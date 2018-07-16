Два человека погибли во Франции, празднуя победу сборной
Победа сборной Франции на чемпионате мира вызвала бурю ликования по всей стране. В больших и маленьких городах сотни тысяч людей высыпали на улицы, массовые гуляния продолжались до утра.
К сожалению, не обошлось без беспорядков и трагических инцидентов.
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На востоке Франции 50-летний житель города Анси не сдержал эмоций после финального свистка, нырнул на радостях в неглубокий канал, сломал шею и скончался.
В городке Сен-Феликс на севере страны 30-летний молодой человек, празднуя победу своей сборной, врезался на автомобиле в дерево и умер от полученных травм.
Еще одна француженка находится в критическом состоянии. Она упала под колеса трактора, на котором разъезжала с друзьями, отмечая победу национальной команды.
Победа на чемпионате мира стала для французов второй в истории команды после триумфа 1998 года, когда чемпионат прошел во Франции, а финальный матч игрался в Париже.
На этот раз болельщики могли следить за ходом финального матча на больших экранах, установленных в фан-зонах в разных городах Франции.
В Париже такая зона, расположенная у подножия Эйфелевой башни, собрала в воскресенье 90 тысяч поклонников футбола.
В то время как толпы счастливых болельщиков на улицах французских городов радовались победе Франции, в некоторых местах гуляния вылились в массовые беспорядки.
Недалеко от Елисейских полей молодые люди с повязками на лицах били витрины и грабили магазины.
В Марселе и Лионе хулиганы вступили в столкновения с полицией, забрасывая ее сотрудников бутылками, прыгая на полицейские машины и поджигая мусорные баки.
В ответ полицейские применили водометы и слезоточивый газ. В беспорядках по всей стране приняли участие сотни человек, десятки из них арестованы.