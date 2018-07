Пресса Британии: Трамп легитимизирует агрессивную внешнюю политику Путина

В обзоре британской прессы:

Трамп ошибается насчет России

Большинство британских газет рассказывают об итогах встречи президентов США и России, состоявшейся накануне в городе Хельсинки.

Американский лидер ошибается насчет России, пишет Daily Telegraph. "С Россией дружить хорошо, это не что-то плохое", - сказал Трамп. И кто с этим поспорит? Как сказал в свое время Уинстон Черчилль, "Jaw-jaw is better than war-war" ("долгие бессмысленные переговоры лучше войны"). Мы хотим, чтобы мировые лидеры, особенно стран с 90% всех ядерных запасов, друг друга узнали и понимали.

На пресс-конференции Трамп сказал, что он опирается на традиции американских президентов, которые предпочитали смелую дипломатию конфликтам и вражде. Но на Западе опасаются, что его чрезмерное рвение прослыть специалистом в вопросе подписания международных соглашений может легитимировать агрессивную внешнюю политику Путина.

Больше всего Путин, а до него все российские правители, начиная с Ивана Грозного, хочет, чтобы к нему относились как к равному. Если вспомнить историю, можно понять, почему россияне считают, что Запад их принижает или пытается заблокировать. Путин считает, что ему необходимо восстановить величие России, и этот лозунг хорошо понятен Трампу, пишет издание.

Истина заключается в том, что Россия сохраняет за собой статус сверхдержавы лишь благодаря своим запасам ядерного оружия и энергетическим ресурсам, а не из-за показателей экономики, которая по своим масштабам сопоставима с испанской. Поставив Путина равным себе партнером, Трамп дал ему то, о чем он мечтал больше всего - уважение. Даже если в их переговорах были разногласия, Россия все равно будет считать прошедшее мероприятие, особенно на фоне удачного чемпионата мира по футболу, успешным. Отношения были перезапущены, а менять россиянам ничего не пришлось, отмечает газета.

Несмотря на вторжение в Грузию, аннексию Крыма, военное вмешательство на востоке Украины, сбитый малайзийский "Боинг", постоянные вмешательства в политику европейских стран и США, а также отравление в Солсбери, Путин добился восстановления отношений на своих условиях.

Президент США сказал, что им движет стремление к миру. Это очень похвально и может пойти на пользу России и США, но поощрение Путина вряд ли будет воспринято с радостью среди стран, которые Россия рассматривает в орбите своих интересов. Российский лидер закончил свое выступление словами: "Я благодарен Дональду". И в этом можно не сомневаться, полагает Daily Telegraph.

В своей редакционной статье Guardian пишет, что конечным результатом встречи Трампа и Путина стал не мир, а конец эры, начавшейся в 1945 году. На прошлой неделе, перед тем как отправиться в путь из Вашингтона на саммит НАТО, в Британию и на встречу с Путиным, Трамп всех удивил, когда сказал, что встреча в Хельсинки будет самым простым мероприятием из трех запланированных. Очевидно, что его слова не были спонтанными. Это часть его давнишнего плана. Сначала поругаться с НАТО, чтобы нанести урон трансатлантическим обязательствам, затем взбаламутить ситуацию в Британии, чтобы ударить по ЕС, и в конце преподнести себя сговорчивым государственным мужем в переговорах с президентом России.

Визит Трампа в Европу и его последствия стали шокирующей иллюстрацией мировосприятия Трампа. Его стратегия принижает ценности, выработанные в политике Запада после поражения Гитлера. Это осознанный разрыв с послевоенным комплексом союзов и стремлением к общим стандартам. Это возвращение в период, когда крупные страны-игроки в первую очередь думают о своих интересах, а не о союзниках; когда нет дела до маленьких стран, а международные стандарты подчиняются военной мощи. Речь идет не толь о завершении холодной войны, возможно, подходит к концу порядок восприятия ценностей и нравственности, сложившийся после 1945 года, пишет газета.

Изначально было понятно, что больше всех от встречи в Хельсинки выиграет Путин. Сам факт того, что саммит состоялся стал победой для Кремля. Однако Трамп дал понять, что он готов забыть прошлое. Он готов обнулить отношения. Похоже, Трампа мало волновали действия России по отношению к Украине. Мало того, Путин так расхрабрился, что во время пресс-конференции сказал, что Вашингтон не достаточно настойчиво требует от Киева выполнения российских требований. В итоге Путин возвращается в Москву с еще меньшим давлением по сложным для него вопросам, пишет газета.

Писатель Марк Элмонд в Daily Mail сравнил действия Трампа с закидыванием гранаты в американскую внутреннюю политику, взрыв от которой будет иметь огромные последствия.

Выступая на пресс-конференции после двухчасовой встречи, американский президент сказал, что он не доверяет своим службам разведки, которые сообщили ему о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. "Президент Путин сказал, что это не Россия. Я не вижу причин считать иначе", - сказал Трамп. Даже с учетом репутации человека, который способен стать вызвать дипломатические катаклизмы, сказанное им вызывает удивление - он прилюдно не согласился с руководителями своих равзедслужб, пишет автор.

Вместо того, чтобы принимать к сведению информацию от ЦРУ и ФБР, он отвергает их заявления и вместо этого верит на слово человеку, который стоит во главе самого сильного глобального конкурента.

Возможно, Трампом движет задетое самолюбие. Он полагает, что руководители разведслужб ставят под сомнение легитимность его неожиданной победы в ноябре 2016 года. По сути, нет каких-либо доказательств того, что кто-то вбрасывал бюллетени или накручивал голоса. Оппоненты Трампа лишь говорят, что Россия попыталась манипулировать общественным мнением, например, с помощью сотен фальшивых аккаунтов в "Фейсбуке" и "Твиттере" для распространения дезинформации.

Расследование отравления в Солсбери: женщина-агент ГРУ и взлом Скотленд-Ярда

Появляются все новые детали расследования отравления "Новичком" двух человек неподалеку от английского города Солсбери. Контртеррористический отдел британской полиции полагает, что в группе россиян, ответственных за применение нервно-паралитического вещества, была женщина, пишет Daily Mirror.

У следователей и МИ-5 есть съемки с наружных камер наблюдения, на которые попали люди, участвовавшие в нанесении "Новичка". В группе, целью которой был бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было около шести человек, считают в полиции.

Гибель Дон Стерджесс и отравление ее партнера Чарли Роули сыграли существенную роль в расследовании попытки убийства Скрипалей, которое длится уже четыре месяца, сообщает газета.

Согласно источникам, вещество, связанное с делом Скрипалей, находилось во флаконе от духов. Это также подтверждает теорию о том, что в деле была замешана женщина, поскольку флакон в ее руках не вызвал бы подозрений. Также женщина вызвала бы меньше подозрений у Скрипалей. Предполагается, что в группе убийц была женщина-профессионал. Источник сообщил Daily Mirror: "Было бы логично предположить, что в группе фигурировала женщина, и она сыграла важную роль".

По данным Daily Telegraph, Россия попыталась взломать компьютеры Скотленд-Ярда из-за расследования отравления "Новичком". Полиция считает, что находящиеся в России хакеры попытались выяснить подробности расследования. По их данным, российские хакеры попытались взломать компьютерную систему безопасности полиции Лондона примерно две недели назад - примерно в то же время, когда отравились Стерджесс и Роули.

Один из офицеров, как сообщается, предположил, что его мобильный телефон был взломан. "Россиянам очень хочется выяснить, как продвигается расследование", - сообщил источник издания. В полиции абсолютно уверены, что получить какую-ибо информацию компьютерным взломщикам не удалось, отмечает газета.

Поклонник Путина в итальянском правительстве

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, выступая на пресс-конференции в Москве, с большим энтузиазмом поддержал Владимира Путина, раскритиковал европейские санкции против России и предложил Москве теснее сотрудничать в Ливии и по вопросам кибербезопасности, сообщает Times.

Он сказал, что "восстановление хороших отношений с Россией стало бы разумным шагом для Италии и для Запада в целом". Сальвини входит в недавно сформированное популистское правительство Италии, в котором он также является заместителем премьер-министра. Правительство добивается отмены санкций ЕС в отношении России, введенных после аннексии Крыма.

Он сказал, что итальянские компании ежедневно теряют по 7 млн евро из-за санкций. "Из всех стран Евросоюза больше всех проиграла Италия", - сказал он, утверждая, что другие страны увеличили экспорт своих товаров в Россию. Италия не намерена в самое ближайшее время использовать свое право на вето, чтобы добиться отмены санкций, сказал он, но дал понять, что это может измениться.

Итальянские политики уже давно позиционируют себя в качестве посредников между Москвой и Западом. В прошлом году Сильвио Берлускони подарил Путину на день рождения наволочку на подушку с картиной, на которой он пожимает руку российскому президенту.

Сальвини пошел еще дальше, отмечает газета. Перед тем как войти в правительство, он шесть раз приезжал в Москву, где проводил встречи, одна из которых была с Путиным. Один раз он позировал для фото на Красной площади в футболке с изображением Путина. Выступая недавно перед своими сторонниками, он не скрывал своего восхищения российским лидером: "Такие люди, как он, которые заботятся об интересах своих граждан, нам бы таких десяток в страну".

В прошлом году он подписал соглашение о сотрудничестве с партией "Единая Россия", чему во многом поспособствовал депутат Сергей Железняк. "Это соглашение, заключенное с правой Лигой [партией Сальвини], включает обмен информацией. Это тревожно, поскольку Сальвини, который будучи министром внутренних дел стоит во главе разведслужб Италии, и, возможно, делился информацией с партией Путина. Подписание нового соглашения может еще более расширить этот процесс", - цитирует издание журналиста La Stampa Джакопо Якобини.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com