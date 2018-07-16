"Ни на что не похожий мир". Почему британцев так тянет в пещеры?

Правообладатель иллюстрации Wild Wookey Image caption Пещеры Уайлд Вуки в Сомерсете - популярное направление спелеотуризма

История 12 таиландских школьников и их тренера напомнила всем об опасностях, которые таят в себе пещеры. Но кроме этого, весь мир узнал о высоком профессиональном уровне британских спелеологов.

Двое британских аквалангистов-спелеологов Джон Волантен и Ричард Стэнтон были первыми, кто нашел детей, запертых в пещере на протяжении девяти дней.

Сейчас в Великобритании около четырех тысяч человек регулярно занимаются спелеотуризмом и изучением пещер. Несмотря на высокий риск, несчастные случаи редки. Что делает этот вид туризма таким популярным?

"Я лежал на спине и пробирался через затопленный участок пещеры, каменный потолок которой почти касался моего лица", - вспоминает Дэвид Морган одно из самых сильных впечатлений своего детства. "Чувство победы от того, что ты прошел через узкий участок, не запаниковав, было в тот день почти осязаемым".

23-летний член Эксетерского университетского спелеологического клуба рассказывает об особой технике, которая помогает протискиваться сквозь узкие ходы в пещере: "Я долго полз на животе, а стены пещеры прилегали вплотную к моему телу - с боков, сверху и снизу".

Спелеологи должны владеть такими дисциплинами, как туризм, скалолазание, боулдеринг, быть готовыми ориентироваться в темноте, спускаться на дно глубоких расщелин, нырять в ледяной воде подземных озер.

Людей, никогда не бывавших в пещерах, при одной мысли о необходимости отправиться под землю может охватить беспокойство или даже ужас.

Но Британия богата пещерами. Основная их часть сосредоточена в Йоркшир-Дейлс, Пик-Дистрикт, Южном Уэльсе и Мендип Хилс в Сомерсете.

Правообладатель иллюстрации Wild Wookey Image caption В некоторых пещерах могли бы разместиться кафедральные соборы, в других же едва можно протиснуться

"Около 70 тысяч человек ежегодно занимаются под руководством опытных инструкторов на спелеологических курсах в Йоркшире", - рассказывает Тим Аллен из Британской спелеологической ассоциации.

При этом огромные участки пещер остаются неисследованными. "Это редкая возможность для любого желающего стать первооткрывателем", - говорит Энди Сьюэлл, который занимается спелеологией уже 40 лет. Он предполагает, что общая протяженность пещер, куда еще не ступала нога человека, составляет около 100 км. "Мы знаем, что они существуют, но пока не нашли их", - добавляет спелеолог.

Говоря о безопасности, Сьюэлл предостерегает: "Нужно быть очень осторожным! К природе надо относиться с большим уважением. Способность оставаться спокойным, не терять голову, не паниковать очень важна".

Правообладатель иллюстрации Andy Sewell Image caption Энди Сьюэлл исследует пещеру в Северной Ирландии

По данным британского Национального спелеологического общества, наиболее распространенными несчастными случаями в пещерах являются падения, травмы от падающих объектов и переохлаждение. Большая часть инцидентов происходит из-за ошибочных действий и отсутствия опыта.

На сайте New to Caving (Новички в пещерах) имеется предупреждение о том, что в то время как одни пещеры безопасны, другие могут таить в себе серьезную угрозу.

Таиландские школьники оказались отрезанными в пещере из-за проливных дождей, которые затопили подземные тоннели.

Международной команде спасателей удалось поднять детей и их тренера на поверхность, в уникальной операции участвовали опытные спелеологи и аквалангисты из разных стран. Но даже несмотря на опыт, один из дайверов погиб на обратном пути из пещеры.

Большинство пещерных аквалангистов в Великобритании имеют за плечами многолетний опыт "сухих" походов в пещеры. Двое британских ныряльщиков, первыми обнаружившие детей, принадлежат к группе спелеологов-спасателей Южного и Центрального Уэльса, прошедших специальную подготовку по спасению и дайвингу.

Правообладатель иллюстрации Andrew McLeod Image caption Члены Эксетерского университетского спелеологического общества часто совершают походы в пещеры Девона

Тим Аллен из Британской спелеологической ассоциации говорит: "Вне всяких сомнений, пещеры опасны. Но все же инциденты, подобные таиландскому, редки".

Аллен, за плечами которого работа в речных пещерах Папуа - Новой Гвинеи и изучение подземной системы острова Борнео, говорит, что с каждым годом работа в пещерах становится безопаснее - благодаря совершенствованию методов прогнозирования погоды и новым синтетическим материалам, одежда из которых позволяет спелеологам долго сохранять тепло.

57-летний исследователь, который занимается спелеологией с юных лет, лишь дважды попадал в происшествия под землей. Однажды пещеру, где он находился, затопило в результате явления, которое называется "погодной бомбой" - внезапного сильного дождя. Тогда группу вытащили местные спасатели, успевшие принять тревожный вызов.

"Инциденты случаются, но чаще всего из-за недальновидности людей или по несчастному стечению обстоятельств, так что в целом спелеотуризм - не самый опасный вид спорта", - говорит Аллен.

"Портал в иной мир"

Марк Фокс, инструктор в Пик-Дистриктской школе выживания, говорит, что зачастую люди бывают встревожены или напуганы, когда он впервые ведет их в пещеры. "Это понятно - здесь нет солнца, они боятся оказаться в полной темноте, если что-то случится с источниками искусственного освещения", - говорит он.

"Но представьте, что они могут испытать, - продолжает Фокс. - Вход в пещеру - это как портал в иной мир!"

Занимаясь спелеотуризмом уже 20 лет, он помнит, как находил в пещерах Шотландии скелеты саблезубых тигров, доисторических носорогов и пещерных медведей.

"Только подумайте - они обитали там 60-70 миллионов лет назад! Это потрясает воображение", - восклицает Фокс.

Правообладатель иллюстрации Mark Fox Image caption Марк Фокс занимается спелеологией 20 лет

Один из студентов школы выживания замечает: "Это не самое приятное ощущение - когда ты копаешься во внутренностях Земли, постоянно борясь с иррациональным страхом, что сейчас все вокруг вдруг обрушится на тебя".

22-летний Ари Купер-Дэвис из Камбрии говорит, что, возможно, у всего этого есть какой-то терапевтический эффект, но при этом добавляет, что назвать такие ощущения приятными никак нельзя.

"Нужно постоянно много всего держать в голове: куда я иду? Как я вернусь обратно? Сколько времени еще мы можем здесь пробыть? Хватит ли заряда батареек на обратную дорогу? Должен ли я позаботиться еще о каком-то снаряжении ради собственной безопасности?"

"А еще в новой пещере ты всегда испытываешь сильное чувство, знакомое любому исследователю или охотнику за приключениями: возбуждение в предвкушении того, что может ждать тебя за очередным поворотом".

Правообладатель иллюстрации Suzanne Owen Image caption Ари Купер-Дэвис из Эксетерского спелеологического клуба признается, что первое время ему было страшно в пещерах

Крис Байндинг, спелеолог из Мендип Хилс в Сомерсете, сравнивает свое увлечение с исследованием других планет и эмоциональной перезагрузкой.

"Это все равно что оказаться в реальности, которую ты выдумал в детстве, или в книжке про подземелья и спрятанные сокровища", - говорит он. При этом Крис настаивает, что его занятие совсем не так опасно, как думают люди, ни разу не бывавшие в пещерах. "Это не опаснее, чем ночной поход в горы".

Правообладатель иллюстрации Andrew Horeckyj Image caption По словам Криса Байндинга, пещеры - необыкновенный, ни на что не похожий мир

Ари Купер-Дэвис соглашается, что на бумаге исследование пещер не выглядит таким уж веселым делом. "Холод, темнота, сырость и усталость. У вас ноют колени, вы бьетесь головой о своды пещеры и ползаете по грязи. Но все это вместе превращается в захватывающее приключение в совершенно незнакомом мире".

"Под землей вас ждут необычайные красоты - например, гроты, заполненные сверкающими кристаллами, или прекрасные водопады, обрушивающиеся потоками яркого света. У нас в Великобритании одни из самых красивых пещер в Европе, и практически никто даже не догадывается, что они здесь есть", - продолжает он.

"Пещеры - последнее пристанище дикой природы Великобритании, и вы можете оказаться первым исследователем этих мест. Это волшебное чувство!" - говорит Ари Купер-Дэвис.