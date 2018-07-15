Фото: Франция стала чемпионом мира по футболу. Ее болельщики ликуют

  • 15 июля 2018

Франция стала чемпионом мира по футболу, обыграв Хорватию со счетом 4:2. Одна сторона ликует. Другая - поздравляет себя, что ей удалось зайти столь далеко.

Чемпионы празднуют Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Чемпионы празднуют
Бенжамен Менди целует кубок Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Бенжамен Менди целует кубок

Французские болельщики в Париже стали ликовать сразу по окончании матча.

Французские болельщики в Париже Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Французские болельщики в Париже
Париж Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Из-за огромного стечения народу к Триумфальной Арке было сложно подойти
Париж Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Создавалось ощущение, что вся Франция высыпала на улицы
Загреб Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В центре Загреба все думали только о футболе
Хорватские болельщики в Загребе Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Хорватские болельщики в Загребе поддерживали свою команду до самого конца
Команда Хорватии Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Лука Модрич и команда благодарят своих болельщиков
Загреб Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption К концу матча в Загребе наступила печаль
Хорватский болельщик Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Хорватия впервые в истории дошла до финала чемпионата мира
"Лужники" Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Многие фанаты в "Лужниках" уже думают о чемпионате мира в Катаре

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