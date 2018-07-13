Трамп разнес Терезу Мэй в интервью Sun, а потом сказал, что это "фейк ньюс". У журналистов есть запись

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп сказал, что любые попытки сохранить тесные связи с Европой сведут на нет вероятность выгодного торгового соглашения с США

Дональд Трамп в первый день визита в Великобританию дал скандальное интервью таблоиду Sun, в котором раскритиковал британского премьера Терезу Мэй за нерешительность по "брекситу". На следующий день он назвал публикацию "фейк ньюс", хотя Sun вместе с текстом интервью опубликовал и аудиоотрывки беседы.

Трамп объяснил, что британский таблоид не включил в материал позитивные высказывания американского лидера о Терезе Мэй, и поэтому утверждения о его критике в адрес британского премьера - это "фейковые новости". Он добавил, что в целом интервью неплохое.

В интервью президент США Дональд Трамп сказал, что, "поломав брексит", Мэй, возможно, свела на нет возможность достижения торгового соглашения между Британией и Соединенными Штатами. По его словам, Мэй проигнорировала его совет избегать "мягкого брексита".

Он предупредил, что любые попытки сохранить тесные связи с Европой сведут на нет вероятность выгодного торгового соглашения с США. "Если будет достигнуто подобное соглашение, то тогда нам придется иметь дело с Европейским союзом, а не с Великобританией, так что мы просто откажемся от соглашения", - сказал он.

Помимо этого Трамп:

обвинил лидеров ЕС в разрушении культуры и национальной идентичности, потому что они пускают в свои страны миллионы мигрантов

обвинил мэра Лондона Садика Хана в том, что он не противостоит террористам

обвинил Хана в росте преступности в Лондоне

оредположил, что бывший министр иностранных дел Борис Джонсон стал бы прекрасным премьер-министром

отметил, что будет поддерживать связи с Владимиром Путиным несмотря на отравление в Солсбери

потребовал, чтобы Британия и другие страны НАТО тратили больше на оборону

выразил печаль из-за протестов в Лондоне в связи с его приездом

выразил уверенность, что миллионы британцев поддерживают его политику

сказал, что он горд познакомить свою супругу Меланию с королевой

Корреспондент ABC Меридит Макгроу написала в "Твиттере" со ссылкой на корреспондента Sun, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пыталась безуспешно увести Трампа с интервью.

"Би-би-си проинтервьюировала корреспондента Sun, бравшего интервью у Трампа, который сказал, что Сандерс всячески пыталась прекратить интервью, но Трамп лишь от нее отмахивался и продолжал говорить гораздо дольше отведенных 10 минут. В конце он сделал вывод: "Ему никто не указ в собственной организации. Чувствуешь, будто оказался при дворе средневекового императора."

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп заявил, что отношения между США и Британией находятся на высочайшем уровне.

В пятницу Трамп заявил, что "брексит" открывает великолепные возможности, и как бы ни поступила Великобритания после выхода из ЕС, он отнесется к этому нормально. По его словам, отношения между США и Британией находятся на высочайшем уровне.