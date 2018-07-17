Главные моменты ЧМ-2018 в фотографиях

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Слезы радости от побед и грусть от поражений, неудачи фаворитов и успехи аутсайдеров, симуляции и подвиги, яркие краски, звезды и немного политики: собрали фотогалерею о самом главном, чем запомнился чемпионат мира по футболу в России.

ЧМ начал удивлять уже в самом начале: прежде всего, вылетом с турнира основных фаворитов.

На фото запечатлен один из самых красивых голов этого чемпионата: Тони Кроос на последних секундах матча забивает со штрафного Швеции, и Германия побеждает в тяжелейшем матче. На этом, впрочем, подвиги чемпионов мира-2014 заканчиваются: "немецкая машина" в следующем матче с треском проигрывает Южной Корее и, заняв последнее место в группе, отправляется домой.

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Немногим лучше оказалась судьба двух звезд мирового футбола - Криштиану Роналду и Лионеля Месси - и их команд: Португалия и Аргентина вылетели с турнира в один день - на стадии 1/8 финала.

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Сборная Бразилии продержалась дольше, но запомнилась не этим, а бесконечными "нырками" Неймара. Подсчитано, что он провел на газоне в общей сложности 13 минут и 50 секунд.

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Теперь давайте о хорошем. Например, о неожиданных успехах сборной России. Команда считалась одним из аутсайдеров мундиаля, а в итоге впервые в своей истории дошла до четвертьфинала ЧМ. Россияне сначала без особого труда вышли из группы, а в первом матче плей-офф сенсационно победили сборную Испании. На фото: блестящий сейв Игоря Акинфеева в серии послематчевых пенальти.

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Еще одна команда, сделавшая больше, чем от нее ожидали - сборная Англии. Гарет Саутгейт вывел команду в полуфинал впервые за четверть века и сразу стал национальным героем и образцом для подражания: болельщики стали массово скупать жилетки - главный атрибут стиля английского тренера.

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Кстати, о болельщиках. На ЧМ в Россию приехало более 2 миллионов человек, и такое количество иностранных туристов само по себе стало ярким зрелищем.

В Москве фанатам особенно приглянулась прилегающая к Красной Площади Никольская улица.

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А еще были японские болельщики, запомнившиеся тем, что убирались за собой после игры.

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Правда, столь организованными были далеко не все. Поведение аргентинца Диего Марадоны на трибунах отодвинуло на второй план игру самого Месси.

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ЧМ-2018 стал первым крупным футбольным турниром, где применялись видеоповторы. Когда систему только внедряли, высказывались опасения, что она может негативно сказаться на динамике игры, но похоже, вышло ровно наоборот: просмотр видеоповтора оказался довольно захватывающим, подчас драматичным процессом.

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Как известно, чемпионом мира в этом году стала сборная Франции, но хорватов все равно считают героями турнира: они впервые в своей истории вышли в финал чемпионата мира. Причем три матча подряд, включая полуфинал с Англией, хорватской команде приходилось играть в овертайме.

На фото: радостные хорваты после победы над англичанами в порыве чувств падают на фотографа Юрия Кортеза.

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Не обошлось на ЧМ и без политики. В середине финального матча, проходившего в московских "Лужниках", на поле выбежали участники панк-группы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму. Арт-группа заявила, что акция называлась "Милиционер вступает в игру". Так они требуют освободить политзаключенных, прекратить уголовные дела, связанные с репостами в соцсетях, аресты на митингах, а также восстановить политическую конкуренцию.

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И вишенка на десерт: фотография, которая, как нам кажется, не требует комментариев.

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