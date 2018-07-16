"День славы": французская пресса о победе своей сборной

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Франция обыграла Хорватию в финале ЧМ-2018

Сборная Франции по футболу в финале чемпионата мира обыграла Хорватию и во второй раз в истории получила кубок мира. Победа команды стала главной темой для французской прессы 16 июля.

Спортивная газета L'Equipe после победы французской сборной вышла с заголовком "Вечное счастье" на главной странице. Это отсылка к победе Франции в финале ЧМ-1998. На следующий день после той игры - 13 июля 1998 года - L'Equipe вышла с заголовком "На века".

Если победа в 1998 году навсегда останется самой красивой, то вторая - самой неожиданной и ошеломительной, считает журналист L'Equipe Венсан Дюлюк. Он добавляет, что на пьедестал взошла единая команда, и победа в этот раз не ассоциируется с каким-то одним футболистом, как это было в случае с Мишелем Платини на чемпионате Европы в 1984 году и с Зинедином Зиданом на ЧМ-1998 и ЧМ-2006 (в 2006 году французы проиграли итальянцам в финале по пенальти).

Газета Liberation вышла 16 июля с заголовком "Снова". Главный редактор Лоран Жоффрен пишет, что 11 футболистов объединили страну: "Моменты единения в радости слишком редки, чтобы можно было переживать их, не теряя самообладания".

Журналист отмечает, что этой победой тренер французской сборной Дидье Дешам заслужил себе место в "пантеоне футбола". Жоффрен проводит параллели с Днем взятия Бастилии, который Франция праздновала за день до матча. Ему кажется неслучайным, что Дешам после победы над Хорватией сказал "Да здравствует республика", а не "Да здравствует Франция".

Издания Le Parisien, L'Humanite и Journal du Dimanche празднуют победу сборной заголовком, который дословно переводится как "Смотрите на звезды", и здесь речь идет о том, что французские футболисты, выиграв во второй раз ЧМ, завоевали вторую звезду.

Еще один смысл выражения "la tete dans les etoiles" - мечтать о чем-то недостижимом или потерять контакт с реальностью, быть на седьмом небе от счастья.

Газета Le Monde опубликовала на главной странице фотографию с празднования победы в Париже. На фото видна Триумфальная арка, на которую спроецировано изображение 19-летнего нападающего Килиана Мбаппе. Вокруг арки тысячи французов празднуют победу.

Имя Мбаппе упоминается в публикациях прессы очень часто. Молодого футболиста считают одной из главных звезд этого чемпионата. Журналисты также чествуют Поля Погба, Антуана Гризманна и других французских футболистов.

"Наступил день славы", - радуется Le Figaro. Издание взяло для заголовка дословную цитату из национального гимна - Марсельезы.

Многие газеты пишут, что после победы французской сборной мир и небо стали синими. Синий - традиционный цвет сборной Франции.

"Синие короли", "Синий мир", "Короли мира", "Цари" - с такими заголовками вышли региональные издания. Некоторые газеты просто опубликовали на первых страницах слово "Спасибо" и фото ликующих болельщиков и футболистов.