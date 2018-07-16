От волчьей шкуры до кнопки "перегрузка": история российско-американских саммитов в фотографиях

Встреча президентов США и России в Хельсинки продолжает давнюю традицию двухсторонних саммитов между американскими и российскими/советскими лидерами, во время и после холодной войны.

"Пора размораживать российско-американские связи", - сказал российский президент Владимир Путин после переговоров. Продуктивной назвал встречу в Хельсинки и президент США Дональд Трамп.

Русская служба Би-би-си предлагает заглянуть в историю переговоров глав обеих держав.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кеннеди встретился с Хрущевым в посольстве США в Вене в 1961 году

Президент Кеннеди встретился с советским лидером Никитой Хрущевым в Вене в 1961 году. Стороны обсуждали кризис в Берлине и контроль над разделенным городом. Для Кеннеди это была болезненная и неожиданно враждебная встреча, во время которой, как он впоследствии признавался, он почувствовал превосходство советского партнера.

"Худшая встреча в моей жизни, - говорил президент США репортеру New York Times после переговоров. - Он терзал меня". Берлинская стена выросла спустя несколько месяцев после этой встречи, и весь следующий год державы препирались по поводу Карибского кризиса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Никсон и советский лидер Леонид Брежнев пожимают руки после подписания договора о сокращении стратегических вооружений

В мае 1972 года президент Ричард Никсон и советский лидер Леонид Брежнев встретились в Москве. Это был их первый саммит, положивший начало хорошим рабочим отношениям между и в итоге приведший к подписанию договора о сокращении стратегических вооружений, ограничивающему расширение ядерного арсенала обеих держав.

Уже в следующем году Никсон пригласил Брежнева в Вашингтон, где в течение трех встреч и был подписан этот документ. Этот визит считается пиком разрядки напряженных в то время отношений США и Советского Союза.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джеральд Форд и Брежнев во время церемонии встречи в аэропорту Владивостока

В ноябре 1974 года преемник Никсона Джеральд Форд впервые встретился с Брежневым во Владивостоке. Несмотря на холодную погоду, встреча была теплой. Они шутили и обсуждали футбол, в который играли в молодости.

Форд приехал в шкуре волка из Аляски. "Я овца в волчьей шкуре, - шутил он с репортерами. - Я сказал об этом первому секретарю. Я достану ему такую же". А потом Брежнев мерил шкуру и позировал фотографам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Брежнев мерил шкуру волка, в которой приехал Форд, позируя перед камерами

На следующий год они встретились в Хельсинки на конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе - и это был первый раз, когда переговоры США и России прошли в финской столице.

Лидеры 35 стран подписали в Хельсинки декларацию, посвященную правам человека и неприкосновенности европейских границ. Это был один из самых важных моментов в период холодной войны, но Форда критиковали в США за то, что многие считали уступкой Советам и легитимизацией их угнетения Восточной Европы.

Один из членов команды Форда, Ян Лодал, позже писал в Atlantic, что Брежнев тайно сказал американскому президенту, что Советы поддерживают его переизбрание и "сделали бы все, что могут, для этого". Это обернулось странным предвосхищением того, что случилось на других президентских выборах 41 год спустя.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Форд и Брежнев во Владивостоке

Ближе к концу холодной войны, в декабре 1987 года, президент Рональд Рейган встретился в Вашингтоне с советским лидером Михаилом Горбачевым. Страны вновь договорились о контроле над запасами ядерных вооружений и их испытаниями.

Тогда Рейган и Горбачев подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в рамках которого к 1991 году уничтожили 2692 ракеты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генеральный секретарь Михаил Горбачев и президент Рональд Рейган подписывают договор в Белом доме в 1987 году

В прошлом году, практически в 30-летний юбилей этого договора, Дональд Трамп обвинил Владимира Путина в нарушении этой договоренности - испытаниях и дислокации наземной крылатой ракеты среднего радиуса действия. Москва ответила своими обвинениями США в нарушении этого договора.

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Президент Джордж Буш-старший встречался с Горбачевым семь раз. К моменту третьей встречи в Хельсинки в 1990 году они уже установили теплые отношения на основе часовых дискуссий, часто без советников.

Буш надеялся на поддержку со стороны Горбачева в подавлении агрессии иракского лидера Саддама Хусейна, который завоевал Кувейт.

Горбачев приехал на саммит с подарком для Буша - картинкой в рамке, изображающей двух лидеров в виде боксеров, победивших фигуру, названную "холодной войной" по-русски.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Горбачев дарит Бушу-старшему картинку, обозначающую конец Холодной войны...

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ...что заставляет президента США смеяться

Президент Билл Клинтон встретился с российским лидером Борисом Ельциным в Хельсинки в марте 1997 года для переговоров, которые виделись как одни из самых важных для США и России с тех пор, как кончилась холодная война. Отношения были натянутыми из-за экспансии НАТО на восток, который включил в себя бывшие советские республики.

Ельцин четко обозначил, что не одобряет расширения НАТО, но согласился на обсуждение договора с альянсом. Президенты договорились и о резком сокращении своего ядерного арсенала.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Билл Клинтон и Борис Ельцин в Хельсинки в марте 1997 года

Отношения России и США неуклонно ухудшались с приходом к власти экс-сотрудника спецслужб Путина в 2000 году.

Джордж Буш-младший, ставший президентом год спустя, попытался найти с ним общий язык, но их отношения за восемь лет президентства Буша лишь испортились.

"Думаю, Путин больше не демократ, - заявил Буш во время встречи с премьер-министром Словении в 2006 году. - Он царь. Думаю, мы его потеряли".

Когда Барак Обама стал президентом США в 2009 году, он опробовал новую стратегию общения с Путиным. Российский лидер временно отошел от дел из-за закона о максимальных двух сроках президентства, и президентом стал Дмитрий Медведев.

Обама попытался наладить отношения с ним. В 2009 году он отправил своего госсекретаря Хиллари Клинтон встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым с целью поправить отношения России и США. Она даже приехала с игрушкой, на которой была кнопка "перезагрузка" на английском и русском, однако выяснилось, что по-русски случайно написали "перегрузка".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не забудьте кнопку перезагрузки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На русском по ошибке написали "перегрузка" вместо "перезагрузки"

Перезагрузка, однако, оказалась не более эффективной, чем игрушка. Россия позже отказала в требовании США в экстрадиции Эдварда Сноудена. Обама отменил визит в Москву и отстранился от Путина.

В 2014 году Россия аннексировала Крым, впервые нарушив соглашение, подписанное в Хельсинки Фордом и Брежневым в 1975 году, из-за чего многие страны наложили на Россию санкции. Обама критиковал Путина, но дал понять, что в конфликт вовлекаться он не собирается.

"Мы не войдем в еще одну холодную войну, - говорил он. - Сейчас не время пустых угроз... Нет простых ответов, нет военных решений".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Путин и Трамп на закрытии 25-го саммита ОПЕК

Трамп и Путин встречались в Хельсинки на фоне расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.

Перед встречей Трамп в "Твиттере" обвинил США в плохих отношениях с Россией. "Наши отношения с Россией НИКОГДА не были хуже благодаря многим годам глупости и тупости США и нынешней охоте на ведьм!", - написал он.

Твит лайкнул официальный аккаунт МИД России.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Борт номер один садится в Хельсинки

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