Большая чистка в "Твиттере": куда исчезли миллионы аккаунтов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Аккаунтов в "Твиттере" стало существенно меньше

И Джастин Бибер, и Дональд Трамп, и Владимир Соловьёв могли заметить резкое падение числа подписчиков в сети микроблогов "Твиттере". Почему все микроблогеры-тысячники (и миллионники) вдруг лишились тысяч последователей?

На деле "волна чисток" началась ещё в среду, но в пятницу её заметили и в Рунете.

Суть в том, что популярнейший сервис микроблогинга решил "вычистить ботов". Если пользователи, которых заблокировали, после того как они отправили сотни сообщений, не подтвердили, что они люди, их аккаунты удалялись без возможности восстановления.

Как отметила глава юридического отдела компании Twitter Виджайя Гадде, подавляющее большинство "живых" аккаунтов уже потеряло или потеряет не более четырёх фолловеров в результате этих мер.

Однако на количестве подписчиков знаменитостей такие меры отобразились куда радикальнее: например, поп-певицы Леди Гага и Кэти Перри потеряли по 2,5 млн фолловеров, а бывший президент США Барак Обама - около 2,1 млн.

Правообладатель иллюстрации Reuters/Getty Images Image caption Ни Кэти Перри, ни Барак Обама не комментировали исчезновение миллионов фолловеров

Интересно, что заметнее всего "генеральная уборка" сказалась на официальном аккаунте самой корпорации: "Твиттер" лишился 7,7 млн подписчиков.

"Нет веры алгоритму"

Те, кто заметил "пропажу" фолловеров, отреагировали по-разному.

Кто-то, как индийский программист Хариш Чанд, запаниковал. Он напрямую обратился к сервису, силясь понять, куда в один момент исчезли тысячи подписчиков.

"Что-то Твиттер шалит с количеством читателей. Списывает тысячами. Как-то веры их алгоритму нет", - расстроился прокремлёвский телеведущий Владимир Соловьёв.

"Я бы и 70 тысяч не стал жалеть", - парирует популярный радиоведущий Александр Плющев.

Пропустить Twitter пост , автор: @plushev Твиттер и правда чистит ботов. Тысяч семь фолловеров отрезал ;). Я бы и 70 тысяч не стал жалеть (думаю, что порядок ботов, рекламных и мёртвых аккаунтов у меня в фолловерах примерно такой и есть), если бы только одних реальных людей оставить. — Plushev (@plushev) 12 июля 2018 г.

К началу июля "Твиттер" заморозил более 70 млн фейковых страниц и сообщил, что число активных пользователей на первые шесть месяцев 2018 года составляет 336 млн.

Таким образом, прогнозируют в корпорации, сервис лишится 6% аккаунтов.

По словам представителей компании, массовая чистка поможет ей стать более надёжной и прозрачной.

Это особенно актуально после череды скандалов с фейковыми новостями и разносящими их ботами.

В январе этого года прокуратура штата Нью-Йорк начала проверку компании на предмет продажи фейковых подписчиков пользователям соцсети.