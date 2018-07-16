СМИ России: встреча Путина и Трампа - прорыв или провал?

В обзоре российских газет:

"Ведомости", "Коммерсант": форточка возможностей

Одна из главных тем центральных российских СМИ - встреча президентов России и США, которая пройдет в понедельник в Хельсинки. "В ожидании чуда", - так озаглавлен материал на эту тему в интернет-издании "Газета.ру". "О чем договорятся Путин и Трамп?", - задается вопросом газета "Ведомости". В материале на первой полосе "Ведомости" разбираются, на что надеются в России и чего опасаются на Западе и не исключает, что саммит России и США может закончиться как прорывом, так и провалом.

Российская сторона "готова рассмотреть буквально все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня", пишет издание со ссылкой на слова помощника президента России Юрия Ушакова. Но центральной темой будет состояние двусторонних отношений, ожидают в Москве, в том числе и экономических.

Готова Москва обсуждать и обвинения во вмешательстве в выборы в США, однако Путин на встрече еще раз "четко заявит", что если у американцев есть какие-то факты, то Россия готова их рассматривать, но "нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений США с Россией спекулировать на этой вредной и, главное, искусственно поддерживаемой теме", сообщил помощник президента.

Успехом саммит в Кремле будут считать, если он даст толчок "разбору завалов" в отношениях двух стран, резюмировал Ушаков: "Если встреча будет этому способствовать, будут какие-то позитивные сигналы в этом плане, то это уже будет важнейшим результатом этого саммита. Думаю, что президенты смогут договориться о продолжении контактов и встреч, и хотелось бы верить, что зайдет разговор и о конкретных визитах в Москву или Вашингтон. Сейчас главное - начать", - цитируют "Ведомости" Ушакова.

При этом Трамп заявил, что его встреча с Путиным будет "самой легкой" частью европейского турне, в ходе которого ему пришлось спорить с союзниками по НАТО о политике альянса и вести переговоры с британским премьером Терезой Мэй. "Может быть, мы поладим с Россией", - заявил Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, описав Путина как конкурента, а не врага.

"Ведомости" приводят мнение члена совета директоров рейтингового агентства АКРА Винсента Труглиа, который считает, что Трампа не волнуют прецеденты и долгосрочные союзы. "Он видит все решения в свете возможных личных потерь и приобретений, а теперь, когда стал президентом, - потерь и приобретений США, - прокомментировал эксперт. - Неважно, проигрывает или выигрывает от того или иного решения весь мир".

Поэтому на практике отношения США с Россией могут улучшиться, полагает Труглиа: "Трампу нет дела до Украины и Крыма, они, с его точки зрения, не важны для национальных интересов США".

Все, что не будет явным провалом, станет успехом саммита - по крайней мере для Путина, считает политолог Андрей Кортунов. Практическим успехом встречи можно будет считать подписание общей декларации с констатацией совпадающих интересов и заявкой на смену тренда в отношениях - с негативного на позитивный, поясняет эксперт.

"Ожидать каких-то прорывов не имеет смысла, но, учитывая, в какой низкой точке мы сейчас находимся, даже такие результаты были бы неплохими", - соглашается политолог Евгений Минченко. Провальным же саммит можно считать только в случае публичного скандала двух лидеров, что маловероятно, считает эксперт.

Хельсинкская встреча президентов Путина и Трампа не заточена под выдачу на-гора судьбоносных документов, считает основатель ПИР-центра Владимир Орлов, мнение которого приводит газета "Коммерсант" в материале "Саммит и форточка возможностей". По его мнению, нужно начать с изменения эмоционального фона российско-американских отношений, чтобы оба лидера нащупали общую тональность для диалога и перевели его в системный. И если это удастся, то появляется возможность если не прорыва, то, хотя бы просвета.

РБК: пицца "Дзюба" и булочка "Акинфеев"

Рост выручки баров в Ростове-на-Дону на 675%, рекордный суточный трафик в аэропорту Екатеринбурга и фантастические продажи кокошников: российские предприниматели подсчитывают деньги, оставленные болельщиками в 11 городах - хозяевах чемпионата мира по футболу. Об этом пишет газета РБК.

Согласно последним доступным данным ФИФА, на чемпионат мира по футболу в России было продано более 2,6 миллиона билетов, а общее число зрителей на всех 12 стадионах в рамках только группового этапа превысило 2,178 миллиона. Средняя заполняемость стадионов составила 98%.

РБК приводит наглядную инфографику, из которой следует, что средний чек на покупку сувенирной продукции футбольной тематики составил 1200 рублей, а в целом оборот в магазинах городов в период проведения чемпионата увеличился на 20-40%.

Одним из самых популярных товаров стали русские кокошники - оборот по России вырос в 16 раз, средний чек составил 930 рублей. ​Всплеск продаж кокошников пришелся на 1 июля, день матча Россия - Испания, а пик продаж - на 6 и 7 июля, канун матча Россия - Хорватия. Города-лидеры по росту продаж сувениров - Москва, Ростов-на-Дону, Казань и Калининград.

По оценке производителя онлайн-касс компании "Эвотор", оборот ресторанов и кафе по всей России вырос на 16%, при этом количество чеков выросло на 10%, а средний чек - на 5%. При этом в городах проведения чемпионата оборот общепита прибавил 31%, количество чеков - 22%, а средний чек - 8%.

Отдельно аналитики "Эвотора" отмечают, что в ассортименте точек питания стали появляться товары с актуальными тематическими названиями: ребрышки "Усы надежды", пицца "Дзюба", булочка "Акинфеев". Оборот пива по всей России вырос на 42%, при этом пик продаж наблюдался в субботу, 7 июля, - день матча Россия - Хорватия. Оборот пива в городах чемпионата вырос на 34%. Оборот крепкого алкоголя по России вырос на 6,8%, по городам чемпионата - на 12%.

Также РБК отмечает, что на чемпионате заработали и службы такси - их выручка удвоилась, и операторы сотовой связи - более 50% от общего объема продаж сим-карт пришлось на иностранных туристов. "На стадионах иностранные и российские болельщики генерировали интернет-трафик, который превышает средние показатели обычного дня как минимум в 2,5-3 раза", - прокомментировал, например, представитель МТС.

"Ведомости": скромный эффект

Газета "Ведомости" пишет о том, как завершившийся в России чемпионат мира по футболу повлияет на экономику страны в целом. Издание отмечает, что ЧМ-2018 запомнившись не только выходом российской сборной в четвертьфинал, но и качеством организации. Турнир стал лучшим за все время проведения мундиалей, заявил, в частности, президент FIFA Джанни Инфантино.

"Восприятие России изменилось, - считает генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. - Последствия этого мы еще увидим. Они в разных форматах будут проявляться, но они точно будут. Мы воспринимаемся совершенно иной страной".

У России теперь "другая репутация", считает председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, и это, с его точки зрения, "важнее, чем ВВП". Спорить с этим сложно, поскольку эффект на экономику чемпионат окажет скромный.

По официальным данным, на подготовку и проведение чемпионата Россия потратила 683 миллиарда рублей. Но едва ли затраты на чемпионат приведут к заметному росту экономики в долгосрочной перспективе, пишет газета со ссылкой на мнение аналитиков UBS, поскольку окончательное понимание экономических выгод от турнира придет лишь через несколько лет.

Аналитики Moody's считают, что долгосрочный эффект будет незначительным и слабее, чем от Олимпиады в Сочи. Эксперты Центра развития Высшей школы экономики предупреждают, что экономические ожидания от таких событий почти всегда не оправдываются.

Долгосрочный эффект, по мнению экспертов Центра развития Высшей шкоды экономики, будет нематериальным - от всплеска энтузиазма и патриотизма. Такой "позитивный шок", как ЧМ, может стимулировать потребление и снизить опасения по поводу экономической неопределенности, поясняет замдиректора Центра развития Валерий Миронов.

Но всплеск патриотизма долго не продлится, замечает политолог Алексей Макаркин. Эффект от прошедшего ЧМ, по его мнению, можно сравнить с эффектом от Олимпиады-1980: "Для многих это одно из светлых воспоминаний детства, но те эмоции достаточно быстро ушли".

Что еще почитать:

Газета "Известия" разместила большой материал, посвященный чемпионату мира по футболу "Мы поняли, что у нас есть футбол", в котором подводит его итоги. "ЧМ-2018 превзошел ожидания всего мира", - пишет газета.

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге американист Иван Курилла в статье "Смысл и корни российского антиамериканизма" на страницах "Ведомостей" пишет о цикличности кризисов в отношениях двух стран.

Газета "Коммерсант" узнала, что попавшую под санкции российскую алюминиевую компанию Rusal правительство планирует поддержать за счет стимулирования внутреннего спроса на этот металл в 2,5 раза.

"Жалею, что сейчас не 37-й год", - интернет-издение Znak.com публикует выдержки из допроса активистов Pussy Riot, которые выбежали на поле на финале ЧМ.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си