Помогает ли акупунктура справиться с болью?

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В первый же год работы в Aetna, компании, специализирующейся на медицинском страховании, Марк Бертолини попал в беду.

Катаясь на горных лыжах, он упал и получил страшные травмы, в результате которых перестал чувствовать левую руку и получил несколько переломов шейного отдела позвоночника.

Бертолини выжил и после нескольких операций смог частично вернуть чувствительность руки, но до полного восстановления было еще далеко. Его продолжали мучить сильные боли.

В какой-то момент Бертолини, сам раньше работавший врачом, понял, что классической медицине больше нечем ему помочь. Тогда он обратился к альтернативным методам - йоге и иглоукалыванию. И это сработало.

Спустя несколько лет Бертолини получил пост главного исполнительного директора Aetna. Сейчас он считается одним из богатейших американских бизнесменов и продолжает активно пропагандировать нетрадиционные методы лечения.

Увлечение прогрессивных умов на Западе (в том числе тех, кто имеет прямое отношение к здравоохранению) осознанностью и альтернативной медициной - уже совсем не новость, а сформировавшийся тренд.

Когда в начале 2018 года журнал Fast Company спросил инвесторов из Кремниевой долины, в какие сферы они будут вкладываться больше всего в ближайший год, - среди прочего упомянуты были и практики альтернативной медицины. В том числе акупунктура.

С чего бы вдруг тем, кто привык мыслить рационально, заниматься технологиями, финансами и управлением, делать ставку на нетрадиционную китайскую практику?

Правообладатель иллюстрации Getty Creative Image caption Иглоукалыванием сейчас увлекаются не только те, кто ищет здоровья для своего тела и души, но и модницы, которые хотят получить гладкую кожу

Современная наука пока еще не разгадала тайну иглоукалывания. Ученые не могут договориться о том, нужно ли принимать этот метод лечения всерьез. Но некоторые из последних исследований косвенно указывают на то, что она работает. Правда исследователи толком и не могут сказать, каким именно образом.

"Неопределенное клиническое значение"

10 июля в журнале JAMA Oncology (издается Американской медицинской ассоциацией) были опубликованы результаты рандомизированного клинического исследования, призванного изучить действенность иглоукалывания при лечении хронических болей у раковых пациенток.

Для этого ученые выбрали женщин с ранней стадией рака груди, находящихся в менопаузе. Все они страдали болевым синдромом в качестве побочного эффекта приема ингибиторов ароматазы, снижающих концентрацию эстрогенов в крови. Эти препараты помогают в борьбе с раком груди, однако нередко вызывают боли в суставах.

Участвовавшие в эксперименте женщины не принимали опиоидные обезболивающие и не лечились от артралгии иглоукалыванием до этого.

Половина участниц проходила обычный курс акупунктуры дважды в неделю в течение полутора месяцев. Оставшихся поделили пополам: одна группа не подвергалась подобной терапии вообще, другая проходила курс ложного иглоукалывания (в таких случаях специалисты ставят иголки не в те точки, которые, как считается, нужно стимулировать, чтобы добиться нужного эффекта).

В итоге участницы, проходившие курс настоящей акупунктуры, заявили о значительном улучшении состояния спустя шесть недель по сравнению с другими двумя группами.

В то же время в статье по итогам исследования говорится, что полученные результаты имеют "неопределенное клиническое значение" - то есть ученые не уверены, в чем причина положительного эффекта и можно ли начать активно применять этот метод.

Правообладатель иллюстрации Getty Creative Image caption "Карта" важных для иглоукалывания точек могла быть составлена китайскими мастерами еще в древности

Кроме того, в 2008 году группа ученых пришла к совершенно противоположному выводу об эффективности акупунктуры - они сочли, что между эффектом реального иглоукалывания и ложного почти нет разницы, то есть лечение работает только как плацебо.

Впрочем, есть и ученые, которые на основе своих исследований заключают, что разница между болеутоляющим эффектом между реальной и ложной акупунктурой не очень большая, но все-таки есть, то есть иглоукалывание нельзя относить к плацебо.

Мета-анализ, опубликованный осенью 2017 года в журнале Американского общества по изучению боли, показал, что болеутоляющий эффект иглоукалывания держится достаточно долго - в течение последующего года он снижается всего на 15%, сделали вывод они.

Ци или не ци?

Акупунктура в традиционном ее понимании призвана восстанавливать баланс насущной для человека энергии Ци, потоки которой по той или иной негативной причине блокируются внутри тела. Именно для того, чтобы восстановить эти потоки, мастера по акупунктуре вводят иглы в определенные точки, стимулируя нервы и мышцы. "Карта" важных для иглоукалывания точек по легенде была составлена китайскими мастерами еще в древности.

В 2010 году китайские методики иглоукалывания вошли в список нематериальных объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Правообладатель иллюстрации Getty Creative Image caption На сеансе акупунктуры иголки, бывает, также стимулируют электричеством или нагревают

Если смотреть на данную практику с рациональной точки зрения, то есть с точки зрения современной науки, дело может быть совсем не в эфирных потоках внутри нас.

Доцент Мичиганского университета, доктор Ричард Харрис в ходе одного из своих исследований заметил, что эффект иглоукалывания связан с улучшением связи опиоидных рецепторов у больных фибромиалгией - пациенты констатируют значительное снижение хронических болей после сеанса.

Это подкрепляет версию, что иглоукалывание стимулирует выработку в нашем организме естественных опиоидов - эндорфинов. Но как? Четкого ответа нет.

Авторы исследования 2012 года подмечают, что эффект акупунктуры складывается не только из непосредственного укалывания тела иглой. Не исключено, что роль играет также и сопутствующие сеансу акупунктуры факторы вроде внимательного отношения мастера к клиенту, манипуляций с его телом и в целом расслабленной атмосферы на сеансе.

Все же прямые доказательства того, что акупунктура может претендовать на звание серьезной научной отрасли, по-прежнему отсутствуют.

Ее часто обвиняют в псевдонаучности, но если не доверяться ей слепо - то есть не использовать ее в качестве монотерапии при серьезных заболеваниях, - она может оказаться приятным опытом и благотворно повлиять на самочувствие человека.

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