Уимблдон: гости и нравы королевской ложи

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Посмотреть четвертьфинальный матч между Рафаэлем Надалем и Хуаном Мартином Дель Потро в минувшую среду пришли посмотреть герцогиня Корнуольская с младшей сестрой Аннабел и бизнесмен сэр Ричард Брэнсон с дочерью Холли. Вообщше в этот день Royal Box был заполнен как никогда

В последний уик-энд Уимблдонского турнира многие счастливые обладатели билетов на центральный корт приносят с собой один любопытный предмет - бинокль.

В дни женского и мужского финалов (хотя и не только) в королевской ложе (Royal Box) появляются гости, которых публике хочется рассмотреть во всех подробностях. Наряды герцогини Кэмбриджской или Виктории Бекхэм, например, не могут оставить равнодушными солидную часть публики, даже если на корте происходит настоящий триллер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виктория Бекхэм и американский актер Сэмюэл Лерой Джексон на Уимблдоне в 2014 году

Финальный матч в субботу сыграют Анжелик Кербер и Серена Уильямс.

"Я знаю, что в королевском боксе будут знаменитости, но обычно я стараюсь туда не смотреть, чтобы не терять концентрацию. Играть на центральном корте - ни с чем не сравнимо, я просто получаю удовольствие от этого", - сказала Кербер Русской службе Би-би-си после выхода в финал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джастин Тимберлейк с супругой Джессикой Бил - частые гости в Royal Box

Почти 15 тысячам зрителей (такова вместимость центрального корта) концентрация ни к чему, и они, безусловно, постараются рассмотреть поближе субботних гостей.

Кто попадает в королевский бокс?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рэпер Дрейк в королевском боксе на турнире этого года

В королевском боксе 74 места и занять их можно только по специальным приглашениям, которые рассылает президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC).

В порядке приоритета приглашения уходят следующим адресатам:

членам британской королевской семьи

членам королевских семей других государств

главам правительств

бывшим чемпионам теннисных турниров

звездам кино, спорта и шоубизнеса

знаменитостям в других областях: наука, бизнес, благотворительность

людям, ставшим известными недавно в силу обстоятельств: лауреаты Нобелевской премии, например.

Есть мнение, что в следующем году внимание, вероятно, будет оказано британским водолазам, принимавшим участие в спасении подростков из пещеры в Таиланде.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Звезд британского и мирового бокса Дэвида Хэя и Николу Адамс публика встречала бурными аплодисментами

Совсем необязательно, что каждый год приглашаются люди из всех перечисленных категорий. AELTC не разглашает механизм отбора гостей.

Известно лишь, что для знаменитостей такое приглашение очень лестно, хотя далеко не всегда им доводится посидеть рядом с представителями британской монархии.

Правила поведения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Герцогиня Кэмбриджская является патронессой AELTC. На фото она с мужем принцем Уильямом и Джилл Брук, супругой председателя Всеанглийского клуба лаун-тенниса, на матче в 2017 году

В то время как обычные зрители могут прийти на матч в шортах и шлепанцах, в королевском боксе не приветствуются даже такие весьма консервативные стили как спорт-шик и спорт-элегант.

В 2015 году Льюиса Хэмилтона (пилота "Формулы-1", четырехкратного чемпиона мира) не пустили в ложу, потому что на нем не было пиджака и галстука.

В отличие от других мероприятий, где дамы высшего света обычно появляются исключительно в шляпах, в королевском боксе они всегда сидят с непокрытой головой или в очень маленьких головных уборах, чтобы не загораживать обзор сидящим сзади - регламент и этикет обязывают.

Хотя есть и послабления. До 2003 года поклон и книксен были обязательным условием при встрече в ложе с членом королевской семьи. Но в 2003 президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса герцог Кентский упразднил эту традицию. Кланяться и приседать теперь следует только перед королевой и принцем Уэльским.