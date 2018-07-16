Два человека погибли во Франции, празднуя победу сборной

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В некоторых городах Франции празднование победы национальной сборной вылилось в столкновения с полицией

Победа сборной Франции на чемпионате мира вызвала бурю ликования по всей стране. В больших и маленьких городах сотни тысяч людей высыпали на улицы, массовые гуляния продолжались до утра.

К сожалению, не обошлось без беспорядков и трагических инцидентов.

На востоке Франции 50-летний житель города Анси не сдержал эмоций после финального свистка, нырнул на радостях в неглубокий канал, сломал шею и скончался.

В городке Сен-Феликс на севере страны 30-летний молодой человек, празднуя победу своей сборной, врезался на автомобиле в дерево и умер от полученных травм.

Еще одна француженка находится в критическом состоянии. Она упала под колеса трактора, на котором разъезжала с друзьями, отмечая победу национальной команды.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во многих городах Франции болельщики вышли на улицы праздновать победу сборной

Победа на чемпионате мира стала для французов второй в истории команды после триумфа 1998 года, когда чемпионат прошел во Франции, а финальный матч игрался в Париже.

На этот раз болельщики могли следить за ходом финального матча на больших экранах, установленных в фан-зонах в разных городах Франции.

В Париже такая зона, расположенная у подножия Эйфелевой башни, собрала в воскресенье 90 тысяч поклонников футбола.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Недалеко от Триумфальной арки парижская полиция применила слезоточивый газ для разгона распоясавшейся толпы

В то время как толпы счастливых болельщиков на улицах французских городов радовались победе Франции, в некоторых местах гуляния вылились в массовые беспорядки.

Недалеко от Елисейских полей молодые люди с повязками на лицах били витрины и грабили магазины.

В Марселе и Лионе хулиганы вступили в столкновения с полицией, забрасывая ее сотрудников бутылками, прыгая на полицейские машины и поджигая мусорные баки.

В ответ полицейские применили водометы и слезоточивый газ. В беспорядках по всей стране приняли участие сотни человек, десятки из них арестованы.