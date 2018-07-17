Миллион в пакете и банковская карта: за что задержали генерала Дрыманова

Правообладатель иллюстрации Sledcom.ru Image caption Дрыманов собирался стать адвокатом, покинув пост начальника московского управления СКР

В деле бывшего начальника московского главка СКР Александр Дрыманова два эпизода. Первый касается получения 1 млн долларов от посредников криминального авторитета Шакро Молодого за освобождение его подручного Итальянца, второй - 10 тысяч евро от заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, рассказали источники Би-би-си.

О том, что бывшего высокопоставленного офицера Следственного комитета (СКР) Дрыманова задержали сотрудники ФСБ, стало известно во вторник утром. "Все это идет, естественно, от дела Шакро Молодого", - сказал РИА Новости адвокат генерала Александр Карабанов.

СМИ называли Дрыманова "доверенным лицом" главы СКР Александра Бастрыкина и специалистом по его деликатным поручениям. Он возглавлял расследование дела о преступлениях против жителей Южной Осетии во время пятидневной войны в Грузии в 2008 году, довел до суда второе "дело ЮКОСа" и занимался делом украинской военнослужащей Надежды Савченко, которую обвинили в убийстве российских журналистов.

Дрыманова обвиняют в получении взяток по двум эпизодам, рассказали Би-би-си два собеседника, знакомые с материалами дела. По статье "Получение взятки в особо крупном размере" ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее РИА новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщило, что в деле Дрыманова как минимум два эпизода.

Как рассказали собеседники Би-би-си, на Дрыманова дал показания Никандров, работавший его заместителем в столичном главке СКР. Сейчас Никандров сидит в СИЗО, он проходит обвиняемым по делу о взятке за освобождение Итальянца.

Как Дрыманов распределял миллион

Никандрова задержали по делу о подкупе высокопоставленных сотрудников СКР с целью освобождения Андрея Кочуйкова (Итальянца), соратника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

По этому делу задержали и других высокопоставленных офицеров СКР - главу управления собственной безопасности комитета полковника Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и руководителя следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко. В апреле Максименко получил 13 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, деньги за освобождение Итальянца передавал не сам Шакро Молодой, а связанный с ним бизнесмен Дмитрий Смычковский.

Никандров подробно рассказывал на допросе, как Дрыманов передавал ему долю от 1 млн долларов, который начальник столичного главка СКР получил от Смычковского. По его словам, он видел, как Дрыманов отсчитывал из пакета, наполненного пачками долларов, 200 тысяч долларов.

Эти деньги предназначались Никандрову, и, как он сам рассказал следователям, Дрыманов отдал ему мешок "Боско", в котором лежали пачки долларов.

Ранее об этих показаниях Никандрова писало агентство "Росбалт". Никандров также сказал следователям, что Дрыманов фактически распределил этот миллион долларов между причастными к освобождению Итальянца офицерами СКР.

Впервые о связи Дрыманова с выходом Итальянца из СИЗО заявил 23 января 2018 года гособвинитель Борис Локтионов на заседании по делу Максименко в Мосгорсуде. Тогда он сказал, что Дрыманов участвовал в переговорах по освобождению авторитета.

19 марта Дрыманов, будучи еще руководителем столичного главка СКР, пришел в Мосгорсуд и выступил свидетелем по делу Максименко.

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption Шакро Молодой и его подельники получили большие сроки по делу о вымогательстве

Дрыманов тогда сказал, что если бы были доказательства его вины, то его бы уже задержали. Генерал также рассказал журналистам о проходивших у него обысках, в ходе которых правоохранители изъяли у него наградное оружие - три пистолета.

Адвокаты Максименко, в свою очередь, говорили, что еще в ноябре 2017 года следователи ФСБ направили в центральный аппарат СКР материалы на Дрыманова, однако ответа не получили.

Защита также просила суд направить в ФСБ запрос, чтобы прояснить процессуальный статус Дрыманова, однако это ходатайство отклонили по просьбе прокурора. "Статус Дрыманова уже определен - он является свидетелем", - говорил Локтионов.

Загадочная ничейная карточка

Второй эпизод в деле Дрыманова - взятка в почти 10 тысяч евро от Никандрова.

Как рассказал Би-би-си собеседник, знакомый с материалами дела, генералу вменяют получение банковской карточки с 9850 евро на счету от его подчиненного. Никандров, по версии следствия, передал эти деньги Дрыманову за общее покровительство и продвижение по службе.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Показания на Дрыманова дал его бывший подчиненный Денис Никандров

6 марта в суде по делу Максименко прокурор огласил показания Никандрова, в которых тот утверждал, что давал взятку начальнику. Дрыманов 19 марта, выступая в суде по делу Максименко, отрицал получение взятки.

"Карта, которая якобы мне была передана, на данный момент не активирована и не принадлежит никакому клиенту. Таким образом, на ней нет денежных средств. Поэтому говорить о взятке, по меньшей мере, некорректно", - говорил он.

В день, когда Дрыманов явился в суд как свидетель, прокурора Локтионова на процессе не было. Генерала это расстроило. "Я просто хотел посмотреть ему в лицо, в глаза его посмотреть", - пояснил Дрыманов.

Кто сдал генерала

Дрыманова задержали в понедельник вечером, рассказал Би-би-си источник в правоохранительных органах, ночь он провел в изоляторе на Петровке. Об этом также сообщил собеседник РИА Новости.

ФСБ планирует обратиться в Лефортовский суд для избрания меры пресечения Дрыманову, рассказал собеседник Би-би-си в правоохранительных органах. Пока в суд материалы дела генерала не поступали, сказали Би-би-си в пресс-службе суда.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption По данным источника Би-би-си, Бастрыкин долго не хотел сдавать Дрыманова

Дрыманов подал рапорт об отставке 30 мая, попросив о выходе на пенсию по выслуге лет. 13 июля СМИ сообщили, что Дрыманов перестал быть руководителем столичного главка СКР, а вместо него исполняющим обязанности назначен Андрей Стрижов. Указ президента об отставке Дрыманова не публиковался, но с сайта столичного главка СКР его фамилия исчезла, обратило внимание РБК.

Так как Дрыманова назначали на должность главы управления СКР по Москве указом президента, он "спецсубъект", и единственный, кто уполномочен возбуждать против него уголовное дело - руководитель СКР Бастрыкин.

Источник Би-би-си в правоохранительных органах, знакомый с материалами дела, подтвердил, что вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Дрыманова решался Бастрыкиным. Тот, по словам собеседника Би-би-си, "до последнего упирался", но на него "надавили" в ФСБ.

Дрыманов, как уверяет источник Би-би-си, до сих пор оставался "спецсубъектом". Покинув пост начальника главного управления СКР по Москве, он остался следователем, а значит подпадает под статью Уголовно-процессуального кодекса "Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам".

В свою очередь, РБК и "Коммерсант" писали, что в последнее время генерал активно занимался получением адвокатского статуса. "Попытки Дрыманова стать адвокатом в Волгоградской области, чтобы получить статус спецсубъекта уголовного производства, ускорили его задержание", - сказал собеседник РБК. "Заявление на сдачу квалификационного экзамена на получение статуса адвоката Дрыманов подал в начале июля", - подтвердили РИА Новости в адвокатской палате Волгоградской области.

Представитель СКР и адвокат Дрыманова на момент сдачи заметки не ответили на звонки Би-би-си.