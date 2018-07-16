От волчьей шкуры до кнопки "перегрузка": история российско-американских саммитов в фотографиях

  • 16 июля 2018

Встреча президентов США и России в Хельсинки продолжает давнюю традицию двухсторонних саммитов между американскими и российскими/советскими лидерами, во время и после холодной войны.

"Пора размораживать российско-американские связи", - сказал российский президент Владимир Путин после переговоров. Продуктивной назвал встречу в Хельсинки и президент США Дональд Трамп.

Русская служба Би-би-си предлагает заглянуть в историю переговоров глав обеих держав.

Кеннеди встретился с Хрущевым в посольстве США в Вене в 1961 году Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Кеннеди встретился с Хрущевым в посольстве США в Вене в 1961 году

Президент Кеннеди встретился с советским лидером Никитой Хрущевым в Вене в 1961 году. Стороны обсуждали кризис в Берлине и контроль над разделенным городом. Для Кеннеди это была болезненная и неожиданно враждебная встреча, во время которой, как он впоследствии признавался, он почувствовал превосходство советского партнера.

"Худшая встреча в моей жизни, - говорил президент США репортеру New York Times после переговоров. - Он терзал меня". Берлинская стена выросла спустя несколько месяцев после этой встречи, и весь следующий год державы препирались по поводу Карибского кризиса.

Президент Никсон и советский лидер Леонид Брежнев пожимают руки после подписания договора о сокращении стратегических вооружений Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Президент Никсон и советский лидер Леонид Брежнев пожимают руки после подписания договора о сокращении стратегических вооружений

В мае 1972 года президент Ричард Никсон и советский лидер Леонид Брежнев встретились в Москве. Это был их первый саммит, положивший начало хорошим рабочим отношениям между и в итоге приведший к подписанию договора о сокращении стратегических вооружений, ограничивающему расширение ядерного арсенала обеих держав.

Уже в следующем году Никсон пригласил Брежнева в Вашингтон, где в течение трех встреч и был подписан этот документ. Этот визит считается пиком разрядки напряженных в то время отношений США и Советского Союза.

Джеральд Форд и Брежнев запечатлены во время церемонии встречи в аэропорту Владивостока Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Джеральд Форд и Брежнев во время церемонии встречи в аэропорту Владивостока

В ноябре 1974 года преемник Никсона Джеральд Форд впервые встретился с Брежневым во Владивостоке. Несмотря на холодную погоду, встреча была теплой. Они шутили и обсуждали футбол, в который играли в молодости.

Форд приехал в шкуре волка из Аляски. "Я овца в волчьей шкуре, - шутил он с репортерами. - Я сказал об этом первому секретарю. Я достану ему такую же". А потом Брежнев мерил шкуру и позировал фотографам.

Брежнев мерил шкуру волка, в которой приехал Форд, позируя перед камерами Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Брежнев мерил шкуру волка, в которой приехал Форд, позируя перед камерами

На следующий год они встретились в Хельсинки на конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе - и это был первый раз, когда переговоры США и России прошли в финской столице.

Лидеры 35 стран подписали в Хельсинки декларацию, посвященную правам человека и неприкосновенности европейских границ. Это был один из самых важных моментов в период холодной войны, но Форда критиковали в США за то, что многие считали уступкой Советам и легитимизацией их угнетения Восточной Европы.

Один из членов команды Форда, Ян Лодал, позже писал в Atlantic, что Брежнев тайно сказал американскому президенту, что Советы поддерживают его переизбрание и "сделали бы все, что могут, для этого". Это обернулось странным предвосхищением того, что случилось на других президентских выборах 41 год спустя.

Форд и Брежнев во Владивостоке Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Форд и Брежнев во Владивостоке

Ближе к концу холодной войны, в декабре 1987 года, президент Рональд Рейган встретился в Вашингтоне с советским лидером Михаилом Горбачевым. Страны вновь договорились о контроле над запасами ядерных вооружений и их испытаниями.

Тогда Рейган и Горбачев подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в рамках которого к 1991 году уничтожили 2692 ракеты.

Генеральный секретарь Михаил Горбачев и президент Рональд Рейган подписывают договор в Белом доме в 1987 году Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Генеральный секретарь Михаил Горбачев и президент Рональд Рейган подписывают договор в Белом доме в 1987 году

В прошлом году, практически в 30-летний юбилей этого договора, Дональд Трамп обвинил Владимира Путина в нарушении этой договоренности - испытаниях и дислокации наземной крылатой ракеты среднего радиуса действия. Москва ответила своими обвинениями США в нарушении этого договора.

Soviet President Mikhail Gorbachev (left) and US President George HW Bush hold a joint press conference in the White House's East Room, Washington DC, June 3, 1990. (Photo by Ron Sachs Правообладатель иллюстрации Getty Images

Президент Джордж Буш-старший встречался с Горбачевым семь раз. К моменту третьей встречи в Хельсинки в 1990 году они уже установили теплые отношения на основе часовых дискуссий, часто без советников.

Буш надеялся на поддержку со стороны Горбачева в подавлении агрессии иракского лидера Саддама Хусейна, который завоевал Кувейт.

Горбачев приехал на саммит с подарком для Буша - картинкой в рамке, изображающей двух лидеров в виде боксеров, победивших фигуру, названную "холодной войной" по-русски.

Горбачев дарит Бушу-старшему картинку, обозначающую конец Холодной войны Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Горбачев дарит Бушу-старшему картинку, обозначающую конец Холодной войны...
Горбачев дарит Бушу-старшему картинку, обозначающую конец Холодной войны Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption ...что заставляет президента США смеяться

Президент Билл Клинтон встретился с российским лидером Борисом Ельциным в Хельсинки в марте 1997 года для переговоров, которые виделись как одни из самых важных для США и России с тех пор, как кончилась холодная война. Отношения были натянутыми из-за экспансии НАТО на восток, который включил в себя бывшие советские республики.

Ельцин четко обозначил, что не одобряет расширения НАТО, но согласился на обсуждение договора с альянсом. Президенты договорились и о резком сокращении своего ядерного арсенала.

Клинтон и Ельцин в 1997 Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Билл Клинтон и Борис Ельцин в Хельсинки в марте 1997 года

Отношения России и США неуклонно ухудшались с приходом к власти экс-сотрудника спецслужб Путина в 2000 году.

Джордж Буш-младший, ставший президентом год спустя, попытался найти с ним общий язык, но их отношения за восемь лет президентства Буша лишь испортились.

"Думаю, Путин больше не демократ, - заявил Буш во время встречи с премьер-министром Словении в 2006 году. - Он царь. Думаю, мы его потеряли".

Когда Барак Обама стал президентом США в 2009 году, он опробовал новую стратегию общения с Путиным. Российский лидер временно отошел от дел из-за закона о максимальных двух сроках президентства, и президентом стал Дмитрий Медведев.

Обама попытался наладить отношения с ним. В 2009 году он отправил своего госсекретаря Хиллари Клинтон встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым с целью поправить отношения России и США. Она даже приехала с игрушкой, на которой была кнопка "перезагрузка" на английском и русском, однако выяснилось, что по-русски случайно написали "перегрузка".

Клинтон и Лавров в Женеве, 2009 Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Не забудьте кнопку перезагрузки
Лавров и Клинтон держат кнопку перезагрузки Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption На русском по ошибке написали "перегрузка" вместо "перезагрузки"

Перезагрузка, однако, оказалась не более эффективной, чем игрушка. Россия позже отказала в требовании США в экстрадиции Эдварда Сноудена. Обама отменил визит в Москву и отстранился от Путина.

В 2014 году Россия аннексировала Крым, впервые нарушив соглашение, подписанное в Хельсинки Фордом и Брежневым в 1975 году, из-за чего многие страны наложили на Россию санкции. Обама критиковал Путина, но дал понять, что в конфликт вовлекаться он не собирается.

"Мы не войдем в еще одну холодную войну, - говорил он. - Сейчас не время пустых угроз... Нет простых ответов, нет военных решений".

Путин и Трамп на закрытии 25-го саммита ОПЕК Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Путин и Трамп на закрытии 25-го саммита ОПЕК

Трамп и Путин встречались в Хельсинки на фоне расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.

Перед встречей Трамп в "Твиттере" обвинил США в плохих отношениях с Россией. "Наши отношения с Россией НИКОГДА не были хуже благодаря многим годам глупости и тупости США и нынешней охоте на ведьм!", - написал он.

Твит лайкнул официальный аккаунт МИД России.

Борт номер один садится в Хельсинки Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Борт номер один садится в Хельсинки

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