Почему чемпионат мира в России - самый лучший. Английский взгляд

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Франция во второй раз в истории стала чемпионом после победы над Хорватией

По всему миру задают только один вопрос: "Лучший ли это чемпионат за всю историю?". Би-би-си призвала на помощь статистику, чтобы разобраться.

Главное международное футбольное событие 2018 года было не самым ожидаемым турниром в истории игры по ряду причин, но возможно, оно и к лучшему.

Потому что с того момента, как сборная хозяев - России - забила пять голов в ворота Саудовской Аравии, градус драмы и азарта только повышался. Групповой этап, матчи навылет, даже финал, а также частенько осторожный путь к дополнительному времени, как на последних чемпионатах мира, работали как надо.

В футбольном мире изобилия относительная редкость чемпионатов мира - раз в четыре года - означает, что увлекательность и культурная важность этого события перевешивают более технически подкованную сейчас клубную игру.

Похоже, что у запоминающегося чемпионата есть некоторые обязательные элементы. Давайте посмотрим, насколько турнир 2018 года им соответствовал.

Нужна драма

В отличие от сезона клубной лиги, у чемпионата мира нет времени, чтобы долго формировать повествование.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роналду забил хет-трик в матче с Испанией

Ему нужны короткие, резкие драматические повороты с самого начала. И 2018-й год не разочаровал: поединок между Испанией и Португалией со счетом 3:3 уже на второй день немедленно стал классикой. Штрафной Криштиану Роналду позволил Португалии заработать очки и даже превысил дневной уровень драмы, включая победные голы Уругвая в ворота Египта на 89-й минуте и Ирана - в ворота Марокко на 95-й.

В итоге было девять победных голов (плюс четыре на избегание поражения), забитых в последние минуты игр или добавленное судьей время - больше, чем на прошлом чемпионате, и на один меньше, чем в турнирах 1998-2014 годов вместе взятых.

Поздние голы - верный способ для футбола оставить после себя многолетние воспоминания; без них не обходится правильная драма.

Чемпионат Мира Победные голы на 90-й минуте или позже 2018 9 2014 4 1998 3 2006 2 1962 2 2010 1 1990 1 1970 1

Нужно немного шока

Формула простая.

Если слишком много сильных команд сразу вылетят, финал турнира может быть несколько заурядным (например, как в 2002 году, когда в полуфинале кроме фаворитов Бразилии и Германии оказались Южная Корея и Турция), но никто не хочет наблюдать, как фавориты доходят до последних этапов без потерь.

Так и было - действующий чемпион Германия вылетела на российском ЧМ на групповом этапе, а Испания, Аргентина и Бразилия оступились в плей-офф. Так и было нужно.

Немцы были насколько невдохновляющими, настолько и неудачливыми: их 72 удара по воротам превзошли только пять сборных в турнире, четыре из которых сыграли на четыре игры больше, чем команда Йоахима Лёва.

Вратарь Мануэль Нойер закончил турнир в качестве единственного голкипера, который два раза включался в атаку, считая неудачную попытку в поединке против Южной Кореи, приведшую к голу. Это действительно переосмысление позиции вратаря.

Победа в предыдущих ЧМ полуфиналистов 2018 2 2014 10 2010 5 2006 7 2002 7 1998 4

Должны возникнуть суперзвезды

Мы вошли в 2018-й задаваясь вопросом, кто - Роналду или Лионель Месси - наконец выиграет Кубок мира.

Хет-трик Роналду в матче с Испанией был потрясающим, но это была ложная надежда. Месси не смог вытянуть нестабильную команду Аргентины, которая выступала с разными составами во всех четырех своих играх, тщетно пытаясь найти свой футбол.

Кажется невероятным, учитывая их подвиги в клубах, но ни Роналду, ни Месси ни разу не забили в матчах навылет.

Пальма первенства на роль суперзвезды, как предполагалось, отойдет бразильцу Неймару, но несмотря на то, что он уехал с чемпионата с самым большим количеством ударов (26) и на втором месте по опасным моментам, этого не случилось. Было очевидно, что на нем чаще других нарушают правила (26 нарушений в пяти матчах - сразу за Эденом Азаром с 27 в шести встречах). Да, Бразилию атаковали, но его показное страдание у многих вызвало отвращение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многим не понравилось, что Неймар часто подолгу оказывался на газоне

Вместо них героем стал французский футболист Килиан Мбаппе, у которого случился прорыв. Два гола Аргентине на последних 16 минутах - он повторил рекорд Пеле по оформлению дубля в возрасте меньше 20 лет на чемпионате мира. Он также стал самым молодым игроком после Пеле, вышедшим в финал.

Пеле был хорош, и, судя по всему, Мбаппе будет не хуже.

Игрок Команда Соперник Дата игры Полных лет Дней Пеле Бразилия Швеция 29/06/1958 17 248 Килиан Мбаппе Франция Хорватия 15/07/2018 19 207 Карлос Пеуселье Аргентина Уругвай 30/07/1930 21 319 Амарилдо Бразилия Чехословакия 17/06/1962 21 322 Вольфганг Вебер Германия Англия 30/07/1966 22 33

У чемпионата должна быть "фишка"

В 1966 году такой "фишкой" были собаки, освобождающие трофеи, в 2014-м - система автоматического определения голов и пена для судей для обозначения линий штрафных и защит (заметьте, как исчезающий спрей стал полноценной частью игры - сейчас о нем никто уже не говорит).

В 1990 году турнир был таким удушливо-защищающимся, что правила игры пришлось изменить, и вратарям практически полностью запретили брать в руки мячи, которые им отпасовывали партнеры.

В этом году основное нововведение - ситема видеоповторов (VAR), и хотя это не лучший способ обсуждать индивидуальные инциденты в 64 играх, мы можем точно сказать, какой эффект она имела на футбол. Самый очевидный - чистое количество пенальти. С начала турнира стало понятно, что игроки не готовы к тому, как за ними следит VAR. На третий день чемпионата было уже пять пенальти. Три из них были забиты.

Кажется, однако, что большинство игроков разобрались с новведением к последним этапам, и в четвертьфиналах и полуфиналах пенальти не назначали. Кроме, возможно, самого необоснованного пенальти по VAR в финале, когда судья Нестор Питана назначил его за игру рукой хорвату Ивану Перишичу.

Как вывод из этих пенальти - в некоторых матчах, которые могли завершиться без голов, их все-таки забили. Только один матч на чемпионате завершился со счетом 0:0 (жуткая и затянутая игра между Францией и Данией), и это самый низий показатель с 1954 года, эры, когда защите уделяли куда меньше внимания.

Было также феноменальное количество голов со стандартов: 43% ударов пробивались именно так, и это самое высокое соотношение в каком-либо из чемпионатов с 1966 года. В мире, где на международных турнирах толком нет времени для отработки стиля игры, в отличие от клубных, тренируемые "в поле" маневры еще важнее, чем обычно.

Чемпионат мира Процент голов со стандартного положения 2018 43% 1994 38% 2006 37% 1990 36% 1998 36% 2002 35% 2010 32% 1966 30% 1982 29% 2014 29% 1986 28% 1974 28% 1970 27% 1978 26%

Англии нужно включиться

Англия так давно не привлекала всеобщего внимания на чемпионатах, что песня 1996 года стала темой бесконечного футбольного лета.

Футбол не совсем вернулся домой, как в ней пелось, но у Англии было лучшее выступление на зарубежном чемпионате, и любовь к Магуайру, Трипье, Пикфорду оказалась ничуть не меньше не меньше, чем к Гаскойну, Уоддлу, Платту - это фамилии, которые будут эхом отдаваться в национальном сознании британцев на протяжении поколений.

Харри Магуайр в два раза больше касался мяча в штрафной зоне соперника (23), чем любой другой защитник в турнире. Киран Трипье создал больше опасных моментов, чем любой другой игрок (24), обойдя Неймара, Кевина Де Брёйне, Луку Модрича, Эдена Азара и Филиппе Коутиньо; именно в таком порядке. Компания, в которой не стыдно оказаться.

И давайте поздравим Харри Кейна, второго англичанина, выигравшего "Золотую бутсу" на чемпионате. Нападающий "Тоттенхэма" набрал шесть ударов в створ ворот(один - нечаянный гол в ворота Панамы пяткой), так что удача точно была на его стороне, а удача играет здесь еще большую роль, чем обычно, потому что на чемпионате команды играют максимум семь матчей.

И любому, кто сетует на то, что половина результата Кейна - за счет пенальти, следует заметить, что в 1966 году четыре гола Эйсибио были по пенальти, и никто тогда не возразил.