.