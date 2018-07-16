Пресса Британии: Россия и США - отмены санкций ждать не стоит

В обзоре британской прессы:

Путин и Трамп: отмены санкций не будет

Британские газеты высказывают свои предположения о том, чего стоит ожидать от встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

Учитывая историю обоих президентов, их манеру поведения, можно прийти к выводу, что итоги встречи будут негативными для Америки, а для ее союзников - просто плачевными, пишет Guardian.

Недавняя встреча Трампа с Ким Чен Ыном продемонстрировала, что американский лидер не всегда четко представляет, с чем он соглашается или не соглашается, может потом этого не вспомнить и может пойти на непродуманные уступки, которые могут быть невыгодны для его страны.

Можно также не сомневаться, что встреча будет выгодна для Путина. Он и так сейчас переживает череду побед. Пожалуй, большее удовлетворение он испытал не от успеха чемпионата мира, а от поездки Трампа по Европе: он дискредитировал НАТО, вывел из себя правительства и унизил премьер-министра Британии - ближайшего союзника, который все еще не пришел в себя после отравления людей смертельным нервно-паралитическим веществом, ответственность за которое возложили на Россию, пишет издание.

Россия совершенно оправданно испытывает интерес к тому, какую политику избирает Запад. Но она неоднократно добивалась своих целей незаконными и разрушительными средствами, отмечает газета. Однако вряд ли стоит ожидать на встрече обсуждения действий России. В пятницу стало известно о том, что 12 сотрудникам двух подразделений Главного разведывательного управления были предъявлены обвинения во взломе компьютерных систем и публикации писем представителей Демократической партии. Но Трамп неоднократно заявлял, что считает расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы "охотой на ведьм", отмечает газета.

В свою очередь Путин отправляется на встречу с опытом, подготовкой, жесткой дисциплиной и настоящими целями. Поэтому темы, которые они будут обсуждать, вызывают большую тревогу, чем то, что они обойдут стороной. Им обоим свойственна враждебность к НАТО, ЕС и сложившимся союзам США с другими странами, и это повод для тревоги. Нам до сих пор не известно, зачем Трампу понадобилась эта встреча, помимо привлечения внимания, отмечает газета.

В преддверии саммита много говорилось о вероятности подписания "большого соглашения" по Сирии, одним из условий которого станет вывод иранских сил из Сирии в обмен на признание США аннексии Крыма и отмену санкций. Однако, скорее всего, нас ждет усеченный вариант - Россия пообещает не подпускать проиранские силы к границе с Израилем, а США пообещают вывести силы с востока Сирии и смирятся с тем, что Башар Асад останется у власти. Но у Трампа меньше козырей в руках: Путин знает, что он и так хочет вывести силы из страны, и цена за уступки может возрасти, пишет Guardian.

Не секрет, что администрация Трампа вела себя с Россией более жестко, чем сам президент, что, как сообщается, приводит его в ярость. Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что основная опасность в том, что Трамп "по незнанию или, получив неверную информацию, согласится на что-то, и его команде придется все переигрывать, сообщает издание.

Financial Times подчеркивает, что Трамп не может сам отменить санкции против России. В прошлом году был принят закон, который подразумевает обязательное одобрение этого решения палатой представителей.

Формат встречи президентов подразумевает, что первоначально они увидятся тет-а-тет без помощников и советников, и есть вероятность, что Трамп может пообещать Путину что-то, что сыграет против союзников США.

Президент США не может единолично признать аннексированный Крым российским. Но, как сообщалось, на встрече "большой семерки" в Канаде он сказал, что полуостров по праву принадлежит России, "потому что там все говорят по-русски". Если он повторит подобное Путину или в еще худшем случае на пресс-конференции, это сильно ударит по усилиям прозападного украинского правительства, которое противостоит российской агрессии.

Это может поставить под угрозу безопасность прибалтийских стран и других стран, в которых проживает русскоговорящее население. Также это может послужить сигналом для таких стран, как Китай, который также ведет спор за территории с соседями, отмечает газета.

Праздник футбола удался

Завершившийся чемпионат мира по футболу в России был наполнен драматизмом от начала и до конца, пишет спортивный обозреватель Times Мэтт Дикинсон.

Турнир, от которого не хотелось отвлекаться ни на секунду, потому что можно пропустить что-то удивительное, пришел к своему финалу под музыку ливня и грома в Москве, с вручением кубка сборной Франции, чемпиону мира, под сильным дождем; во всем этом были какие-то библейские нотки. Это был закономерно драматический, в чем-то даже киношный конец.

Последний грозовой вечер турнира в Москве во многом передавал дух всего чемпионата: в первую очередь, основное внимание было не на России, а на футболе - с его необыкновенным драматизмом, всеобщей любовью к этому виду спорта, его силой очаровывать миллиарды людей во всем мире, и, как было продемонстрировано накануне, быть предметом жарких бесконечных споров, отмечает автор.

О победе Франции над Хорватией будут спорить ближайшие четыре года, пока в ноябре 2022 года не начнется чемпионат в Катаре. Можно лишь надеяться, что каждый вечер нас также будут ждать захватывающие моменты. Если нам повезет.

"Был ли в истории турнира более интригующий ЧМ, чем в России? Из шести чемпионатов, на которых я работал, не было. И это связано не только с тем, что Англия вернула себе место в числе сильнейших футбольных стран", - пишет Дикинсон.

Турнир выдался настолько замечательным, что уже начинаешь ждать ЧМ-2022 в Катаре. И, возможно, благодаря всему прекрасному, что связано с футболом, забудется скандал, связанный с решением впихнуть ЧМ зимой в крошечную страну.

На турнире было все - и даже появление на поле четырех членов Pussy Riot. Можно лишь переживать за их судьбу, учитывая, что они вмешались в матч, за которым наблюдал Владимир Путин. Но именно этого они и добивались, отмечает автор.

Общаясь с россиянами в такси, барах (спасибо переводчику Google), нас просили, чтобы мы уважительно относились к гостеприимству, которое почувствовали на себе 700 тыс. иностранных болельщиков. В разных городах мы увидели лучшее, что может показать Россия, точно также, как на Олимпиаде 2012 года с лучшей стороны показал себя Лондон.

Это был чемпионат сюрпризов, и почти все они были приятными. Чемпионат мира, поменявший представление - о России и о возрожденной сборной Англии, отмечает Дикинсон.

Что делать со стадионами?

После завершения турнира России придется постараться, чтобы найти применение футбольным стадионам, пишет Financial Times.

На сочинском стадионе "Фишт" прошли одни из лучших матчей турнира. Драматическая ничья 3:3 между Португалией и Испанией, победа Германии над Швецией и проигрыш России Хорватии по пенальти.

Но чтобы стадион не остался без футбола, местным властям пришлось обратиться к другу Владимира Путина с просьбой перевезти свою команду в Сочи, сообщает издание.

Как не допустить ситуации, с которой повсеместно сталкиваются принимающие турнир страны, когда стадионы, сделанные по последнему слову инженерной мысли, превращаются во что-то бесполезное? Власти бразильского города Манаус, например, всерьез обсуждали возможность превращения стадиона в тюрьму.

Эта проблема особенно остро стоит в России, где между принимавшими ЧМ городами - огромные расстояния, а футбольные традиции сильны в основном лишь в Москве и Санкт-Петербурге. И без того скудные региональные бюджеты пытаются подойти к проблеме сохранения стадионов творчески.

Пожалуй, дальше всех в этом продвинулись Сочи, где стадион был построен к зимней Олимпиаде-2014, а потом переделан под футбольный стадион. Чтобы сохранить футбольное поле, власти привлекли Бориса Ротенберга одним из инвесторов. Ротенберг купил клуб "Динамо" из Санкт-Петербурга из второго дивизиона и перевез его в Сочи, где он теперь будет называться "Футбольный клуб "Сочи".

Замглавы города Сочи Сергей Юрченко считает, что вложение Ротенберга является триумфом в деле "приватизации футбола" в России. Сейчас лишь пять играющих на высшем уровне клубов являются частной собственностью, все остальные принадлежат региональным властям или государственным компаниям, а с их финансированием возникают проблемы, отмечает FT.

Но у инвестиции Ротенберга есть и обратная сторона. Старший брат Бориса - Аркадий Ротенберг - был спарринг-партнером Путина по дзюдо. Он стал миллиардером после того, как его друг был избран президентом. Он получал выгодные контракты на трубопроводы для "Газпрома". Оба брата включены в список американских санкций.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com