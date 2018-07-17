Счетная палата назвала три недостатка проекта пенсионной реформы

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption В России продолжаются протесты против повышения пенсионного возраста

Законопроект о пенсионной реформе необходимо доработать, говорится в решении Счетной палаты. Ведомство не обнаружило в документе информации о том, как повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий.

Счетная палата рассмотрела законопроект о повышении пенсионного возраста и не обнаружила в нем "расчетов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции".

Об этом говорится в отзыве за подписью главы ведомства Алексея Кудрина, с которым ознакомилась Русская служба Би-би-си.

Кроме того, Счетная палата отмечает, что в законопроекте не указывается, при каких условиях российская пенсионная система будет считаться сбалансированной и финансово устойчивой в долгосрочной перспективе.

Также проект не содержит прогноза о том, как изменится количество получателей пенсий, а это не позволяет оценить, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных мер по повышению продолжительности жизни.

"Кроме того, основной целью законопроекта является повышение пенсионного обеспечения граждан. При этом законопроект не содержит механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции, что, по мнению Счетной палаты, может быть доработано при его рассмотрении Государственной Думы во втором чтении".

Концептуальных замечаний к законопроекту у ведомства нет.

Что предлагал Кудрин?

До прихода в Счетную палату Алексей Кудрин - давний сторонник повышения пенсионного возраста - возглавлял Центр стратегических разработок. Под его руководством ЦСР разработал стратегию развития, в которой предлагается вариант пенсионной реформы, похожий на тот, что предложило правительство.

Единственное различие этих двух вариантов состоит в том, что ЦСР предлагал растянуть повышение пенсионного возраста до 2034 года и для мужчин, и для женщин. Правительство же предложило ускоренное повышение возраста для мужчин - до 2028 года, а для женщин срок остается прежним - до 2034 года.

Если пенсионный возраст повысить, то пенсии в реальном выражении вырастут на 30%, заявлял Алексей Кудрин в начале 2018 года. "То есть каждый пенсионер будет на треть лучше жить в результате повышения пенсионного возраста. Вообще, повышение пенсионного возраста - в пользу пенсионеров", - говорил Кудрин.

17 июля законопроект о повышении пенсионной реформы поддержал профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. При этом у комитета возникли сомнения в "объективности предложенных границ пенсионного возраста". Депутаты рекомендовали провести дополнительные исследования по этому вопросу.

Также депутаты обратили внимание на то, что из-за возможного снижения доходов граждан предпенсионного возраста возможно снижение их уровня жизни, в связи с чем потребуются дополнительные меры.

Кроме того, комитет считает, что необходимо предусмотреть возможность выхода на пенсию раньше, но с меньшими выплатами. Ранее газета "Ведомости" писала, что партия "Единая Россия" будет предлагать такую опцию как вариант смягчения пенсионной реформы.

А Путин все молчит

Правительство объявило о планах повысить пенсионный возраст 14 июня, в день начала чемпионата мира по футболу. Решение властей вызвало протесты по всей России, хотя во многих городах митинги были немногочисленными.

Image caption 1 июля прошла всероссийская акция протеста против повышения пенсионного возраста, в которой участвовали активисты в 39 городах

Протестующие упрекали правительство в том, что объявление о пенсионной реформе специально было сделано в день начала ЧМ, чтобы отвлечь россиян футболом. Впоследствии министр финансов Антон Силуанов заявил, что эти два события совпали случайно, и не было "никакой подгонки".

С момента объявления о пенсионной реформе прошло больше месяца. Президент Владимир Путин за это время ни разу не прокомментировал повышение пенсионного возраста.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин не участвует в обсуждении реформы, но следит за общественной реакцией. В первые две недели после объявления о реформе рейтинг президента упал до рекордно низкого за пять лет уровня.