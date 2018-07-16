О чем проговорились Путин и Трамп после саммита?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп назвал Путина хорошим соперником, но их совместная пресс-конференция напоминала не напряженную схватку, а слаженный синхронный дуэт

Нечасто после встречи с Дональдом Трампом политические лидеры излучают такое превосходное настроение, которое исходило от российского президента Владимира Путина и членов российской делегации в Хельсинки.

В превосходных степенях описал переговоры с Путиным и сам Трамп, несмотря на изначально низкие ожидания от саммита.

"Шикарно, лучше, чем супер", - оценил итоги саммита и своей отдельной встречи с госсекретарем США Майком Помпео глава МИД России Сергей Лавров.

За несколько часов в президентском дворце в Хельсинки виновники торжества преобразились: в начале саммита были нахмурены и практически не смотрели друг на друга, после долгой приватной беседы и расширенных переговоров были уже более расслаблены и довольны, а на пресс-конференции и вовсе предстали словоохотливыми и веселыми: подолгу отвечали на "скользкие" вопросы, порой перебивая друг друга и спеша добавить свое мнение.

На пресс-конференции из уст Трампа и Путина прозвучал ряд любопытных фраз, которые показали, что их действительно сильно интересует и волнует, что, возможно, они хотели бы скрыть, а к чему они равнодушны. О многом из того, что отметила Русская служба Би-би-си, наблюдатели знали и раньше, но нечасто слышали от двух президентов лично.

Путин желал победы Трампа на выборах 2016 года

Несколько журналистов (не российских) задали подряд вопрос Владимиру Путину и наконец "дожали" его - да, он хотел, чтобы на выборах президента США победил республиканский кандидат Дональд Трамп. Но только потому, что тот говорил во время предвыборной кампании о нормализации отношений с Россией, объяснил российский лидер. Это соответствовало интересам России. По сути Кремль признал, что избрание Трампа отвечало его интересам.

Трамп допускает, что у России мог быть компромат на него

В момент, когда Владимир Путин разъяснял западным журналистам, что версия о том, что Москва имеет на Трампа нечто порочащее, - это "полный бред" и что ФСБ ни в коем случае не отслеживает передвижение и не собирает досье на каждого американского бизнесмена из тех сотен, которые постоянно бывают в России - например, на Петербургском экономическом форуме, не преминул напомнить Путин, - Дональд Трамп встрял в его ответ с репликой: "Если бы у них что-то было, они бы уже давно выдали".

То есть что-то могло и быть. Когда мог бы наступить этот решающий момент для слива компромата, Трамп не пояснил.

Когда Владимир Путин разъяснял, что в момент приезда "просто миллиардера" Трампа в Москву в 2013 году он сам даже не знал об этом, некоторые наблюдатели расценили это как уход от прямого ответа. Тем более что Путин сам напомнил присутствующим, что служил в разведке.

О том, как сопровождались и вообще как стали возможны деловые поездки Дональда Трампа в СССР в 1987 году (когда КГБ никак не мог оставить американского бизнесмена без пристального внимания), а также в новую Россию в 1996-97 годах и крупных (но лопнувших) проектах его корпорации в России Путин ничего не сказал.

Путин не знает фамилии спецпрокурора Мюллера, но в курсе деталей американского следствия против сотрудников Пригожина

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Расследование вмешательства российского государства в выборы президента (те самые, на которых Путин желал победы Трампу), которое более года ведет специально назначенный прокурор Роберт Мюллер, уже привело к арестам ближайших сподвижников Трампа и может грозить ему импичментом.

Однако российский президент продемонстрировал, что эти опасности никак его не волнуют, он даже не знает точно, кто ведет расследование и кто предъявил обвинения и ряду российских граждан, непосредственно приближенных к руководству страны. "Миллер, или как его - Мюллер", - сказал Путин, а во второй раз опять назвал прокурора "Миллером" (Алексей Миллер, как известно, это председатель правления "Газпрома").

Но тут же российский президент сам начал обширно рассказывать об обвинениях США в адрес российской фирмы "Конкорд", которой руководит ресторатор Евгений Пригожин. Минюст США обвинил компанию и лично Пригожина во вмешательстве в американские выборы.

"Мы слышали обвинения в отношении фирмы "Конкорд". Насколько мне известно, эта фирма наняла американских адвокатов, и все обвинения в ее отношении рассыпались в американском суде, - заявил Путин. - Вы посмотрите, что происходит в американских судах. Вот на что нужно опираться, а не на слухи".

Неясно, из чего президент России сделал вывод о том, что дело против "Конкорда" развалилось. В апреле этого года стало известно о том, что "Конкорд" действительно нанял юристов из-за обвинений в США. Однако по существу дело еще не рассматривали - пока стороны ведут спор о доступе к материалам дела. По ходатайству спецпрокурора Роберта Мюллера "Конкорду" ограничили возможность ознакомления с материалами дела по "рашагейту".

Минюст опубликовал обвинительное заключение в отношении 13 россиян, включая Пригожина, в начале февраля 2017 года. В списке, помимо Concord Management and Consulting LLC и Concord Catering, упомянуто Агентство интернет-исследований - российские СМИ называли его одним из юрлиц "фабрики троллей". Сам бизнесмен неоднократно отрицал какую-либо связь с хакерами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава Hermitage Capital, острый интерес к которой выказал президент России на саммите в Финляндии, год назад давал показания в Сенате США как раз по делу о российском вмешательстве в выборы в США

Путин во время общения с журналистами в Хельсинки повторно вернулся к теме Пригожина. По его словам, "Конкорд" не представляет российское государство. Самого бизнесмена он сравнил с американским миллиардером Джорджем Соросом. "Тот везде вмешивается, но это разве позиция американского государства? Нет, это позиция частного лица", - пояснил он.

Вмешиваются ли офицеры ГРУ, названные по именам в новом обвинительном заключении команды Мюллера, в качестве просто частных лиц или от имени России, президент не сказал (но привычно заявил, что никаких доказательств "Миллер-Мюллер" не представил. Хотя 13 июля документы американской комиссии были обнародованы).

Трамп не может забыть об "имейлах Хиллари Клинтон" так же, как Путин не может забыть Hermitage Capital и Билла Браудера

Совершенно свежее предложение, которое сделал и настойчиво повторил Владимир Путин на саммите с Трампом - это помощь России в расследовании "вмешательства" (которого, согласно Кремлю, не было), поиск и вызов на допрос интересующих Мюллера граждан России - но только в обмен на такое же активное содействие американской стороны в задержании и предоставлении доступа российским следователям тех, кто, по словам Путина, участвовал в хищениях миллионов долларов из России по делу фонда Hermitage Capital.

Эта связка прозвучала неожиданно - о фонде Hermitage Capital Путину в Хельсинки никто из журналистов не напоминал и ничего о нем не спрашивал.

"Бесконечное" дело Hermitage Capital тянется еще с поры президентства Дмитрия Медведева и является иным названием для дела Магнитского - юриста фонда, умершего в СИЗО после того, как он вскрыл схему хищений из бюджета России, но был арестован теми же лицами, которых он обвинял.

Фонд и его глава инвестор Билл Браудер вел многолетнюю войну за наказание коррупционеров, виновных по его мнению, в смерти Магнитского. Эта борьба в 2012 году привела к первой серии санкций США против российских официальных лиц, причастных к его смерти, а затем и к санкциям со стороны стран Евросоюза.

Тогда Москва ответила крайне жестко - запретом на усыновление российских сирот в США.

Media playback is unsupported on your device "Двое худших людей в мире": как митингуют против Путина и Трампа в Хельсинки

Против покойного Магнитского и уехавшего из России Билла Браудера была открыта серия уголовных дел в России и даже состоялись суды. Браудер заочно приговорен к нескольким срокам заключения за якобы осуществление той схемы хищений, которую раскрыл Магнитский.

Вдруг заговорив о Hermitage Capital на саммите и по сути предлагая американцам "разменять" Билла Браудера на выдачу подозреваемых во вмешательстве в американскую демократию, Владимир Путин демонстрирует, как глубоко по-прежнему задевают Кремль санкции по "списку Магнитского" - несмотря на то, что за прошедшие годы санкции расширились во много раз уже по глобальным причинам: аннексия Крыма и война в Донбассе.

В Хельсинки на теме вмешательства Москвы в выборы "прорвало" и Дональда Трампа: он вновь стал вопрошать, почему нет такого же тщательного расследования дела об имейлах его соперницы на выборах Хиллари Клинтон, которые она, будучи госсекретарем США, хранила не на ведомственном защищенном сервере, а на личном.

"Мне интересно, почему ФБР не изъяло этот сервер. Где сервер? Я хочу знать, где он, и о чем он говорит?.. Это (расследование) еще будет идти, но невозможно ничего узнать, пока мы не узнаем, что случилось с сервером! Что случилось с имейлами Хиллари Клинтон - 33 тысячи просто пропали, пропали" - причитал Трамп на пресс-конференции во дворце президента Финляндии в понедельник.

Ни Трамп, ни Путин не знают смысл выражения "мяч на вашей стороне"

Задавая президентам вопрос об урегулировании в Сирии, корреспондент финансируемого российским государством телеканала RT (ранее известного как Russia Today), сказал, что "мяч на вашей стороне" - это футбольное выражение.

Похвалы и поздравления в связи с успехом ЧМ-2018 в России звучали в адрес Путина на саммите не один раз.

И вновь повторив поговорку о том, на чьей стороне мяч, Путин в очевидной домашней заготовке достал мяч чемпионата мира и подарил его американскому коллеге. Тот тут же отдал его своей жене Мелании, чтобы потом отдать поиграться сыну.

На самом деле это метафора из мира тенниса: мяч на вашей стороне корта, гласит этот фразеологизм на английском языке. Ведь в футболе команды не отдают друг другу мяч по очереди с одной половины поля на другую, а непрерывно сражаются, отнимая его друг у друга и стараясь владеть им как можно дольше, чтобы забить гол.

Международные информационные агентства не стали переводить метафору, а сообщили, что передача мяча ЧМ-2018 была совершена как символическая передача от хозяев одного чемпионата мира - России - к хозяевам будущего чемпионата - США вместе с Мексикой и Канадой примут у себя ЧМ-2026 года.

Но между российским и североамериканским чемпионатами мира по футболу еще будет ЧМ-2022 в Катаре, о котором в Хельсинки как-то совсем забыли.