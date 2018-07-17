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В Вашингтоне арестована россиянка Мария Бутина, обвиняемая в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в минюсте.

29-летняя уроженка Барнаула была задержана в воскресенье. В понедельник Бутину доставили для первоначального оформления в федеральный суд округа Колумбия, где судья-магистрат распорядилась содержать ее пока под стражей и назначила следующее заседание на четверг.

В базе данных федеральныз судов фигурирует гражданский иск, который некая Мария Бутина возбудила в Сан-Франциско против компании Deico Effect в 1989 году. Поскольку арестованной сейчас Бутиной тогда был годик, это явно не она.

В СМИ появлялись сообщения о том, что Бутина, которая въехала в США в августе 2016 года по студенческой визе F-1, и ее ментор, бывший росийский сенатор и зампред Центробанка Александр Торшин, уже давно интересуют американские спецслужбы, расследующие версию о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.

Адвокат россиянки Роберт Нил Дрисколл подтвердил эти сообщения, поведав в понедельник судье, что в апреле ФБР произвело обыск в квартире Бутиной, и что несколько месяцев назад она давала показания на закрытом заседании сенатского комитета по разведке. "Всё это время мы предлагали сотрудничать с прокуратурой" - заявил Дрисколл.

Как пишут корреспонденты Washington Post, присутствовавшие на коротком заседании, Бутина на нем молчала и лишь назвала свое имя. .

Газета подчеркивает, что об аресте Бутиной было объявлено всего через несколько дней после обнародования обвинительного документа по делу 12 офицеров ГРУ, обвиняемых во взломе компьютеров Демократической партии США, и через несколько часов после того, как Дональд Трамп поставил под сомнение российское вмешательство в американские выборы на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным.

Как обычно, все имена, кроме бутинского, в судебных документах закодированы. В них, например, фигурируют "русский чиновник", под которым явно имеется в виду Торшин, "Организация №1", то есть Национальная стрелковая организация США (НСА), защищающая право граждан на оружие, или "Американец №1" (известный активист Республиканской партии и публицист Эрик Эриксон).

В подробном ходатайстве, которое представил в суд следователь ФБР Кевин Хелсон, приводятся цитаты из электронной переписки Бутиной с "русским чиновником" и повествуется о ее попытках завести в США "неофициальный канал связи для представителей правительства России".

Дрисколл, со своей стороны, говорит, что вот уже несколько месяцев Бутина сотрудничает с различными правительственными органами в связи с публичными утверждениями, касающимися ее контактов с американцами и россиянами.

Адвокат заметил, что его подзащитная 8 часов отвечала на вопросы сенаторов и предоставила им тысячи документов.

Дрисколл доказывает, что прокуроры сделали из мухи слона, истолковав, например, посещение Бутиной в 2017 году "Национального молитвенного завтрака" как нечто злокозненное, хотя на самом деле она просто пыталась завести связи среди американцев.

Сообщают, что Бутина, выросшая в семье барнаульского предпринимателя и сама владевшая семью мебельными магазинами, в возрасте 22 лет продала шесть из них и перебралась в Москву, где она стояла у истоков общественной организации "Право на оружие", которую несколько лет возглавляла, а потом была членом ее правления.

Бутина заинтересовала американские СМИ задолго до того, как ею заинтересовалось ФБР. Например, еще в 2012 году бывшая москвичка Юлия Йоффе, привезенная в США ребенком, напечатала в либеральном журнале New Republic репортаж о посещении московского тира, в котором прежде, по преданию, практиковалось в стрельбе КГБ, а теперь верховодила Бутина.

По словам американской журналистки, она встречала посетителей, уперев руки в бедра, и с отечественным пистолетом "Викинг" в кобуре.

Примерно за год до этого Бутина основала "Право на оружие" и практически в одиночку изобрела российское движение за это право, говорилось в статье. Однако, по словам Йоффе, оно было не очень похоже на аналогичное американское движение, которое видит в оружии инструмент свободы.

Пропустить Twitter пост , автор: @RussiaInUSA Консульский отдел Посольства России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания М.В.Бутиной и ее местонахождение. Находимся в контакте с американскими властями. Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав. pic.twitter.com/A4AHNnQgnE — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) 16 июля 2018 г.

Движение, созданное Бутиной, также не имело отношения и к антикремлевским группам, которые, как грибы, росли за год до этого в Москве.

"Нет, - писала Иоффе, - ее организация, в которой сейчас 400 членов, являет собой сборную солянку из коммунистов и националистов, а сама Бутина голосует за Путина и его "Единую Россию".

24 июля 2012 года Торшин и Бутина выступили в Совете Федерации с речами за право на оружие. На их беду за четыре дня до этого Джеймс Хоумс застрелил кучу народу в кинотеатре в Авроре, штат Колорадо. По словам Торшина, это лишь укрепило убеждение многих сенаторов, что если россиянам дать пистолеты, то они перестреляют друг друга.

"Ну, как можно иметь так мало веры в себя и в свой народ?!" - сокрушался Торшин, который, возможно, чувствовал себя уютнее среди членов НСА.

Как и Торшин, чьей помощницей она была несколько лет, Бутина является пожизненным членом НСА. Она стала заводить связи в этой организациии в 2013 году и принимала в Москве ее делегации. Начиная с 2014 года, они с Торшиным участвовали в ряде мероприятий НСА, в том числе в ее съездах.

НСА тяготеет к республиканцам, которые в массе своей разделяют ее взгляды на оружие, и жертвует десятки миллионов долларов на их предвыборные кампании. По версии следствия, действуя под началом Торшина, который является влиятельным российским чиновником, сторонником Путина и видным деятелем его "Единой России", Бутина внедрялась в НСА, а через нее - в окружение Трампа.

В 2015 году она напечатала в консервативном журнале National Interest статью, в которой доказывала, что лишь избрание республиканца в президенты США даст надежду на улучшение отношений между двумя странами.

Через несколько дней она была на встрече Трампа с избирателями в Лас-Вегасе и спросила его в микрофон: "Какова будет ваша внешняя политика, особенно в отношении моей страны?"

"Я знаю Путина, - соврал Трамп, - и вот что я вам скажу: мы с Путиным поладим". Отмечают, что это было первым из многочисленных заявлений Трампа перед выборами о его стремлении улучшить отношения с Россией.

В мае 2016 года Бутина и ее начальник были на съезде НСА, где Эриксон пытался устроить Торшину встречу с Трампом, именуя россиянина "эмиссаром президента Путина". Встреча не получилась, но двое россиян мимолетно пересеклись на съезде с Дональдом Трампом-младшим.