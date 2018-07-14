13-й тренер Абрамовича. В Челси опять новый наставник

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Под руководством Сарри Наполи занял в прошлом сезоне второе место в итальянской Серии А

Закончилась тянувшаяся несколько месяцев эпопея с назначением нового главного тренера футбольного клуба "Челси". Им, как и предполагалось, стал обладатель титула "Тренер 2015/16 года" в Италии 59-летний Маурицио Сарри.

Днем ранее "Челси" объявил об увольнении его предшественника и земляка - Антонио Конте. Он пришел в клуб в июле 2016 года и за два сезона успел очень многое: занял первое место в чемпионате Англии, завоевал Кубок страны, переругался со звездными игроками "Челси" и испортил отношения с руководством клуба.

О возможном приходе Сарри стали говорить сразу после окончания прошлого, крайне неудачного для "Челси", сезона. И хотя сам итальянец был не против попробовать свои силы в английской премьер-лиге, проблема с его приглашением заключалась в отступных, которые лондонцы должны были заплатить "Наполи" и своему тренеру Конте за досрочное расторжение действующих контрактов.

Сарри успешно работал в "Наполи", два года подряд приводя клуб с юга Италии к серебряным медалям чемпионата. В его тренерском контракте имелся пункт, согласно которому в случае досрочного расторжения договора клуб получает 8 миллионов евро. Насколько "Челси" удалось снизить сумму компенсации, не сообщается.

В то же время и в контракте тренера лондонцев были предусмотрены отступные за увольнение - 9 миллионов фунтов. Их "Челси" готов был оспаривать в суде, но, похоже, сторонам удалось договориться.

Тренер-брокер

Сарри никогда не был профессиональным футболистом. Он работал валютным брокером в банке Banca Toscana, много путешествовал по миру, и до 2001 года лишь иногда тренеровал футбольные команды в свободное от работы время - в свое удовольствие. Но затем принял решение оставить высокооплачиваему должность, ради работы своей мечты. Похоже, что он не ошибся: сейчас футбольные гуру - Пеп Гвардиола, Ариго Сакки и Фабио Капелло называют Сарри одним из самых интересных и прогрессивных тренеров современности.

В мире футбола новый тренер "Челси" известен как новатор и сторонник атакующего футбола и высокого прессинга. С приходом итальянца связаны ожидания громких приобретений, которых давно не было в клубе из западного Лондона. Уже сейчас называются имена возможных новичков "Челси": нападающего Игуаина, защитника Ругани и вратаря Алиссона. А переход полузащитника "Наполи" Жоржиньо уже состоялся.

Контракт итальянца с лондонцами рассчитан на три года, зарплата тренера составит около 6 миллионов фунтов. Ассистентом Сарри в тренерском штабе станет еще один итальянец - легенда "Челси", его бывший нападающий Джанфранко Дзола.

Маурицио Сарри стал 13-м главным тренером "Челси" (включая временно исполняющих обязанности) при Романе Абрамовиче, который купил лондонский клуб в 2003 году.

Главные тренеры "Челси" при Романе Абрамовиче:

Клаудио Раньери - по май 2004

Жозе Моуринью - с июня 2004 по сентябрь 2007 и с июня 2013 по декабрь 2015

Аврам Грант - с сентября 2007 по май 2008

Луис Фелипе Сколари - с июля 2008 по февраль 2009

Рэй Уилкинс - исполнял обязанности главного тренера в феврале 2009

Гус Хиддинк - с февраля 2009 по май 2009 и в декабре 2015

Карло Анчелотти - с июня 2009 по май 2011

Андре Виллаш-Боаш - с июня 2011 по май 2012

Роберто Ди Маттео - с марта 2012 по ноябрь 2012

Рафаэль Бенитес - с ноября 2012 по май 2013

Стив Холланд - исполнял обязанности главного тренера в декабре 2015

Антонио Конте - с июля 2016 по июль 2018

Маурицио Сарри - с июля 2018

За время руководства Абрамовича самым успешным главным тренером "Челси" стал Жозе Моуринью, при котором клуб трижды становился чемпионом английской премьер-лиги и трижды завоевывал Кубок Футбольной лиги, а так же брал Суперкубок Англии и Кубок Футбольной ассоциации. Один раз за эти годы Челси выиграл Лигу чемпионов - под руководством Роберто Ди Маттео.