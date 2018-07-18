"Вы подставляете президента". Как в Госдуме обсуждали пенсионную реформу

Правообладатель иллюстрации Dmitry Feoktistov/TASS Image caption Объявление о повышении пенсионного возраста вызвало резкий всплеск протестных настроений в России

В Госдуме идет обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста - во вторник перед депутатами профильного комитета выступил министр труда Максим Топилин. Парламентарии и чиновники спорили три часа, старательно избегая употребления слова "реформа".

Первое чтение законопроекта о самой чувствительной реформе последних лет - повышении пенсионного возраста - состоится в четверг, 19 июня. А до этого, после месяца чемпионата мира, протестов и падения рейтинга президента, документ обсудили на думских комитетах.

Президент Владимир Путин пока не сказал своего слова, и за него реформу перед профсоюзами и депутатами оппозиционных партий защищают представители правительства.

Министр труда Максим Топилин пришел на заседание думского комитета по труду и социальной политике даже раньше, чем многие депутаты. С собой он принес огромную папку с графиками, таблицами и диаграммами, которые должны были доказать приглашенным гостям безальтернативность и необходимость пенсионной реформы.

Впрочем, самого слова "реформа" присутствовавшие на обсуждении как будто стеснялись. Топилин говорил о неких "решениях правительства": "Я попытаюсь объяснить те мотивы, которые, как представляется правительству, требуют от всех принятия тех решений, который содержатся во внесенном законопроекте". Несколько раз он употреблял синонимы "изменение параметров пенсионной системы" или "повышение параметров".

Депутат-единоросс Сергей Вострецов предпочел эпитет "столь непопулярные меры". Его коллеги несколько раз употребляли выражение "пенсионный маневр".

После двух часов обсуждения Топилин, комментируя выступление депутатов, словно забывшись, сказал "реформа".

Столь разнообразный выбор синонимов выражению "пенсионная реформа" может быть не случаен. Накануне телеканал "Дождь" сообщил, что провластные политики и эксперты получили из Кремля указание не пользоваться термином "реформа", а повышение возраста выхода на пенсию трактовать как преобразования. Якобы слово "реформа" может напомнить гражданам о 1990-х годах.

Аналогичные рекомендации есть и в методических материалах для чиновников, с которыми ознакомилась Русская служба Би-би-си.

Председатель комитета Ярослав Нилов (ЛДПР), сказал Би-би-си, что какого-то особенного страха перед словом "реформа" у депутатов не заметил. "Я и сам называю ее реформой", - заключил он.

Кто подставляет президента?

Тем не менее, о 90-х на комитете все-таки вспомнили. Выступая перед депутатами, Топилин сказал, что правительство еще после распада СССР говорило о необходимости повышать пенсионный возраст. Министр предложил недовольным концентрироваться на том, что резонансный законопроект - это на самом деле мера по повышению пенсий.

Глава минтруда напомнил, что к 2024 году правительство хочет вывести средний уровень пенсий на 20 тысяч рублей - они должны будут расти примерно на тысячу в год. Еще одним аргументом в пользу реформы Топилин назвал демографический провал 90-х годов - по его словам, сейчас уровень вхождения на рынок молодых специалистов не такой высокий. "Другого оптимального момента, чтобы совместить это с пенсионными изменениями, не будет", - констатировал он.

Media playback is unsupported on your device Пенсионная реформа: о чем молчат единоросы?

Глава комитета Нилов назвал предложенный правительством проект "жестким" - эта формулировка сохранилась и в определении комитета. "В большинстве стран, принявших решение о повышении пенсионного возраста, его реализация происходила более плавными темпами", - заявили депутаты.

Наиболее эмоциональным получилось выступление Николая Коломейцева от КПРФ.

"Что касается повышения продолжительности жизни - я, к несчастью, недавно был на кладбище на похоронах. Там мужики не 65 лет и 60 лет - от 25 до 50, - сказал депутат. - Внесением таких законов, как повышение пенсионного возраста и увеличение НДС, вы подрываете все заложенные позитивы в указе президента! С моей точки зрения, Максим Анатольевич, вас кто-то подставляет, а вы подставляете президента".

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption Максим Топилин пытался доказать депутатам, что повышать пенсионный возраст придется в любом случае

Депутат Коломейцев, очевидно, имел в виду, что некоторых парламентариев от "Единой России" из-за "партийной" дисциплины вынуждаются принимать "неправомерные решения".

Топилин, мрачно слушая выступление коммуниста, о чем-то переговаривался со своим заместителем Андреем Пудовым.

- Правда ли, что проект реформы продиктовала глава МВФ Кристин Лагард по поручению вашингтонского обкома? - интересовался Коломейцев.

- Нет, - ответил министр.

"Этот процесс уже не остановить"

"Вы не до конца просчитываете уровень протестного настроения, который немного смягчил футбол, - тем временем не унимался Коломейцев. - Вы просто не понимаете, что дали футболом чувство локтя. Оно размагничивает человека. Люди, собравшиеся один раз 100-тысячной толпой, захотят собраться еще раз. И вопрос с пенсиями уже будет угрожать стабильности государства. Этот процесс уже не остановить!"

КПРФ ранее объявила о планах инициировать референдум по пенсионной реформе. Коммунисты также обращают внимание на протестные шествия против реформы в десятках российских городов.

17 июля истек срок, когда регионы должны были прислать официальные отзывы на проект пенсионной реформы. Из-за того, что осенью во многих регионах проходят выборы губернаторов и депутатов, а планы повышения пенсионного возраста вызывают недовольство граждан, многие чиновники предпочли официально не высказываться о своем отношении к проекту.

На заседании комитета было объявлено, что отзывы на законопроект пришли от 60 законодательных собраний и от 78 губернаторов. Какие именно регионы не стали писать свои отзывы, депутаты не уточнили.

Судя по информации на сайтах региональных парламентов, среди тех, кто решил не высказываться - Башкирия, Чечня, Амурская область, Кемеровская, Новосибирская область, Дагестан, Чечня. Большинство из них просто ушли на каникулы, не став голосовать ни за, ни против.

На судьбу законопроекта это никак не повлияет. Как объяснил Би-би-си Нилов, сложности с законопроектом могли бы возникнуть, только если бы треть регионов высказались против.

"Фантомные боли"

В поддержку Топилина и реформы на заседании высказывались представители Совета Федерации и налоговики.

На встрече присутствовали и представители профсоюзов - они главным образом выражали опасения из-за возможной безработицы и большого количества россиян, работающих в "серой зоне" - за таких работников не идут страховые отчисления, из которых складываются пенсии.

"Хотелось бы услышать не просто беззубые доводы от минтруда, что у нас обязательный труд запрещен. Почему миллионы трудящихся платят все налоги, а 30 миллионов человек - нет. Если бы они платили, нам, возможно, не пришлось сегодня рассматривать столь непопулярные меры", - говорил Топилину Сергей Вострецов, депутат от "Единой России", председатель объединения профсоюзов России "Соцпроф".

Олег Шеин из "Справедливой России" подготовил презентацию, которой пытался доказать, что индексации пенсий не произойдет, а на рынке труда окажется еще больше безработных. После заседания Топилин претензии депутата отверг.

"Нам говорят, что все рухнет. Это все какие-то фантомные боли, боязнь, желание ничего не делать. Все это не подтверждается цифрами. Шеин говорит: на рынке труда окажутся 15 миллионов человек. Это просто неправильные цифры", - эмоционально объяснял министр Би-би-си.

На заседании, правда, нашлись и те, кто смотрел на реформу более оптимистично. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заверил собравшихся, что на проблему нужно посмотреть "как докторам".

"Чего хочет человек? Человек хочет жить. Второе? Он хочет работать, хочет находиться в команде, в коллективе. Не хочет он просто так уходить отдыхать, - объяснял единоросс. - Третье - он хочет быть здоровым. Вот мы возьмем здорового счастливого человека в возрасте 75 лет - он, может, только летом хочет побольше на даче побыть, но осенью и зимой он хочет работать!"

Несмотря на возражения отдельных депутатов, комитет принял решение о поддержке законопроекта. Госдума рассмотрит вопрос о повышении пенсионного возраста в первом чтении на заседании 19 июля.