СМИ России: малые партии остались без будущего?

В обзоре российских газет:

"Ведомости": как бы чего не вышло

По мнению газеты "Ведомости", осенние выборы станут ключевыми для российской партийной системы: многие партии могут быть ликвидированы, если не примут в них участие.

Об этом, в частности, пишет газета, речь идет в докладе фонда "Либеральная миссия" и Комитета гражданских инициатив о правовых и политических особенностях выборов 9 сентября.

По закону о партиях, чтобы избежать ликвидации, партия должна в течение семи лет с момента регистрации принять участие либо в одной федеральной кампании (это выборы президента или Госдумы), либо в нескольких региональных (губернаторские выборы в девяти регионах или парламентские - в 17), либо в муниципальных выборах не менее чем в 43 регионах.

Пока это требование выполнили 18 из 63 партий, имеющих право участия в выборах, рассказывают "Ведомости".

Среди тех, кто еще не гарантировал себе будущее, партии "За женщин России", "Города России", "Альянс зеленых", "Союз горожан", Народная партия, Партия прогресса (ранее Партия социальных сетей и "Гражданская позиция"), Социал-демократическая партия, Партия пенсионеров России и другие.

До 2014 года партии участвовали в выборах, а потом закон сделал это фактически невозможным, поясняет соавтор доклада, политолог Александр Кынев: "Получился замкнутый круг: чтобы получить льготу, нужно участвовать в выборах, а чтобы участвовать в выборах, нужны льготы".

При этом эксперт считает, что нельзя говорить, что все малые партии фейковые, они создавались на базе разных организаций.

"Просто сейчас система антипартийная, цель которой - уничтожать партийные структуры, потому что власти не нравится любая самоорганизация", - считает политолог.

Кроме того, раньше власти проявляли готовность помогать кандидатам со сбором подписей, напоминает Кынев, а сейчас ничего подобного нет.

Административный ресурс работает на систему тотального недопуска, продолжает эксперт: "Идет борьба за то, как бы чего не вышло".

Политолог Александр Пожалов считает, что процесс ликвидации большинства малых партий начнется зимой 2019-2020 годов, а у зарегистрированных в 2013-2014 годах партий еще есть время.

"Коммерсант": нездоровая конкуренция

Газета "Коммерсант" пишет, что власти США по-прежнему рассматривают введение санкций против "Северного потока-2", хотя и в качестве "последней опции". Об этом, в частности, заявил глава Минэнерго США Рик Перри по итогам совместного с ЕС совета по энергетике.

Он также дал понять, что США хотели бы видеть рост закупок американского сжиженного газа со стороны ЕС. По мнению экспертов, американская администрация хочет получить в Европе рынок для своего газа и видит в России конкурента, поэтому шанс введения санкций остается высоким.

"США не поддерживают газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые только увеличивают зависимость от единственного поставщика", - прокомментировал Перри. - За те 18 месяцев, что я в должности, за исключением министра энергетики РФ Александра Новака, я едва ли говорил с кем-то, кто поддерживает "Северный поток-2".

Газета приводит мнение вице-председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, который неоднократно говорил, что вопрос "Северного потока-2" должен рассматриваться в контексте продолжения транзита газа через Украину после 2019 года и реформы газового сектора на Украине.

Рик Перри в своем выступлении Украину не упомянул ни разу, отмечает "Коммерсант".

"Дональда Трампа во многом можно упрекнуть, но только не в лицемерии. Его интересуют только деньги, а вопрос Украины крайне мало беспокоит, тогда как для европейцев Украина - головная боль", - считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Он также не исключает, что Вашингтон в конечном итоге введет санкции против "Северного потока-2", несмотря на позицию Германии, потому что это соответствует стратегии Дональда Трампа, направленной на изменение моделей отношений с союзниками.

По мнению эксперта, Европа в данной ситуации будет пытаться маневрировать и находить компромиссы, но в настоящий момент власти Германии не могут сказать "нет" США, если вопрос встанет ребром.

Федор Лукьянов также не видит перспективы двусторонней договоренности между Россией и США по "Северному потоку-2": "Мы прямые конкуренты, США хотят захватить часть рынка, мы тоже не готовы его отдать, поэтому здесь нет возможности договориться".

РБК: сокращение населения

Население России может начать сокращаться уже в 2018 году. Об этом со ссылкой на исследования РАНХи ГС и Института Гайдара рассказывает портал РБК. Причина - падение количества мигрантов.

По данным Росстата, естественная убыль населения за январь - май 2018 года составила 147,2 тысяч человек, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она ускорилась. Главная причина - снижение числа рождений из-за вступления в детородный возраст малочисленного поколения женщин, родившихся в 1990-е годы. Количество родившихся в январе - мае 2018 года сократилось на 28,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Компенсировать естественное сокращение населения может миграция, но по данным за январь-апрель миграционный прирост падает. За первые четыре месяца текущего года он составил 57,1 тыс. человек, что меньше, чем за аналогичные периоды прошлого и позапрошлого года.

Если международная миграция продолжит сокращаться, а естественная убыль расти, население страны действительно может начать уменьшаться уже в текущем году, считает директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

"Миграционный прирост - главный демографический ресурс, за счет которого может расти или хотя бы даже сохраняться неизменным население России в условиях естественной убыли", - сказал РБК Вишневский.

Основная причина замедления миграционного прироста - сокращение числа мигрантов из Украины при слабом восстановлении миграции из стран Центральный Азии, отмечает издание. Данные МВД, пишет РБК, также подтверждают, что потенциал роста временной миграции из стран-членов ЕАЭС исчерпан.

"Известия": упрощение виз для иностранцев

В России необходимо распространить выдачу электронных виз для иностранцев, чтобы облегчить им въезд в страну. Об этом газете "Известия" заявил глава Ростуризма Олег Сафронов. По его словам, упрощение процедур приведет к увеличению турпотока на 25-30%.

Газета пишет, что иностранцы, посетившие, например, чемпионат мира по футболу в России в нынешнем году (2,9 миллиона человек), говорили, что очень хотели бы вернуться в Россию, но их смущают сложности, которые возникают с получением визы.

Оформление электронной визы происходит в онлайн режиме на сайте Консульского департамента МИД РФ, рассказывает газета. Заявка на ее получение подается через портал не позднее чем за четыре дня до начала визита.

По ней иностранные граждане могут пребывать в стране до восьми суток, срок действия документа ограничен 30 днями с момента оформления.

Одним из самых важных факторов в получении такой визы является то, что она бесплатна. Получить ее пока могут граждане 18 стран, среди которых Япония, Турция, Тунис, Мексика, Марокко.

Жителям Великобритании российская виза обходится в 100 евро.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что уже в следующем году вопрос внедрения электронной визы для въезда в Россию может быть рассмотрен в качестве поправок в действующее регулирование.

По его словам, Союз неоднократно обращался в правительство с таким предложением. В первую очередь, считает Барзыкин, в подобном упрощении визового режима нуждаются Москва, Сочи, Казань.

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Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си