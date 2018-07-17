Хотите попробовать хлеб из каменного века? Вот вам рецепт

Правообладатель иллюстрации Alexis Pantos Image caption Коренья перетирали, добавляя в хлеб

Возьмите муку из диких пшеницы и ячменя, смешайте с толчеными кореньями (о том, какими конкретно, будет дальше), добавьте воды и запекайте на горячих камнях у костра.

Согласно новейшим исследованиям, это древнейший рецепт хлеба, который пекли еще во времена позднего палеолита. Он насчитывает более 14 тысяч лет.

Ученые говорят, что в результате у вас получится лепешка со вкусом, отдаленно напоминающим современный многозерновой хлеб.

Наши предки могли использовать такие лепешки, чтобы заворачивать в них мясо. Так что, возможно, древнейший хлеб использовался для приготовления древнейшего сэндвича.

"Это самый древний пример того, что мы называем настоящей кухней - смешением пищевых ингредиентов для приготовления блюда, - рассказывает профессор Дориан Фуллер из Университетского колледжа Лондона. - У них были лепешки, была зажаренная газель и прочие продукты. Это то, из чего они готовили себе обед".

Правообладатель иллюстрации Joe Roe Image caption Али Шакайтир и доктор Амайя Арранц-Отегу собирают образцы злаков в районе, где, возможно, зародилось хлебопекарное дело

Уже давно хлеб является неотъемлемой частью нашего рациона. При этом о происхождении хлеба нам известно немного.

До недавнего времени считалось, что хлеб впервые появился на территории нынешней Турции около 9 тысяч лет назад.

Но последние находки археологов, сделанные в Черной пустыне в Иордании отодвигают дату изобретения хлеба как минимум еще на 5 тысяч лет.

Ученые нашли на северо-востоке Иордании два жилища натуфийских охотников-собирателей, в каждом из которых имелся большой круглый очаг, выложенный камнем. На его поверхности были обнаружены обгорелые хлебные крошки.

Радиоуглеродный анализ показал, что хлебу примерно 14 тысяч лет. Это время в истории соответствует раннему натуфийскому периоду и позднему палеолиту.

Натуфийская культура развивалась в Леванте, регионе восточного Средиземноморья, примерно 11,6 - 14,6 тысяч лет назад.

Правообладатель иллюстрации Alexis Pantos Image caption Доктор Амайя Арранц-Отегу пытается древним способом превратить коренья в муку

Изученные под микроскопом крошки говорят о том, что доисторический хлеб мололи, просеивали и месили.

Доктор Амайя Арранц-Отегу из Копенгагенского университета, обнаружившая образцы древнего хлеба, признается, что эта находка была для археологов совершенно неожиданной.

"Хлеб - связующее звено между современной и доисторической кулинарными культурами. Он соединяет нас с предками, - говорит она. - Приготовление хлеба включало в себя несколько операций: помол злаков и прибрежных растений для получения муки, замешивание муки с водой для приготовления теста, а также запекание этого теста в золе или на плоских горячих камнях".

Иорданский рецепт хлеба, изобретенный14 000 лет назад

Намолоть муки из диких пшеницы и ячменя

Растолочь в сухой порошок корни прибрежно-водных растений - осоки или камыша

Смешать с водой до образования пасты или теста

Выпекать на горячих камнях, выложенных вокруг костра

Люди, жившие тогда в этой области, занимались охотой и собирательством. Их добычей становились газели и более мелкая дичь - кролики и птицы. Они также собирали растения - орехи, фрукты и дикие злаки.

Исследователи считают, что хлеб выпекался, когда люди собирались вместе для праздников или пиршеств.

Это было еще до зарождения фермерства, когда люди начали выращивать сельскохозяйственные культуры и разводить домашних животных.

Правообладатель иллюстрации Alexis Pantos Image caption Очаг с доисторическими хлебными крошками был обнаружен в районе археологических раскопок Шубайка-1 в Иордании

Это открытие позволяет выдвинуть гипотезу о том, что именно желание самим выращивать ингредиенты для приготовления хлеба заставило людей развивать свои сельскохозяйственные навыки.

"Появление хлеба означает, что люди предприняли дополнительные усилия для приготовления многокомпонентной пищи и изобретения ее рецепта. Это говорит о том, что хлеб играл важную роль в особых случаях, - говорит профессор Фуллер. - Это позволяет понять, почему в дальнейшем люди решили одомашнить пшеницу и ячмень: потому что эти продукты уже занимали особое место в культуре людей того времени".

Правообладатель иллюстрации Amaia Arranz Otaegui Image caption Найденные в Иордании крошки имеют около 5 мм в диаметре

Хлеб был пресным на вкус и напоминал лаваш или питу. Исследователи постарались воспроизвести рецепт в лабораторных условиях. Смешанные зерна придали хлебу ореховый привкус, как у современного многозернового хлеба.

Лара Гонзалес Карретеро, специалист по доисторическому хлебу Института археологии Университетского колледжа Лондона, исследовала 24 крошки под электронным микроскопом.

Она говорит, что такой хлеб мог быть сделан из перемолотых в муку диких пшеницы и ячменя, смешанных с водой и запеченных в золе очага. Рецепт также мог включать перетертые дикие клубни, которые давали хлебу ореховый привкус и горчинку.

Турецкий рецепт хлеба, изобретенный 9 тыс.лет назад