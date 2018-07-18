Два бокала в неделю - максимум? Ученые рассказали, сколько можно пить

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бокал вина за ужином многие считают полезным не только для пищеварения, но и для работы сердца

Расхожее мнение о пользе употребления алкоголя в умеренных дозах - не более чем миф. Более того, даже принятые в большинстве стран и рекомендуемые врачами "безвредные нормативы" выпивки завышены в несколько раз.

Таковы основные выводы последнего и самого масштабного исследования, когда-либо проведенного в этой области: ученые проанализировали данные почти 600 тысяч людей, периодически употребляющих алкоголь.

Результат их работы звучит безапелляционно: даже в малых дозах алкоголь не несёт никакой пользы, а его вредное воздействие начинает проявляться уже с 50 граммов спирта в неделю - это около двух небольших бокалов вина или двух банок пива.

Сколько мы пьём на самом деле?

Людям, употребляющим спиртное не очень часто и не очень помногу, приятно думать, что таким образом они только укрепляют свой организм. Бокал вина за ужином - особенно красного - принято считать полезным не только для пищеварения, но и для сердечно-сосудистой системы.

В большинстве стран существуют рекомендуемые минздравом нормативы "безопасного потребления" алкоголя - они, впрочем, сильно разнятся в разных культурах.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Это может вас удивить, но французские нормативы потребления алкоголя строже, чем британские (на фото - крупнейшая в мире выставка вина в Бордо)

В Британии, например, врачи рекомендуют выпивать в неделю не более полутора бутылок вина (или пяти пинт пива), не делая при этом различий между мужчинами и женщинами. А вот в Испании этот лимит в 2,5 раза больше для мужчин и в 1,5 раза - для женщин.

Российские нормативы ещё выше. В прошлом году минздрав выпустил обновлённые рекомендации и теперь советует мужчинам выпивать не более 4,5 л пива в неделю (или рюмку водки два раза в день), оставаясь при этом "в зоне низкого риска для здоровья". Впрочем, многие критикуют любые подобные нормативы, утверждая, что всё сугубо индивидуально.

Но многие ли следуют подобным рекомендациям? Посмотрим на статистику.

Согласно прошлогоднему отчету ВЦИОМ, алкоголь вообще не употребляют более трети россиян - 39%. Однако эти данные основаны на опросах - а потому неудивительно, что они не слишком согласуются с официальной статистикой продажи спиртных напитков.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Если верить официальной статистике, ещё 10 лет назад россияне пили примерно в полтора раза больше

В том же 2017 году средний россиянин выпивал 10 литров чистого спирта в год. Это среднедушевой показатель, которых включает всех жителей страны - мужчин и женщин, от грудных младенцев до немощных стариков. И не включает продажи незаконного и самодельного алкоголя (не говоря уже про "Боярышник" и прочие алкогольные суррогаты).

Таким образом, чтобы получить реальную картину среднестатистического выпивающего россиянина - совершеннолетнего, не запойного алкоголика, но и не совсем уж трезвенника - официальный среднедушевой показатель нужно умножить в полтора-два раза.

В пересчете на еженедельное потребление это даст нам около 330 мл спирта в неделю. То есть более полутора бутылок водки (200 мл чистого алкоголя), или три с лишним бутылки вина (105 мл), или 13 банок пива.

И для такого "среднепьющего" россиянина у учёных очень плохие новости.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ограничения на продажу называют одной из главных мер, с помощью которых в России удалось снизить уровень потребления алкоголя

Спастись от инфаркта и умереть от инсульта?

Результаты исследования, опубликованные в журнале Lancet, являются результатом подробнейшего анализа 83 независимых научных работ, ставивших своей целью изучить влияние алкоголя на организм (и наше здоровье в целом) в долгосрочной перспективе.

В общей сложности были проанализированы данные 599 тысяч 912 людей, не имеющих признаков сердечно-сосудистых заболеваний, из 19 стран с относительно высоким средним уровнем дохода.

В зависимости от количества еженедельно выпиваемого спиртного участников разделили на восемь групп. В расчет были приняты и другие факторы риска - такие как курение или наличие диабета.

За каждым испытуемым велось долгосрочное наблюдение - от полутора до 13 лет. За эти годы более 40 тысяч участников разного возраста умерли, у более чем 39 тысяч было диагностировано то или иное заболевание сердечно-сосудистой системы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К 40 годам все употреблявшие алкоголь показали снижение ожидаемой продолжительности жизни

Вне зависимости от конкретной причины, вероятность летального исхода показывает очевидную - хоть и нелинейную - зависимость от количества выпиваемого алкоголя. Причем продолжительность жизни начинает сокращаться уже на минимальном уровне - меньше 100 мл в неделю (в бутылке сухого вина больше 100 мл спирта).

Вероятность инсульта, развития ишемической болезни, сердечной недостаточности, гипертонии или аневризмы аорты со смертельным исходом и вовсе показала прямую линейную зависимость от объёмов выпивки.

Единственное исключение - вероятность инфаркта, которая действительно несколько снижалась по мере роста дозы регулярно потребляемого спиртного. Однако это снижение с лихвой компенсировалось другими заболеваниями.

В целом к 40 годам все участники исследования, употреблявшие алкоголь, показали снижение ожидаемой продолжительности жизни - от полугода у самых малопьющих до пяти лет у тех, кто регулярно употреблял более 350 мл чистого спирта в неделю.

В последнюю группу, напомню, почти попадает вышеупомянутый среднестатистический россиянин.