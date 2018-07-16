Правообладатель иллюстрации Getty Images

Участники арт-группы Pussy Riot устроили акцию "Милиционер вступает в игру": четверо человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле во время финала ЧМ-2018, после чего были задержаны.

Как позже объяснили представители группы, таким образом Pussy Riot потребовали, в частности, допустить политическую конкуренцию в стране, освободить политических заключенных, не сажать в тюрьму за лайки и не фабриковать уголовные дела.

Русская служба Би-би-си поговорила с представителями российского арт-сообщества и узнала, что они думают о прошедшей акции.

Мария Алехина, участница Pussy Riot

Я горжусь ребятами, акция очень крутая и нужная. Даже не знаю, что добавить.

Марат Гельман, галерист

Я, конечно, рад за группу, за то, что эта акция случилась. Потому что чемпионат - это действительно большое событие, и внутри этого большого события многие люди естественным образом забывали о том, что все-таки они находятся в стране, в которой много политических заключенных, в стране, в которой нет справедливого суда, в стране, в которой в общем-то судят уже за мыслепреступления, за лайки и так далее. Все политические силы, и пресса, и оппозиция не нашли языка, чтобы напомнить это. Потому что казалось, что если на фоне всеобщей радости начинать говорить о проблемах, то их обвинят в антипатриотизме, и все замолчали.

Но вот художники нашли и место, и форму. Мне кажется, очень важно, что это именно во время финала, то есть это не испортило радости от самого чемпионата - и в то же время прозвучало очень громко.

Что касается самой акции, говоря о ней с художественной точки зрения, она безусловно будет раскрывать какие-то свои оттенки. Но очень удачно получилось то, что, одевшись в полицейскую форму, они как бы заставили нашу правоохранительную систему работать против себя.

Потому что, начиная с обвинений в том, что они незаконно надевают милицейскую форму, они как бы обвиняют всех тех людей, которые на 9 мая одеваются сами или одевают своих детей в военную форму времен Второй мировой войны. То есть вот это одевание в форму в России стало странным ритуалом. И они этот ритуал подвергли достаточно острой критике.

Ну и второе - это то, что они выбрали такое непростое для реализации место и время. То есть финал, на котором присутствовал Путин, где были все службы безопасности. Нам объясняли, что все ограничения свобод и запрещения связаны с тем, что нужно обеспечить безопасность. Они показали, что никакой безопасности не обеспечено, а есть просто тупое ограничение свободы.

Артем Лоскутов, художник, идеолог "Монстрации"

Отличная акция, на мой взгляд. То, что должно было случиться на чемпионате мира в России. Как еще Россия могла себя показать миру, показать все свои интересные, лучшие стороны? Вот, пожалуйста, вам - акция Pussy Riot.

Акция, вероятно, еще только началась. Она либо будет продолжена сейчас полицией, либо не будет. "Милиционер вступает в игру" - сейчас ход полиции.

Выступили Pussy Riot очень тонко - смогли пробраться на поле финала чемпионата в форме полиции, молодцы. Было бы ещё круче, если бы их команде удалось добраться до мяча и забить гол.

И они попали очень тонко в ожидания россиян. Каким будет "милиционер будущего" - таким же дружелюбным, как с туристами во время чемпионата, или, наоборот, как в новом постфутбольном 37-м? Действия полиции сейчас будут показательными для всех.

Серое Фиолетовое, художница-перформансистка, бывшая участница арт-группы "Война"

Касательно акции "Милиционер вступает в игру" Pussy Riot могу сказать следующее. Ее художественная ценность напрямую зависит от того, хватит ли мозгов российским милиционерам в игру не вступать.

Если хватит - ее элементарно представить как пропагандистски блестящее завершение чемпионата: "А еще у нас есть акционисты Pussy Riot - это как кокошники". А вот если мозгов не хватит - то акция действительно получится. И очень яркая.

Я бы дало созданной ситуации название "Пас Путину". Если брать с точки зрения чисто перформанса, как простой жест - то это смотрится несколько оформительски. Вот есть финал ЧМ, вот есть великий русский поэт Пригов, вот есть крупнейший русский активистско-художественный бренд Pussy Riot. Давайте мы все вместе объединим; выбросим образ Пригова на футбольное поле и отрекламируем русскую культуру.

Это несколько рифмуется с официальным представлением на открытии Олимпиады в Сочи, где тоже была репрезентация великой русской культуры с довольно либеральной точки зрения.

С другой стороны, милиционеры могут ****** [сплоховать] (и уже начали - когда сами выпустили идиотский ролик про 1937 год), если начнут применять к художницам какие то серьезные санкции. Тогда у них действительно получится взломать медиакартинку открытой России, которую сделали на время чемпионата.

И ситуация перейдет из пророссийского рекламного перформанса (похожего на русский квир с мужчинами в кокошниках во время ЧМ) в некоторую все же касающуюся именно акционизма.

Основной вопрос в том - достаточно ли точен был жест, чтобы создать некоторую акционистскую ситуацию или же он останется элементом яркого медийного оформления чемпионата мира. Смогли ли они достаточно точно сориентироваться в спектре возможных реакций, чтобы взломать это оформление и вывести акцию на первый план - пока не ясно.

Олег Кулик, художник, представитель "московского акционизма"

Футбольные фанаты, приличные налогоплательщики, охранники общественного спокойствия и все-все любители "общих дел", этот коллективный Идиот сильно возмутился, увидев "идиотов" индивидуальных. Причем легких, если не летучих. На последних минутах чемпиона приоткрыли завесу над бронированным зонтиком - есть ещё ребячество и живость на ферме имени [романа] "1984"!

Катрин Ненашева, художница-акционистка

В акционизме есть разные жанры, и жанр, который пошел из московского акционизма, от группы "Война", можно назвать "акционизмом-блокбастером". В нем есть действие, рассчитанное на какое-то взаимодействие с медиа, с правоохранительными органами. Естественно, это риторика уже достаточно не новая и с концептуальной точки зрения не является чем-то, что может повлечь за собой какие-то интересные элементы для развития жанра, на мой взгляд.

Здесь мне кажется очень важным сказать про текст. Это такая большая проблема акционистских произведений подобного толка, в жанре блокбастера, экшена. Есть некий текст, который ребята уже потом где-то публикуют, на него ориентируются медиа, а есть некий акт, некий жест, который видят те, кто становится случайным зрителем, и на который реагируют правоохранительные органы и, в данном случае, еще сотрудники охраны. И здесь важно отделять, что в произведении есть текст и есть сам жест. Потому что с точки зрения жеста эта акция достаточно в духе "Войны". А если мы вчитываемся в текст и видим в нем какую-то привязку к Пригову и тем более ассоциацию с политзаключенными, то на мой взгляд высказывание все-таки теряет какие-то свои грани, которые можно увидеть без оценочных суждений.

С точки зрения жеста это абсолютно классическая акция в духе "Войны". Если не читать текст, то вообще, по-моему, все прекрасно, и с точки зрения того, что видели люди на поле, и с точки зрения того, как среагировали охранники и потом уже полицейские. Поскольку это произведение так или иначе коммуницирует в основном все-таки с правоохранительными органами, это уже достаточно классическая конструкция для акционизма 2000-х.

То есть есть два неких варианта, либо ребятам дают какой-то очень странный срок или какую-нибудь странную статью, и от этого уже акция как-то развивается дальше и приобретает в своем контексте некую ценность за счет этой реакции, либо ничего не происходит, ребят выпускают, и это становится такой завершенной штукой.

Я думаю, что акция продолжается. Насколько лично мне интересно за этим наблюдать? Я думаю, что наверно не очень. Потому что дискурс, связанный исключительно с правоохранительными органами, мне кажется, сейчас не такой актуальный. Важны новые коммуникации, взаимодействия и вовлечения.

Дмитрий Энтео, православный активист

Мне акция понравилась, они молодцы. Реальность вопиющего подавления гражданских свобод в современной России объединяет всех нас, несмотря на разницу во взглядах.

Да, этот чемпионат принес немало позитивных эмоций, мы почувствовали консолидацию, почувствовали, как это прекрасно, быть открытыми для мира, что особенно ценно в контрасте с чудовищным политическим курсом современной номенклатуры, направленным на международную изоляцию нашей страны.

Но несмотря на это произошедшее является пиром во время чумы. Мундиаль проходит на фоне того, как политзаключенные умирают в путинских лагерях, на фоне того, как спецслужбы фабрикуют дела и безнаказанно пытают политических активистов, на фоне беспрецедентной в новейшей истории борьбы с инакомыслием и пропагандой ненависти со стороны государственных СМИ, на фоне подавления цифровых свобод, на фоне отсутствия независимого суда и политической конкуренции, продолжать можно долго.

Я согласен со всеми пунктами требований, которые были озвучены этими ребятами. Мы все должны бороться за нашу свободу, каждый на своем месте, каждый своими талантами. Иначе Левиафана не победить, иначе мы не сможем отвоевать для себя и своих детей пространство личной свободы, не сможем гарантировать того, что ужас государственного террора ХХ века больше никогда не повторится.