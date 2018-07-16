ЧМ-2018: почему Европа лидирует в мировом футболе

Правообладатель иллюстрации Odd Andersen Image caption Последним из неевропейских стран чемпионом мира 16 лет назад была Бразилия

Бразильцы, чья сборная проиграла бельгийцам в четвертьфинале, знают, что и через четыре года у них будет команда, способная бороться за победу: ведь в ней есть такие звезды как Неймар, Коутиньо, Роберто Фирмино и Габриэль Жезус.

Аргентинские фанаты после проигрыша их сборной французам в 1/8 финала ЧМ-2018 могут утешиться тем, что у 31-летнего Лионеля Месси еще есть шанс сыграть в следующем чемпионате мира.

Однако общая тенденция весьма тревожна для этих сборных: через несколько лет чемпионат мира станет намного сложнее для команд из Южной Америки и других континентов.

Огромные деньги и ряд других преимуществ европейских футбольных лиг означают, что доминирование Европы в футболе может продлиться еще долго.

Признаки этого очевидны. В финальном матче Франция - Хорватия в воскресенье в четвертый раз подряд победила европейская команда, чего никогда еще не случалось за всю историю чемпионатов мира.

Победа сборной Германии четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии тоже была непредвиденным хет-триком: до этого на турнирах, проводившихся в Южной Америке, как правило побеждали южноамериканские сборные.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Победа Германии в 2014 году была третьей подряд победой команды из Европы

За исключением Аргентины, вышедшей в финал четыре года назад, с 2006 года финалы разыгрывались только между европейскими сборными.

Бразилия в последний раз выиграла чемпионат мира в 2002 году, Аргентина - в 1986 году.

"Турнир становится европейской игрушкой, это все более очевидно, - говорит Мартин Фернандес из Globo Esporte, ведущего бразильского спортивного издания. - Южную Америку оставили позади".

Статистика чемпионатов мира для южноамериканцев тревожна: на их счету 9 побед против 12 побед европейских сборных, и этот разрыв с Европой в последние десятилетия неуклонно возрастал.

Богатые спонсоры

Этому есть несколько причин. Самая очевидная - деньги: у богатых европейских стран больше ресурсов для набора и подготовки игроков.

В Южной Америке делать это непросто за исключением, пожалуй, Бразилии, где еще помнят относительно недавние победы в чемпионатах мира 2002 и 1994 годов и где в силу все еще высокой репутации футбола можно найти богатых спонсоров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Федерация футбола Германии, несмотря на неудачное выступление на ЧМ-2018, по некоторым оценкам, будет получать 58 млн долларов в год от Adidas, титульного спонсора сборной

То же самое, хотя и в меньшей степени, можно сказать и об аргентинском футболе, чьей визитной карточкой остается Лионель Месси.

Но аргентинцы, двукратные чемпионы мира, заключили спонсорский контракт с Adidas стоимостью всего 11 млн долларов в год. Это меньше, чем получает от немецкого производителя спортивной одежды Россия, которая никогда не входила в футбольную элиту.

У федераций футбола Германии и Испании контракты с Adidas куда более солидные: на 58 млн и 47 млн долларов.

Бразилия больше не в любимчиках у Nike: спонсорские сделки федераций Франции и Англии с этой компанией стоят 50 млн и 40 млн, а бразильцы, пятикратные чемпионы мира, зарабатывают в год всего лишь 36 млн долларов.

Но было бы несправедливо рассуждать о господстве Европы, объясняя его лишь деньгами и количеством мест, которые континент получает в финальном турнире чемпионата.

Гарантированные места

В нынешнем формате Европа получает в финальном турнире минимум 13 мест из 32. Пять отданы Африке, по четыре - Южной Америке и Азии, три - Северной и Центральной Америке, а оставшиеся три отдаются победителям межконтинентальных плей-офф, в которых также участвуют страны Океании.

Бывший президент ФИФА Сепп Блаттер стал инициатором расширения турнира с 24 до 32 команд в 1998 году, дав больше мест азиатским и африканским странам.

"Не забывайте, что у Европы 14 сборных на чемпионате мира, а у Южной Америки - пять", - написал он в "Твиттере" в субботу.

Конечно, Европа получает от этого некоторые преимущества, особенно Западная Европа, так как ни одна страна Восточной Европы ни разу не выигрывала чемпионат.

Но количество выделяемых мест - лишь следствие высокого уровня европейских сборных, господство которых во многом обусловлено подходом к подготовке игроков и воспитанию футбольных талантов в Европе.

Бельгия, Англия и Франция - три страны, чьи сборные попали в полуфинал, в последние годы предприняли значительные усилия по развитию системы подготовки молодых игроков, чего не сделали страны в других регионах.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Йохан Кройф, в прошлом - лидер голландской сборной и тренер "Барселоны", оказал огромное влияние на развитие европейского футбола

В Бельгии, в последние годы вырастившей плеяду звезд мирового класса, создана стройная система подготовки футболистов, основанная на преемственности: начинающих игроков уже в академиях, с детства учат тактическим схемам, взятым на вооружение ведущими клубами.

В Бразилии система подготовки более хаотична, она полагается на неисчерпаемые резервы талантливой молодежи, увлеченной футболом.

Учиться у соседей

Соавторы "Футболономики", "библии" фанатов футбольной статистики, Стефан Сзиманский и Саймон Купер уверены, что футбольное господство Европы, в которой живет всего 5% населения планеты, обусловлено высоким доходом на душу населения среди европейцев.

Согласно их теории важна и география: команды стран Западной Европы выигрывают от регулярных контактов со своими европейскими соседями, что часто недоступно другим сборным.

К качестве примера успешного обмена опытом они называют Испанию, которая в свое время не в последнюю очередь благодаря работе Йохана Кройфа в "Барселоне" переняла опыт голландского тотального футбола, результатом чего стали два европейских кубка и победа на чемпионате мира в 2010 году.

"Не считая победы на чемпионате Европы в 1964 году, Испания почти ничего не завоевывала в международных турнирах десятки лет, пока раскрылась на европейском и мировом уровне", - пишут авторы.

У сборных Бразилии и Бельгии есть звезды, играющие в ведущих европейских клубах, однако бельгийцам легче обмениваться опытом с другими ведущими европейскими футбольными державами.

В Европе работает довольно мало латиноамериканских тренеров. Мирового признания добиваются единицы - такие как Маурицио Почеттино, тренирующий лондонский "Тоттенхэм".

И эту пропасть в футбольных знаниях, идеях и опыте нельзя преодолеть с помощью познавательных командировок.

Так что, если вы фанат сборной неевропейской страны, скорее всего, перспективы у ваших любимцев довольно печальные.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новая европейская Лига наций сокращает возможности товарищеских матчей с европейскими сборными

С 2018 года начнет проводиться турнир Лиги наций УЕФА. Это еще одна возможность для европейских сборных встретиться друг с другом в международном соревновании.

Игры Лиги наций 6 сентября откроет матч сборных Германии и Франции. В этом турнире примут участие 55 европейских стран.

Матчи будут проводиться вместо товарищеских встреч сборных. Из-за этого шансы неевропейских команд сыграть с европейцами, чтобы проверить свои силы в ходе подготовки к очередному чемпионату мира, значительно сократятся.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Англичане - чемпионы мира среди молодежных (до 20 лет) и среди юношеских (до 17 лет) команд

Еще одна печальная для неевропейцев новость состоит в том, что европейские национальные сборные преобладают не только в элите мирового футбола. Подобная картина наблюдается на уровне молодежных и юношеских сборных.

Сборные Франции, Сербии и Англии выиграли три последних чемпионата мира среди молодежных команд. Англичане - чемпионы мира в молодежном (до 20 лет) и юношеском (до 17 лет) футболе.

Для южноамериканцев это означает только одно, говорит Мартин Фернандес: "В 2022 году, когда сборные Бразилии и Аргентины вновь приедут на чемпионат мира, разрыв между ними и европейцами лишь увеличится".