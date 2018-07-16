От волчьей шкуры до кнопки "перегрузка": история российско-американских саммитов в фотографиях
Встреча президентов США и России в Хельсинки продолжает давнюю традицию двухсторонних саммитов между американскими и российскими/советскими лидерами, во время и после холодной войны.
"Пора размораживать российско-американские связи", - сказал российский президент Владимир Путин после переговоров. Продуктивной назвал встречу в Хельсинки и президент США Дональд Трамп.
Русская служба Би-би-си предлагает заглянуть в историю переговоров глав обеих держав.
Президент Кеннеди встретился с советским лидером Никитой Хрущевым в Вене в 1961 году. Стороны обсуждали кризис в Берлине и контроль над разделенным городом. Для Кеннеди это была болезненная и неожиданно враждебная встреча, во время которой, как он впоследствии признавался, он почувствовал превосходство советского партнера.
"Худшая встреча в моей жизни, - говорил президент США репортеру New York Times после переговоров. - Он терзал меня". Берлинская стена выросла спустя несколько месяцев после этой встречи, и весь следующий год державы препирались по поводу Карибского кризиса.
В мае 1972 года президент Ричард Никсон и советский лидер Леонид Брежнев встретились в Москве. Это был их первый саммит, положивший начало хорошим рабочим отношениям между и в итоге приведший к подписанию договора о сокращении стратегических вооружений, ограничивающему расширение ядерного арсенала обеих держав.
Уже в следующем году Никсон пригласил Брежнева в Вашингтон, где в течение трех встреч и был подписан этот документ. Этот визит считается пиком разрядки напряженных в то время отношений США и Советского Союза.
В ноябре 1974 года преемник Никсона Джеральд Форд впервые встретился с Брежневым во Владивостоке. Несмотря на холодную погоду, встреча была теплой. Они шутили и обсуждали футбол, в который играли в молодости.
Форд приехал в шкуре волка из Аляски. "Я овца в волчьей шкуре, - шутил он с репортерами. - Я сказал об этом первому секретарю. Я достану ему такую же". А потом Брежнев мерил шкуру и позировал фотографам.
На следующий год они встретились в Хельсинки на конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе - и это был первый раз, когда переговоры США и России прошли в финской столице.
Лидеры 35 стран подписали в Хельсинки декларацию, посвященную правам человека и неприкосновенности европейских границ. Это был один из самых важных моментов в период холодной войны, но Форда критиковали в США за то, что многие считали уступкой Советам и легитимизацией их угнетения Восточной Европы.
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Один из членов команды Форда, Ян Лодал, позже писал в Atlantic, что Брежнев тайно сказал американскому президенту, что Советы поддерживают его переизбрание и "сделали бы все, что могут, для этого". Это обернулось странным предвосхищением того, что случилось на других президентских выборах 41 год спустя.
Ближе к концу холодной войны, в декабре 1987 года, президент Рональд Рейган встретился в Вашингтоне с советским лидером Михаилом Горбачевым. Страны вновь договорились о контроле над запасами ядерных вооружений и их испытаниями.
Тогда Рейган и Горбачев подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в рамках которого к 1991 году уничтожили 2692 ракеты.
В прошлом году, практически в 30-летний юбилей этого договора, Дональд Трамп обвинил Владимира Путина в нарушении этой договоренности - испытаниях и дислокации наземной крылатой ракеты среднего радиуса действия. Москва ответила своими обвинениями США в нарушении этого договора.
Президент Джордж Буш-старший встречался с Горбачевым семь раз. К моменту третьей встречи в Хельсинки в 1990 году они уже установили теплые отношения на основе часовых дискуссий, часто без советников.
Буш надеялся на поддержку со стороны Горбачева в подавлении агрессии иракского лидера Саддама Хусейна, который завоевал Кувейт.
Горбачев приехал на саммит с подарком для Буша - картинкой в рамке, изображающей двух лидеров в виде боксеров, победивших фигуру, названную "холодной войной" по-русски.
Президент Билл Клинтон встретился с российским лидером Борисом Ельциным в Хельсинки в марте 1997 года для переговоров, которые виделись как одни из самых важных для США и России с тех пор, как кончилась холодная война. Отношения были натянутыми из-за экспансии НАТО на восток, который включил в себя бывшие советские республики.
Ельцин четко обозначил, что не одобряет расширения НАТО, но согласился на обсуждение договора с альянсом. Президенты договорились и о резком сокращении своего ядерного арсенала.
Отношения России и США неуклонно ухудшались с приходом к власти экс-сотрудника спецслужб Путина в 2000 году.
Джордж Буш-младший, ставший президентом год спустя, попытался найти с ним общий язык, но их отношения за восемь лет президентства Буша лишь испортились.
"Думаю, Путин больше не демократ, - заявил Буш во время встречи с премьер-министром Словении в 2006 году. - Он царь. Думаю, мы его потеряли".
Когда Барак Обама стал президентом США в 2009 году, он опробовал новую стратегию общения с Путиным. Российский лидер временно отошел от дел из-за закона о максимальных двух сроках президентства, и президентом стал Дмитрий Медведев.
Обама попытался наладить отношения с ним. В 2009 году он отправил своего госсекретаря Хиллари Клинтон встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым с целью поправить отношения России и США. Она даже приехала с игрушкой, на которой была кнопка "перезагрузка" на английском и русском, однако выяснилось, что по-русски случайно написали "перегрузка".
Перезагрузка, однако, оказалась не более эффективной, чем игрушка. Россия позже отказала в требовании США в экстрадиции Эдварда Сноудена. Обама отменил визит в Москву и отстранился от Путина.
В 2014 году Россия аннексировала Крым, впервые нарушив соглашение, подписанное в Хельсинки Фордом и Брежневым в 1975 году, из-за чего многие страны наложили на Россию санкции. Обама критиковал Путина, но дал понять, что в конфликт вовлекаться он не собирается.
"Мы не войдем в еще одну холодную войну, - говорил он. - Сейчас не время пустых угроз... Нет простых ответов, нет военных решений".
Трамп и Путин встречались в Хельсинки на фоне расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Перед встречей Трамп в "Твиттере" обвинил США в плохих отношениях с Россией. "Наши отношения с Россией НИКОГДА не были хуже благодаря многим годам глупости и тупости США и нынешней охоте на ведьм!", - написал он.
Твит лайкнул официальный аккаунт МИД России.
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