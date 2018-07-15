Фото: Франция стала чемпионом мира по футболу. Ее болельщики ликуют

Франция стала чемпионом мира по футболу, обыграв Хорватию со счетом 4:2. Одна сторона ликует. Другая - поздравляет себя, что ей удалось зайти столь далеко.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чемпионы празднуют

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бенжамен Менди целует кубок

Французские болельщики в Париже стали ликовать сразу по окончании матча.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Французские болельщики в Париже

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за огромного стечения народу к Триумфальной Арке было сложно подойти

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Создавалось ощущение, что вся Франция высыпала на улицы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В центре Загреба все думали только о футболе

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Хорватские болельщики в Загребе поддерживали свою команду до самого конца

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лука Модрич и команда благодарят своих болельщиков

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption К концу матча в Загребе наступила печаль

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хорватия впервые в истории дошла до финала чемпионата мира