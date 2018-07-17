Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Британская модель Хлои Эйлинг была похищена в Милане и провела взаперти шесть дней

Жительница Лондона Хлои Эйлинг была похищена в прошлом году и провела шесть дней в заточении. Когда девушка вернулась на родину в Великобританию, не все поверили ее рассказу. Хлои в беседе с корреспондентом Би-би-си рассказала, как ей удалось освободиться, и как она справляется с недоверием окружающих.

После двух дней, которые она провела прикованной к комоду, Хлои согласилась разделить постель со своим похитителем.

"Чем больше мы разговаривали с ним, тем больше я понимала, что нравлюсь ему. Я решила, что должна использовать это в своих интересах", - говорит Эйлинг.

20-летнюю модель Хлои Эйлинг пригласил в июле прошлого года в Милан, якобы для съемок, молодой человек по имени Лукаш Херба. Но на встрече с моделью молодой человек вколол ей кетамин, надел наручники, засунул в чемодан и вывез в багажнике автомобиля на отдаленную ферму.

Когда Хлои пришла в себя, похититель сообщил ей, что она станет сексуальной рабыней, если за нее не заплатят выкуп в 300 тыс. евро.

"Я сразу же поверила его словам, потому что он очень подробно мне все расписал и ответил на вопросы. Но он также спросил о том, может ли он поцеловать меня, и могут ли у нас быть близкие отношения. Я подумала, что это мой шанс на освобождение", - рассказывает девушка.

"Я сказала, что, возможно, это случится в будущем, и с этого момента он не говорил ни о чем другом и вообще был в возбуждении. По этой реакции я поняла, что мне нужно продолжать вести себя так же", - вспоминает Хлои.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Херба был приговорен к 16 годам и 9 месяцам тюрьмы

Когда похититель понял, что выкуп никто не заплатит, он освободил Хлои и отвез ее к британскому консульству в Милане. При этом свидетели видели, как молодые люди, дожидаясь открытия консульства, шутили и смеялись друг с другом в кафе напротив.

Все это вызвало у некоторых журналистов сомнения в правдивости ее истории.

Эйлинг соглашается, что это может показаться странным, но с другой стороны, замечает: "Почему я должна была быть грубой с человеком, который начал испытывать ко мне глубокие чувства и поэтому даже освободил меня? Наоборот, я должна была сделать все, чтобы он окончательно в меня влюбился".

Херба - поляк по происхождению. Суд над ним состоялся в Милане, он был приговорен к 16 годам и 9 месяцам лишения свободы.

В свою защиту Херба заявил на суде, что видел Хлои Эйлинг раньше и был влюблен в нее, а историю с похищением придумал, чтобы помочь ее карьере модели, создав шумиху вокруг ее имени.

"Я до сих пор не понимаю его мотивов. Это не могут быть одни только деньги. Он добавил меня в друзья в "Фейсбуке" два года назад. Похоже, два года он следил за моей жизнью. Это похоже на одержимость", - считает Хлои.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Следственный эксперимент, воспроизводящий картину похищения

Когда, вернувшись домой после своего освобождения, девушка дала телевизионное интервью, некоторые скептики обратили внимание на ее счастливое лицо и откровенный наряд.

По словам девушки, она действительно чувствовала себя необыкновенно счастливой, снова оказавшись в своем доме, который уже не ожидала увидеть вновь, а ее наряд - одежда, в которой она летела в самолете: топ и шорты.

"Я просто была самой собой, решила выйти к репортерам, чтобы попросить их уйти, но не получилось", - объясняет Эйлинг.

"Некоторые ждали, что я дни напролет буду рыдать, уединюсь и откажусь от общения с прессой. Я могла бы так себя вести, но как это помогло бы моей реабилитации? - говорит девушка. - Обсуждая случившееся и общаясь с людьми, я стараюсь вернуться к нормальной жизни и преодолеть последствия пережитого".

Отвечая на замечания о том, что она не демонстрирует эмоций, она говорит, что тем самым старается оградить себя и дистанцироваться от происшествия.

"Невозможно передать, что ты чувствуешь, когда не знаешь, собирается ли твой похититель вернуть тебе свободу или нет. Мне тяжело вспоминать об этом. Поэтому я и не должна сейчас думать о том, что я чувствовала тогда", - утверждает Хлои.

Хлои Эйлинг уже написала книгу о выпавших на ее долю испытаниях. Она считает странным, что кто-то по-прежнему сомневается в правдивости ее слов - даже сейчас, после признания Хербы.

Она обвиняет СМИ в манипулировании эмоциями людей и говорит, что особенно часто она сталкивается с травлей со стороны женщин-журналистов.

"Заметив однажды какие-то противоречия, они продолжают копать и раздувать факты, заставляя людей вас ненавидеть. Это очень больно. Я не ожидала, что столкнусь с подобным недоверием и жестокостью у себя на родине", - говорит Хлои Эйлинг.