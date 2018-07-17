Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Молочная продукция - крупнейшая европейского экспорта в Японию

Евросоюз и Япония подписали одно из крупнейших соглашений о свободной торговле, объем которого оценивается в треть мирового валового продукта.

Это соглашение непосредственным образом затрагивает около 600 миллионов человек.

Крупнейшей группой товаров, экспортируемых из Европы в Японию, являются молочные продукты, а флагман японского экспорта - автомобили.

Этот шаг резко контрастирует с действиями администрации президента США Дональда Трампа, недавно ужесточившей импортные тарифы.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что подписанное соглашение подчеркивает принцип взаимной выгоды, который лежит в основе самой идеи свободной торговли.

"Мы показываем миру, что можно стать сильнее и лучше, если работать вместе. Нас вдохновляет идея торговли, основанной не на барьерах и тарифах, а на наших ценностях и принципах, на поиске взаимовыгодных решений, при которых в выигрыше остается каждый участник процесса", - сказал Юнкер.

Американская тарифная политика

Полтора года назад Соединенные Штаты также вели переговоры с Японией и рядом других стран Азии о заключении всеобъемлющего соглашения о свободной торговле.

Но одним из первых шагов, предпринятых вступившим в должность президента США Дональдом Трампом, стал выход из этих переговоров.

С тех пор его принцип "Америка прежде всего" привел к росту импортных тарифов на ряд товаров, включая сталь, которую Евросоюз и Япония поставляли в США.

Компании из Европейского союза, который является крупнейшей зоной свободной торговли, ежегодно экспортируют товаров на сумму более 100 млрд долларов в Японию, экономика которой занимает третье место в мире.

"Когда в мире набирает обороты политика протекционизма, подписание европейско-японского соглашения еще раз продемонстрирует миру нашу неколебимую политическую волю и приверженность идеалам свободной торговли", - заявил министр экономики Японии Тосимицу Мотэги.