Скандалы, курьезы, голы: семь главных событий ЧМ-2018 в России

Поражения фаворитов, курьезы с иностранными болельщиками, дискуссии о сексе с иностранцами и политике в спорте - Русская служба Би-би-си вспоминает главные события чемпионата мира 2018 года в России.

Главное, что нужно знать про чемпионат мира в России - он был очень интересным. Турнир стал третьим в истории по количеству забитых голов, за весь чемпионат лишь один матч закончился со счетом 0:0 - это была игра Франции и Дании на стадии группового этапа.

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Одна из основных сенсаций турниров - ранний вылет многих фаворитов. Сборная Германии, которая приехала в Россию в статусе действующего чемпиона, не смогла выйти из группы, проиграв Мексике и Южной Корее, футболисты которой сыграли, возможно, лучший матч в жизни. Исландия, удачно выступившая на Евро-2016, из группы не вышла, но зато создала огромные проблемы Аргентине - матч между ними сенсационно закончился со счетом 1:1.

Лионель Месси и его партнеры по сборной Аргентины с трудом вышли из группы и запомнились скорее слухами о разногласиях в команде, чем яркой игрой. В матче 1/8 они уступили будущим чемпионам, французам, со счетом 3:4.

Не смогли пройти далеко и Испания с Португалией, которые на стадии группового этапа выдали один из лучших матчей всего турнира: ничья 3:3, хет-трик оформил Криштиану Роналду. Но обе команды вылетели уже в 1/8 - испанцы проиграли россиянам, португальцы не справились с Уругваем.

Правообладатель иллюстрации Fred Lee/Getty Images Image caption Игроки сборной Франции отмечают победу в финале ЧМ по футболу

Сборная Японии едва не выбила Бельгию, обладателя итогового третьего места: бельгийцы уступали со счетом 0:2 и смогли отыграться за последние 20 минут матча.

Самым удачным за последние годы оказалось и выступление сборной Англии, которую британская пресса сильно критиковала перед началом турнира. Главное достижение - в матче с Колумбией англичане впервые выиграли в серии пенальти. До этого каждый раз, когда на чемпионатах мира дело доходило до послематчевых 11-метровых, англичане неизменно проигрывали.

Сборная Хорватии дошла до финала чемпионата мира впервые в своей истории - на пути к нему команда обыграла сборные Дании, России и Англии. Их матч против французов стал самым результативным финалом за последние 52 года - команды забили шесть мячей на двоих.

Одной из главных неожиданностей турнира стало успешное выступление сборной России. Еще перед началом чемпионата болельщики всерьез опасались, что команда может не выйти в плей-офф из группы с не самыми сильными соперниками. Состав сборной некоторые эксперты называли самым слабым за последние годы, критике подвергался и главный тренер Станислав Черчесов.

Но в итоге Игорь Акинфеев, Артем Дзюба и их партнеры провели на турнире больше матчей, чем суперзвезды Лионель Месси и Криштиану Роналду. В первом же матче Россия забила Саудовской Аравии пять мячей. По итогам всего турнира команда вошла в пятерку лучших по числу забитых голов - всего из было 11, больше - только у сборных-участниц полуфиналов.

Два игрока сборной, Денис Черышев и Артем Дзюба, вошли в десятку лучших бомбардиров турнира, опередив, например, Месси и Неймара.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Акинфеев во время серии пенальти в матче 1/8 c Испанией

Удачная игра на групповой стадии позволила россиянам впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата мира. Там произошла одна из главных сенсаций чемпионата - Россия смогла переиграть Испанию по пенальти. Главным героем матча стал российский вратарь Игорь Акинфеев - после матча в соцсетях еще несколько дней публиковали мемы про "ногу бога", которой голкипер отбил решающий пенальти.

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Серией пенальти завершился и четвертьфинал с Хорватией - причем россиянам, которые после ничьей 1:1 в основное время пропустили гол в овертайме, удалось отыграться за четыре минуты до конца матча. Несмотря на итоговый проигрыш по пенальти, это выступление стало самым успешным в истории сборной России.

Победы сборной сопровождались массовыми гуляниями в российских городах. В центре Москвы болельщики даже перекрывали некоторые улицы - такого российская столица не видела с Евро-2008, на котором россияне завоевали бронзу, обыграв в четвертьфинале голландцев.

Удачная игра футболистов позволяет надеяться, что некоторые из них в межсезонье уедут в европейские клубы - СМИ, например, писали об интересе к 22-летнему полузащитнику ЦСКА Александру Головину со стороны "Челси", "Монако" и "Ювентуса".

Несмотря на то, что перед чемпионатом и ФИФА, и российские власти декларировали приверженность принцип "спорт вне политики", без политических скандалов ЧМ не обошелся.

Главный из них ждал болельщиков в финале, когда во время матча Франции и Хорватии на поле Лужников в полицейской форме выбежали участники панк-группы Pussy Riot. Акция на стадионе, где в тот момент присутствовал десяток глав государств во главе с президентом России Владимиром Путиным, называлась "Милиционер вступает в игру". Ее участники объяснили, что выступили против репрессивных законов и за освобождение политзаключенных.

В дискуссии, не имеющие отношения к спорту, оказались втянуты и футболисты. Чеченские власти, например, воспользовались тем, что во время турнира в республике базировалась сборная Египта. В центре внимания местной элиты оказался нападающий Мохаммед Салах, главная звезда команды. Рядом с ним регулярно появлялся глава республики Рамзан Кадыров, а чемпионат, на котором египтяне в итоге проиграли все три матча, форвард и вовсе покинул почетным гражданином Чечни.

Правообладатель иллюстрации KARIM JAAFAR/AFP/Getty Images Image caption Салах и Кадыров на тренировке сборной Египта

Тесное общение с Кадыровым, которого неоднократно обвиняли в систематических нарушениях прав человека, спровоцировало критику в адрес Салаха. А телеканал Си-эн-эн даже сообщил, что египтянин задумался об уходе из национальной сборной - по словам источника канала, футболист был недоволен тем, что власти Чечни воспользовались им в политических целях для улучшения своего имиджа. Впрочем, в сборной Египта это опровергли.

Политический подтекст имел и матч группового этапа между сборными Сербии и Швейцарии, который 22 июня прошел в Калининграде. В составе швейцарцев играют сразу несколько косовских албанцев - Сербия же не признает независимость Косово и считает страну частью своей территории.

В итоге именно косовские албанцы решили судьбу матча - голы Джердана Шакири и Гранита Джаки позволили Швейцарии выиграть со счетом 2:1. Забитые мячи футболисты отмечали сложив руки в жест, напоминающий двуглавого орла с флага Албании.

Сербские фанаты в ответ освистали игроков, некоторые из них выкрикивали антиалбанские лозунги. А тренер сербов Младен Крстаич, недовольный судейством, предложил отправить арбитра встречи под суд в Гаагу - "чтобы против него завели дело так же, как заводят дела против нас".

После матча ФИФА начала расследование и наказала всех участников конфликта - Шакири и Джаку, а также капитана швейцарцев Штефана Лихтштайнера оштрафовали за политические жесты. Футбольный союз Сербии и его президент были оштрафованы за неподобающее поведение болельщиков, а тренера сборной - за слова о судье.

Еще один скандал разгорелся после матча четвертьфинала, где Хорватия в серии пенальти одолела Россию. После матча в украинских сетях появилось видео с участием защитника хорватов Домагоя Виды. Футболист на видео говорит "Слава Украине!", а сидящий рядом с ним член тренерского штаба Огнен Вукоевич посвящает победу киевскому "Динамо" и Украине.

ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры. Сам он принес извинения и подчеркнул, что в его словах не было политического подтекста. Вукоевич был отчислен из хорватской делегации и оштрафован. Вскоре после этого в сети появился еще один ролик с Видой, где он опять выкрикнул тот же слоган. По всей видимости, ролик был снят одновременно с первым, однако Виде пришлось извиниться еще раз.

Игрока раскритиковали российские политики и болельщики, а депутат Евгений Федоров даже предложил проверить его слова на экстремизм. Украинцы, наоборот, игрока поддержали, а страница ФИФА в "Фейсбуке" получила от них сотни негативных отзывов.

Тема отношения россиянок с иностранными болельщиками, которые приехали в Россию на матчи чемпионата, начала обсуждаться еще до начала самого турнира. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала воздержаться от секса с иностранцами, заявив, это приводит к рождению детей в неполных семьях и что в России должны "своих рожать".

"Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе, - сказала Плетнева. - Я не националист, но тем не менее".

Споры о том, этично ли спать с иностранцами, начались в российских соцсетях и медиа. Поведение россиянок обсуждали на страницах федеральных газет, в ток-шоу на федеральных телеканалах и даже в иностранных СМИ - например, The Washington Post и Independent.

В разговоре с Би-би-си российские девушки рассказали, что столкнулись в соцсетях с агрессией из-за публикации фото с иностранцами - некоторые из комментаторов посчитали, что они "позорят себя и страну".

А газета "Московский комсомолец" и вовсе опубликовала колонку с заголовком "Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну". "У российских девиц, окучивающих иностранцев, понятия стыда, морали, нравственности напрочь вычеркнуты из сознания. Мы воспитали поколение шлюх, готовых раздвинуть ноги при одних лишь звуках иностранной речи", - говорилось в статье. На защиту русских девушек встал главный редактор Sports.ru Юрий Дудь, который попросил "отвалить" от них.

Пока СМИ и пользователи соцсетей спорили о поведении россиянок, трафик дейтинг-приложения Tinder вырос в несколько раз, сообщили мобильные операторы.

Иностранные болельщики, приехавшие на ЧМ, столкнулись с не самой очевидной, на первый взгляд, проблемой - в России много городов с очень похожими названиями.

Фанаты из Швейцарии и Испании запутались в двух Ростовах - Великом и Ростове-на-Дону. Первые даже позвонили в МЧС, чтобы пожаловаться на то, что по адресу, где они забронировали гостиницу, никакой гостиницы не оказалось. Выяснилось, что швейцарцы забронировали отель не в Ростове-на-Дону, который принимал ЧМ, а в Ростове Великом в Ярославской области.

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Испанцы же в МЧС не звонили - они пытались объяснить таксисту в Ростове-на-Дону, как проехать к гостинице, которую, как потом выяснилось, они тоже забронировали в Ростове Великом.

Проблемы возникли и у болельщиков из Китая, которые попытались уехать из Волгограда. На вокзале они не могли найти поезд с нужным номером - оказалось, они купили билеты с отправлением из Вологды.

Отличить Великий Новгород от Нижнего, где проходили матчи ЧМ, тоже смогли не все фанаты. Например, аргентинские болельщики хотели посмотреть матч своей сборной против Хорватии, но в итоге перепутали город, купив билеты в Великий Новгород вместо Нижнего и там же забронировав жилье.

Чемпионат мира в России оказался первым по-настоящему крупным турниром, на котором использовали видеоповторы, также известные как VAR (Video Assistant Referee).

Споры по поводу использования этой технологии продолжались годами: ее противники утверждали, что частые остановки сделают игры менее динамичными. Сторонники реформы настаивали, что видеоповторы помогут заметно снизить число судейских ошибок.

Применение VAR действительно оказало влияние на итоги некоторых матчей. Например, на групповой стадии Франция обыграла Австралию с минимальным преимуществом 2:1 - один из голов был забит с пенальти, который назначили по итогам просмотра видеоповтора.

Правообладатель иллюстрации Kevin C. Cox/Getty Images Image caption Арбитр смотрит повтор перед назначением пенальте в финале чемпионата мира

В других случаях, наоборот, из-за VAR назначенные пенальти отменяли - например, в матче Бразилия - Коста-Рика. Однако в целом ЧМ в России еще задолго до своего конца побил рекорд по назначенным 11-метровым - всего за турнир их было 29.

В матчах плей-офф видеоповторы использовались заметно реже, чем на групповом этапе, но в итоге главное новшество ЧМ применили и в финале. Пенальти, который назначили в ворота хорватов благодаря VAR, позволили Франции выйти вперед - и отыграться их соперники уже не смогли.

Нашлись и те, кто раскритиковал систему - например, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью посчитал, что Хорватия уступила в финале в том числе из-за "ошибки в концепции использования системы видеопомощи арбитрам".

Для российских фанатов, которые следили за матчами по телевизору, начало чемпионата оказалось связано со скандалами вокруг футбольных комментаторов.

Сначала в эфире Первого канала впервые за долгое время прозвучало имя оппозиционера Алексея Навального, которого традиционно игнорируют федеральное телевидение и российские политики вплоть до президента России Владимира Путина. Фамилию оппозиционера произнес один из комментаторов матча Германия - Мексика, бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.

Во время игры его соведущий, комментатор Кирилл Дементьев предположил, что игрокам сборной Германии следует переключиться на "навальный футбол". "Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть", - пошутил Слуцкий, после чего в эфире повисла долгая пауза.

Фраза Слуцкого породила целую серию мемов, в которых ему приписывали другие оппозиционные высказывания - например, о повышении пенсионного возраста.

Вскоре после этого Слуцкий закончил работу комментатором на турнире из-за необходимость начинать подготовку к сезону с голландским футбольным клубом "Витесс", который он возглавляет. В СМИ появились предположения, что из-за резонанса с работы на матчах могут снять и Дементьева, однако этого не случилось.

А вот уход с Первого канала Василия Уткина, который должен был стать на канале главным лицом чемпионата, оказался скандальным. Журналист успел прокомментировать лишь одну игру, после чего прекратил работу на Первом.

Ни Уткин, ни представители телеканала причин случившегося не называли. Но, как выяснила Би-би-си, решение о его уход проводилось через администрацию президента, а непосредственной причиной увольнения мог стать конфликт журналиста с руководством холдинга "Газпром-медиа".

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