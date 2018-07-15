Джокович или Андерсон? Чего ждать от финала Уимблдона в мужском разряде

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ни Новак Джокович (справа), ни Кевин Андерсон не считались фаворитами турнира

Предстоящий финал Уимблдонского турнира в мужском разряде - один из главных сюрпризов в этом году. Новак Джокович и Кевин Андерсон, конечно, мощные игроки, но они не были фаворитами.

Букмекеры принимали ставки на финал Федерер-Дель Потро, и ожидать такого расклада были все основания.

Джоковичу и Андерсону пришлось сыграть по паре пятисетовых матчей, чтобы гарантировать любителям тенниса самый интересный финал последних лет.

Что надо знать о предстоящем финале?

Впервые в Открытой эре в мужском финале Уимблдонского турнира обоим игрокам больше 30 лет

Кевин Андерсон может стать первым в истории южноафриканцем, выигравшим Уимблдон

В свои 32 года и 58 дней Андерсон может стать вторым самым возрастным чемпионом Уимблдонского турнира

Андерсон станет четвертой ракеткой мира, если выиграет матч. Или останется на пятой строчке, на которою поднялся, выйдя в финал. Это наивысшие места рейтинга в его карьере

Новак Джокович поднялся на 11 строчку, выйдя в финал, и станет 10-м в мире в случае победы

В случае победы Джокович станет чемпионом Уимблдона с самым низким рейтингом. Предыдущий рекорд принадлежит Горану Иванишевичу, выигравшему в 2001 году и попавшему тогда на турнир благодаря "уайлд-кард" от организаторов

Джокович будет бороться за 13-й титул Большого шлема. На данный момент он занимает четвертое место по числу трофеев после Роджера Федерера (20), Рафаэля Надаля (17) и Пита Сампраса (14)

"Нечего терять"

Кевин Андерсон стал первым южноафриканцем, вышедшим в финал Уимблдона со времен Брайана Нортона, игравшего в 1921 году. Андерсон уже играл в финале турнира Большого шлема - US Open в 2017 году, где проиграл Рафаэлю Надалю.

У Новака Джоковича 12 титулов, но последний он выиграл в 2016 году и с тех пор испытывал большие трудности в плане физической подготовки. После операции на локте он вообще выпал из первой двадцатки мирового рейтинга.

"Учитывая мои "успехи" последнего времени, мне особенно нечего терять, - сказал Джокович перед матчем. - Кевин показывают лучшую игру в его карьере, мы абсолютно равны".

"Хотелось бы, конечно, побольше отдохнуть перед таким важным матчем против такого сильного соперника, но как сложилось, так сложилось. Ему (Новаку) тоже непросто после его "марафона", - прокомментировал Андерсон.

Тяжелый путь

Оба теннисиста были измотаны своими предыдущими матчами.

Первый полуфинал с участием Кевина Андерсона и Джона Изнера стал вторым по продолжительности в истории Уимблдонского турнира. Он продолжался 6 часов 35 минут. Один лишь решающий сет длился почти три часа.

Из-за этого Рафаэль Надаль и Новак Джокович вышли на корт после 20:00, и их матч пришлось прервать после третьего сета, потому что совсем стемнело. Доигрывали в субботу, что лишило Джоковича полноценного отдыха перед решающим матчем.

Кроме того, и сам матч складывался очень тяжело. Надаль не отдал четвертый сет и перевел матч в решающую партию.

Обладатели билетов на центральный корт, конечно, ждут не менее захватывающего матча в воскресенье, но с одной оговоркой.

"Мне хотелось бы успеть на начало футбольного финала. Моя жена ни за что не даст мне уйти, если Джокович еще не доиграет к тому времени", - смеется болельщик Ален Пекс.