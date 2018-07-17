Фото: прошлое, настоящее и будущее авиации в Фарнборо

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В британском городке Фарнборо открылся международный авиасалон.

Это одно из двух важнейших событий в мире авиации: по нечетным годам все внимание авиационно-космического сообщества приковано к парижскому предместью Ле Бурже, по четным - к Фарнборо.

В этом году главными темами авиасалона стали "брексит" и связанные с ним проблемы и вызовы для европейской и мировой авиационной индустрии, перспективы сверхзвуковой пассажирской авиации, а также городской авиатранспорт будущего.

Однако их скорее обсуждают на конференциях и круглых столах, а на летном поле, тем временем, показывают настоящие самолеты.

На авиасалоне представлено более 150 различных самолетов, на нем работает более 1500 представителей мировой авиационной индустрии.

Два года назад общий портфель контрактов и договоров о поставках на Фарнборо составил 124 миллиарда долларов.

Русская служба Би-би-си собрала самые яркие экспонаты британского авиасалона 2018 года.

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Главная премьера первого дня авиасалона - макет перспективного истребителя, который разрабатывает группа Team Tempest.

В нее входят британские британские компании BAE Systems и Rolls-Royce, итальянская Leonardo и паневропейская компания MBDA.

В проект предполагается инвестировать около двух миллиардов фунтов.

Планируется, что к 2035 году этот самолет сменит в Королевских военно-воздушных силах истребитель Typhoon.

Это - еще один макет самолета будущего.

Итальянская компания Piaggio решила переделать очень удачный и очень необычный самолет бизнес-класса P.180 Avanti в тяжелый беспилотник P.1HH.

Пока что итальянцы возят его по авиасалонам в виде макета, но базовая модель - самолет с хорошими летными характеристиками.

Украинская компания Антонов привезла на Фарнборо легкий транспортный самолет Ан-178, бразильская Embraer - его "одноклассника" КС-390.

Оба самолета появились в последние годы и пока не набрали большого портфеля твердых заказов.

Случайно или нет, но на авиасалоне их поставили рядом, и, кажется, они посматривают друг на друга немного с вызовом.

Разумеется, каждый крупный авиасалон превращается в площадку для соревнования между двумя авиационными гигантами - Airbus и Boeing.

Этот Airbus А330-900, прежде чем приземлиться, сделал большой круг над Фарнборо и подождал, пока к полю прибегут фотокорреспонденты.

Элемент шоу на авиасалоне весьма важен.

Обе компании показывают на Фарнборо не только самолеты, но и интерьеры.

Airbus демонстрирует их на новом А350, а на фотографии - салон бизнес-класса самолета Boeing-777 авиакомпании Qatar.

AT-802 - довольно старый самолет, он выпускается с 1990 года. Очень удобен для сельхозработ (AT расшифровывается как Air Tractor - воздушный трактор), этот крепкий и неприхотливый "кукурузник" также неплох и для тушения пожаров.

Однако в последние годы в мире появился спрос на недорогие боевые самолеты. Бразильская компания Embraer выпустила штурмовик Super Tucano, который настолько пришелся по душе военным разных стран, что у него появились последователи,

Этот AT-802 был переделан в такой же штурмовик, а американская компания L3 научила его работать с большой номенклатурой вооружений.

Дальний (от входа) угол выделили для летающих "бегемотов" - огромных тяжелых транспортников. На снимке - два транспортных самолета Boeing-747 8F.

Этот Ан-124 "Руслан" российской компании "Волга-Днепр" оказался среди транспортников явно в своей компании.

Тем более, что флот "Волги-Днепра" в значительной степени состоит из таких же "Боингов".

Новый и очень необычный бизнес-джет от японской корпорации Honda.

У HA-420 HondaJet двигатели расположены на двух пилонах над крыльями, что позволяет держать их высоко над землей, сохраняя относительную тишину в салоне.

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