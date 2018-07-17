СМИ России: встреча в Хельсинки без обязательств

В обзоре российских газет:

"Ведомости": не самый худший вариант

Центральные российские СМИ обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. "Саммит в Хельсинки, - не исключает газета "Известия", - может стать точкой отсчета возрождения российско-американских отношений". "Коммерсант" разместил материал на эту тему под заголовком "Мирные недоговоренности". Газета РБК акцентирует внимание на практических результатах, достигнутых президентами по сирийскому направлению. А интернет-портал Медуза разместил репортаж озаглавленный "Как Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки - и ничего не решили".

Саммит в Хельсинки возобновил диалог России и США на высшем уровне, но гарантий его успешного продолжения нет, считает газета "Ведомости".

Произошло возобновление двусторонних взаимоотношений и диалога на высшем уровне, скорее всего, двусторонние встречи и телефонные консультации в ближайший год существенно интенсифицируются, считает руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский, мнение которого приводят "Ведомости". "Оба президента начали рассматривать друг друга как партнеров на долгосрочную перспективу - Путин только что переизбрался на новый шестилетний срок, а Трамп готов и имеет не самые плохие шансы баллотироваться на второй срок в 2020 г. и работать также до 2024 г.".

Самое главное - то, что начался диалог, обе стороны продемонстрировали стремление к конструктивному сотрудничеству, считает политолог Евгений Минченко.

По мнению редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, итог переговоров предсказуем: есть два направления, где произошло сближение, - Сирия, где явно есть конкретика, и вопросы стратегической стабильности. Но на пресс-конференции Трамп выглядел довольно бледно, а это значит, что дома его могут "стереть в порошок и утроить обвинения в сговоре с Россией". Неясно, как он поступит в этой ситуации, и нельзя исключать, что он сочтет за лучшее отказаться от диалога с Россией, допускает эксперт.

Главной сбывшейся надеждой первой полноценной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось отсутствие больших сюрпризов, пишет газета в редакционном комментарии на эту же тему. "Президенты не поставили друг друга в неловкое положение провокативными идеями, - отмечают "Ведомости", - [...] а, наоборот, аккуратно подыгрывали друг другу в особо острых моментах.

"Это не похоже на начало прекрасной дружбы, но и повода к новому обострению встреча не выявила", - считает газета.

"Ведомости" отмечают, что по итогам встречи Путин и Трамп не связали себя никакими обязательствами - ни устными, ни тем более письменными, однако, по мнению издания, это удобно для обоих: для американского президента отсутствие договоренностей и обязательств, пусть даже и самых расплывчатых и обтекаемых, означает снижение риска быть уличенным дома в интенсивных контактах с токсичной Москвой, для Путина - признак того, что ни пяди земли и повестки Москва Вашингтону не уступила.

"Коммерсант": молчание - знак одобрения?

Во вторник думский комитет по социальной политике подготовит к первому чтению правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста, обобщив отзывы региональных парламентов, рассказывает газета "Коммерсант". При этом думский комитет по бюджету будет рекомендовать его добрить: большинство членов комитета, представляющих "Единую России", сочли инициативу правительства экономически оправданной.

Глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что поступили отзывы из 77 регионов, но это не окончательные данные, так как заксобрания еще принимают отзывы на реформу. Отличился кемеровский парламент, от которого пришел персональный отзыв спикера облсовета, экс-губернатора региона Амана Тулеева, отмечает "Коммерсант".

"Мы получили письмо Амана Тулеева с позитивной оценкой законопроекта, - сказал газете Ярослав Нилов. - Но это мнение руководителя заксобрания, и потому письмо не может быть юридически значимым". Официальным отзывом комитет считает "лишь копию постановления регионального заксобрания", а, поскольку облсовет не принял такого постановления, считается, что «"аконодатели Кемеровской области положительно воспринимают повышение пенсионного возраста", подчеркнул Нилов.

Совет Госдумы решил, что первое чтение законопроекта пройдет 19 июля по "максимальной процедуре", по которой обычно обсуждается проект госбюджета, сообщил первый вице-спикер от КПРФ Иван Мельников.

Законопроект представит Максим Топилин, выступят представители не только профильного комитета, но и комитетов-соисполнителей, фракции смогут задать по четыре вопроса членам правительства, а потом выступить с оценкой проекта. КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" будут голосовать против.

Газета отмечает, что сегодня же окончательное решение сегодня примут единороссы, которым президиум генсовета партии предписал "консолидированное голосование за пакет законопроектов".

"Ведомости": отгул на футбол

Во время чемпионата мира по футболу производительность труда в российских компаниях снизилась. Причем, руководство компаний зачастую добровольно давала послабления своим сотрудникам. Это выяснилось из опроса сервиса поиска работы JungleJobs: эффективность работы сотрудников во время ЧМ-2018 снизилась у трети российских компаний.

Наиболее расслабленно сотрудники работали первые две недели, отметили 7% работодателей. Люди чаще опаздывали после вечерних просмотров или отпрашивались с работы ради матча команд, за которые болели. Судя по опросу, производительность труда напрямую зависела от игры российской команды. Как показал опрос, у 13% опрошенных работодателей эффективность сотрудников резко снижалась именно в дни матчей сборной России.

40% респондентов сообщили, что в месяц чемпионата резко увеличилось число сотрудников, взявших отгул. Впрочем, отмечают "Ведомости" со ссылкой на Роструд, чемпионат мира по футболу не является веским основанием для опозданий и отгулов.

Еще 40% опрошенных компаний сообщили, что у них сократился рабочий день во время чемпионата мира по футболу, у 47% компаний среднее время работы не изменилось.

Некоторые работодатели даже поддерживали сотрудников-болельщиков. По данным JungleJobs, один российский производитель ручного и электрического инструмента дал выходной всем 500 сотрудникам в честь выхода сборной России в четвертьфинал чемпионата.

Но были и те, кому пришлось трудиться больше. Согласно опросу, у 13% компаний сотрудники работали дольше обычного. Чемпионат мира по футболу увеличил загруженность сотрудников предприятий, которые были задействованы в обслуживании объектов ЧМ-2018, и никак не повлиял на производительность труда на заводах с непрерывным циклом производства.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си