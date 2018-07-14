Серена Уильямс проиграла Уимблдон, но все равно она великая. Почему?

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Серена Уильямс проиграла в финале Уимблдонского турнира немке Анжелик Кербер, но, по ее словам, она все равно чувствует, что одержала победу - над собой.

Матч завершился со счетом 6-3, 6-3. Это первый титул Уимблдона для Анжелик, которая уже побеждала на открытых чемпионатах Австралии и США.

А для 36-летней Серены это всего лишь четвертый турнир, в котором она приняла участие после рождения ребенка. Роды прошли тяжело, с большими осложнениями, и Серена говорила, что ей предстоит возвращаться в теннис маленькими детскими шажками.

Однако участие в финале турнира Большого шлема не назовешь постепенным возвращением в строй.

"Я совершенно не разочарована. Я вообще не ожидала, что пройду так далеко. Столько всего еще впереди и я с удовольствием смотрю в будущее", - сказала после матча спортсменка.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Это первый титул Уимблдона для Анжелик Кербер

Но благодаря чему Серена Уильямс стала великой спортсменкой? На этот вопрос лучше всего могут ответить другие теннисисты.

Имидж непобедимой

Сама мысль о предстоящем матче против Серены сбивает настрой у многих спортсменок.

Сеяная под 10 номером Мэдисон Киз, проиграв матч третьего круга россиянке Евгении Родиной, призналась, что ей мешала мысль о возможной встрече с Сереной на следующем этапе.

Родина после своего матча с Уильямс назвала ее идолом, а соперница по полуфиналу Джулия Джорджес сказала, что играть с Сереной большая честь.

Серена благодарна за такие слова, но говорит, что есть в таком отношении к ней и негативная сторона, потому что, играя против нее, соперницы всегда показывают свой наилучший теннис.

"Это именно то, что делает меня самой лучшей: мои соперницы играют против меня на пике своих возможностей, значит, я должна выкладываться еще больше", - объясняет Уильямс.

"Саму по себе победу над Сереной Уильямс можно считать большим достижением в карьере, даже без учета выигранных титулов", - говорит победительница Уимблдона 2013 года Марион Бартоли.

Физическая подготовка

1 сентября 2017 года после экстренного кесарева сечения Серена Уильямс родила дочь Олимпию. В связи с многочисленными осложнениями после родов ей был назначен шестинедельный постельный режим, но уже в ноябре она возобновила занятия в спортзале, а в декабре вернулась на корт.

"То, что она делает, - за пределами человеческих возможностей. Она просто герой", - считает Бартоли.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На этом Уимблдоне Серена сделала почти 50 подач на вылет, а скорость подачи достигала 196 км/ч

"Я родила второго ребенка через две недели после того, как родила Серена. Я даже не могла помыслить о том, чтобы вскоре вернуться в форму и выйти на корт. Это в голове не укладывалось. То, что она делает, просто невероятно", - говорит капитан британской сборной на Кубке Федерации Энн Кеотавонг.

Психологическая устойчивость

Да, все помнят, как на US Open 2009 года Серена выместила свое раздражение на линейном судье. И да - нередко ее мимика и издаваемые на корте звуки свидетельствуют о крайнем эмоциональном возбуждении. Однако даже в сложные моменты матча ее игра никогда не разваливается.

"Впечатляет то, насколько она хочет и готова побеждать. Это (психологическая устойчивость) - одна из ее основных черт, черта великой чемпионки", - говорит победительница Уимблдона 1994 года Кочита Мартинес.

"Вся ее игра демонстрирует, насколько она психологически сильна. И этим, на мой взгляд, она отличается от других игроков. Она - настоящий боец, что заслуживает восхищения больше, чем все остальное", - уверен победитель Уимблдона в мужском одиночном разряде 1987 года Пэт Кэш.

Материнство

Многие журналисты на турнире этого года отметили, с какой готовностью Серена отвечает на вопросы о своем новом статусе. Она буквально преображается, говоря о своей 10-месячной дочери и взаимоотношениях с ней.

На одной из пресс-конференций она посетовала, что пропустила момент, когда Олимпия сделала первые шаги, потому что была на тренировке.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По словам Серены, в этом году на "Ролан Гаррос" она надела черный облегающий костюм, чтобы подбодрить всех молодых мам

Люди, близко знакомые с Сереной и ее прежним образом жизни, говорят, что раньше она была гораздо менее эмоциональна. Несколько лет назад сестра Серены Винус буквально силком заставила ее поступить в университет, потому что в свободное от тенниса время та в основном смотрела телевизор.

Теперь Серена говорит, что желание завоевывать титулы осталось, но они ей не особо нужны.

"Неважно, теннисистка ли ты или просто работающая мама, найти правильный баланс может быть очень непросто", - говорит четырехкратная победительница турниров Большого шлема Ким Клейстерс.

Три титула Ким выиграла после рождения ребенка и стала третьей молодой мамой в истории, вернувшейся в теннис и достигшей победы. Теперь лавры последней матери-героини принадлежат Серене Уильямс.

Травяное покрытие

Силовая игра Серены Уильям наиболее эффективна именно на траве: корты быстрые, розыгрыши короткие.

Серена выигрывает быстрые очки без дополнительных физических затрат, что в нынешнем ее состоянии именно то, что нужно.

"Серену очень тяжело втянуть в длинные розыгрыши на траве. Все, что ей нужно - это первая подача", - комментирует Марион Бартоли.

Посмотреть на игру своей подруги приехала герцогиня Сассекская Меган, у которой Серена была на свадьбе в мае этого года.

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Меган впервые прибыла на Уимблдон в качестве члена королевской семьи вместе с герцогиней Кэмбриджской, которая является патронессой Всеанглийского клуба лаун-тенниса.