"Чувствовал себя товарищем майором": Петр Верзилов об акции на ЧМ-2018

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Все участники группы Pussy Riot, выбежавшие на поле во время финального матча ЧМ-2018, получили по 15 суток ареста и запрет на посещение спортивных мероприятий в течение трех лет.

Акция называлась "Милиционер вступает в игру" и была посвящена памяти поэта Дмитрия Пригова, умершего 11 лет назад.

Участники акции требовали "освободить всех политических заключенных, не сажать за лайки в соцсетях, прекратить аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не фабриковать уголовные дела и превратить земного милиционера в небесного милиционера".

Вероника Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова отбывают наказание в спецприемнике на юге Москвы, а Петр Верзилов - на другом конце столицы, в Хорошево-Мневниках.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Олеся Герасименко спросила единственного мужчину в составе Pussy Riot, как участники акции к ней готовились и зачем решили ее провести.

Би-би-си: Вы опозорили Россию?

Петр Верзилов: Мы выступили за Россию. За все время чемпионата мира, который мне очень понравился, не было никакой политической критики. Я категорически не согласен с западными странами, которые предлагают бойкот спортивных событий в России, но и не критиковать положение дел в нашей стране тоже нельзя. Я был в восторге от Никольской, от песен болельщиков, от того, как все это происходит. Мы его только усилили. Я за праздник, которым стал чемпионат.

Би-би-си: Чья была идея?

П.В.: В акционизме важна доминанта коллективного творчества. Не имеет значения, чья была эта идея. Это как в кинематографе - работает большой коллектив, режиссер может быть на вторых ролях, даже если его продюсер к чему-то подталкивает.

Би-би-си: А ты режиссер или продюсер?

П.В.: Я рядовой участник.

Би-би-си: Почему Надежда Толоконникова и Мария Алехина отказались участвовать в акции?

П.В.: Так вопрос не стоял. Все пытаются представить Pussy Riot парткомом с билетами и оргвзносами. Но так не происходит. Мы широкий творческий коллектив, где каждый занимается своим делом.

Би-би-си: Но они знали о готовящемся выступлении?

П.В.: Да.

Би-би-си: Женский состав Pussy Riot в этой акции полностью сменился. А ты остался. Ощущаешь себя продюсером, набравшим новый состав группы "Блестящие" для новых гастролей?

П.В.: Это очень сексистское и неверное отношение. Все не так. Мы давно говорили, что Pussy Riot может быть кто угодно и где угодно. Я понимаю, что есть какое-то шаблонное медийное представление, что я их собираю и куда-то веду, продюсирую акцию, но оно неверно.

Би-би-си: То есть то, что в храме Христа Спасителя в 2012 году пела твоя жена, а в 2018 году финальную игру чемпионата мира прервала твоя девушка - случайность?

П.В.: Чистая случайность.

Би-би-си: Расскажи о других участницах.

П.В.: Одна Оля - моя старая подруга, сейчас работает барменом. Вторая - в правозащитной организации. Они не новички в акционизме. Ника - модель и актриса, для нее это первая акция, но она учится в театральной школе при Гоголь-центре, играла в спектакле "Родина". Она экзистенциально очень близка нашим ценностям и взглядам. Мы все вместе готовили манифест акции. Еще с нами был оператор, фотограф был не нужен - с картинками проблем нет, там было 400 аккредитованных фотокамер.

Би-би-си: Расскажи, как готовили акцию.

П.В.: Как я понял - очень хочется сказать "на воле" - всех волнует логистика. Особенно сотрудников ФСБ и центра "Э", которые в составе 20 человек пришли нас допрашивать после задержания. Они все прибежали в опорный пункт "Лужники", включая Алексея Улыбку, которого я сто лет уже не видел, и который очень засмущался моего теплого приветствия.

Алексеем Улыбкой оппозиционеры и участники протестных акций называют предположительно сотрудника ФСБ, которого раньше часто встречали на оппозиционных акциях. Человек, представлявшийся Алексеем, руководил сотрудниками полиции, давал распоряжения о задержаниях и с удовольствием общался с активистами. Прозвище "Улыбка" ему дали за узнаваемое выражение лица, с которым он обращался к активистам.

Нас не били, не пытали, просто орали. И интересовали их совсем простецкие детали - с какой стороны мы зашли на стадион и где купили форму. Это показывает уровень профессионализма. А на мероприятии, на минуточку, сидели 17 президентов.

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Би-би-си: Так с какой стороны зашли и где взяли форму?

П.В.: Мы готовились три-четыре недели. Я побрился первый раз за три года, бороду убрал. В парикмахерской сказал, что мне нужно войти в образ сотрудника правоохранительных органов. Они мне обрили виски, а наверху оставили. Одна из участниц надела парик - потому что у нее розовые волосы, не по уставу.

Би-би-си: Репетировали?

П.В.: Ну пару раз побегали по футбольному полю.

Би-би-си: Какому?

П.В.: Ну, по одному из футбольных полей Москвы.

Би-би-си: А форма откуда?

П.В.: Я сотрудникам ФСБ на такой вопрос отвечал словами Владимира Владимировича Путина. Он в ответ на вопрос о вторжении российских войск в Крым сказал, что любую форму и погоны можно купить в магазине, она у нас в свободной продаже. Стоит около 5 тысяч рублей.

Кстати, эфэсбэшники злились, а рядовые сотрудники полиции наш выбор оценили. Они ее трогали, мяли и говорили, что сами копят и покупают себе в магазинах. Потому что из той, что выдают, все торчит, она сидит колом и плохо подогнана. Короче, мы купили форму, положили в рюкзаки и пошли на матч.

Би-би-си: А как зашли в Лужники?

П.В.: У нас были настоящие Fan ID и билеты на матч.

Несколько нам удалось купить заблаговременно - на сайте FIFA люди полгода назад сидели, кликали. Другие нам отдали наши друзья из-за рубежа, которые решили не приезжать на чемпионат - благодаря прошлым кампаниям в поддержку Pussy Riot, связи у нас остались обширные. Мы сидели на обычных местах, это не была вип-зона, 30-й ряд. Я ходил еще и на матч открытия, я вообще люблю футбол. И бегать люблю. Девочки были только на финале.

Би-би-си: Сколько стоили билеты?

П.В.: Обычная цена на сайте FIFA, а другие мы не покупали, это был подарок.

Би-би-си: Форма на обыске охрану стадиона не смутила?

П.В.: Они не смотрят на шмотки. Это же даже не баннер. Другое же ищут. Они посмотрели и сказали "Проходите, пожалуйста".

Вообще у всех есть ощущение такого мифического кольца безопасности вокруг Лужников, кордонов, через которые невозможно прорваться. Это ФСБ наверное думает, что там каждого из 80 тысяч человек с лупой досматривают. На самом деле любой человек с паспортом болельщика, билетом и рюкзаком мог туда пройти. Слава богу, что это были миролюбивые мы.

Мы посмотрели первый тайм, в перерыве ушли в туалет и уже переодевшиеся вернулись на сектор.

Би-би-си: К вам в это время не подходили?

П.В.: А ты попробуй подойди к полицейским на улице, у тебя возникнет такое желание? Вот и к нам никто не подошел. Мы спустились по ступенькам и пошли к полю.

Би-би-си: Что вы собирались делать на поле?

П.В.: Просто существовать в рамках поля. Бегать и по возможности общаться с игроками.

Би-би-си: Что ты сказал стюарду, чтобы он открыл дверь?

П.В.: Я знаю психологию русских людей. У нас же форма - это божественное. Никто не спросит пропуск или аккредитацию. Так и вышло. Я делал вид, что ору в телефон "Николаич, и где я тебе буду их искать?!" - и кивнул стюарду на калитку. Он открыл.

Би-би-си: О чем ты подумал в этот момент?

П.В.: Ну я вообще не ахти какой актер, как мы все знаем по сериалу "Карточный домик" (Верзилов снимался в одном из эпизодов сериала - Би-би-си). Но тут я прям вжился в роль, чувствовал себя товарищем майором и было ощущение, что я правда кого-то ищу на поле.

Правообладатель иллюстрации STANISLAV KRASILNIKOV/TASS VIA GETTY IMAGES Image caption Хорватские футболисты встретили Pussy Riot на поле менее дружелюбно, чем французы - хорватам надо было отыгрываться в финале ЧМ и они были рассержены, что им сорвали атаку

Би-би-си: Многие болельщики сборной Хорватии считают, что ваша акция повлияла на результат матча. Они пытались отыграться, а остановка сбила ритм игры и сыграла на руку французам. Зачем вы наказали Хорватию?

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П.В.: Вообще не согласен. Когда нас взяли, с нами в отделении сидели пятеро хорватских фанатов - кто за фаер, кто за косяк. Так вот они долго извинялись за схватившего меня игрока. Я и сам видел, что он погружен в свои футбольные переживания и просто помогает стюарду меня увести, там не было ненависти.

А другой очень классный игрок сборной Хорватии, который надел милицейскую фуражку, вообще стал важной частью акции. Так что я не считаю, что все хорваты злы на нас или недовольны. Не в последних минутах игра решилась.

Би-би-си: Как на вас реагировали другие игроки?

П.В.: Французы все были радостные и смеялись.

Би-би-си: А за кого ты болел?

П.В.: Я болел за Францию, Мбаппе вообще мой любимый игрок. Его "хай файв" [хлопок по рукам] с Никой стал крутейшей частью акции тоже.

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Би-би-си: Что вам сказали сразу после задержания?

П.В.: Начали орать "Вы кто такие?!" А потом у допрашивающего нас полковника Здоренко зазвонил телефон. Он посмотрел на экран, весь вытянулся, подобрался, ответил на звонок и говорит: "Да, товарищ генерал. Нет, не наши. Точно не наши, товарищ генерал. Я проверил - ряженые". Они все правда испугались, что это спятившие сотрудники выбежали.

Би-би-си: Кто опубликовал видео вашего допроса, где полковник жалеет, что сейчас не 37-й год?

П.В.: Во время первого допроса нас снимали на телефоны человек восемь. И потом, как я полагаю, они слили записи телеграм-каналу Mash. Думаю, их начальство было как раз недовольно публикацией ролика, который стал полноценной и важной частью нашей акции. Но ни один мент не откажется получить 50-100 тысяч за такую запись.

Би-би-си: Ты на допросе ему отвечаешь, что ты выступаешь за Россию. Каким образом?

П.В.: Наша акция - шаг в построении правильной российской государственности. Сейчас ее функционирование оскорбительно для жителей страны. Мы боремся за интересы граждан.

Би-би-си: Многие зрители считают, что вы испортили нам главный праздник года.

П.В.: Кому нам?

Би-би-си: Россиянам.

П.В.: Каким образом россиянин, смотревший трансляцию, пострадал от нашей акции? Никаким. Я считаю, что это все комментарии агитаторов с ярко выраженной проправительственной позицией и никакого отношения к реальному впечатлению от акции они не имеют.

Би-би-си: А как ты относишься к тем, кто хочет выложить твой адрес и телефон в соцсетях, чтобы люди приехали, разобрались по-мужски?

П.В.: Мне нравится такое читать, это одно из художественных последствий акции.

Би-би-си: ФИФА сейчас решает вопрос, штрафовать ли Россию за вашу акцию. Вы готовы платить штраф?

П.В.: Мы не несем ответственность за эти штрафы. Если бы система безопасности работала идеально, стюарды должны были нас остановить и спросить: "Товарищ майор, где ваша аккредитация, можно посмотреть удостоверение?"

А подделка удостоверения - это уголовно наказуемое преступление. У нас их, разумеется, не было. Если ФИФА решит штрафовать - хотя не такой коррумпированной организации, как ФИФА, навязывать свои моральные оценки - то платить должны организаторы и ответственные за безопасность на матче с [Аркадием] Дворковичем во главе.

Би-би-си: Ты издатель "Медиазоны", одного из немногих независимых СМИ в России. Ты не думал, что подставляешь коллектив?

П.В.: Нужно разделять корреспондентов "Медиазоны", у которых свои профессиональные стандарты, и издателя, бухгалтера, уборщика, заменителя воды в кулере, которые в свободное от работы время могут делать что угодно без угрозы страшных разборок со стороны Сергея Смирнова, главного редактора.

Би-би-си: А ты не думал, что за твою акцию будут мстить журналистам проверками, нападками?

П.В.: Нападки в России могут начаться в любой момент. Нельзя жить и действовать в России исходя из мысли "Ой! Сейчас я сделаю и начнутся нападки на жену, семью, коллег, детей!" Тем более, я не чувствовал, что акция ставит под угрозу моих близких или коллектив. Она карнавальная и радостная.

Би-би-си: С юристами о возможных вариантах наказания советовались, как это было перед панк-молебном в храме Христа Спасителя?

П.В.: Ну очень наскоро. Мы учитывали контекст чемпионата мира и особо страшных зверств не ждали.

Би-би-си: А сел бы?

П.В.: Ну что значит сел бы, а куда бы я делся. Нельзя заморачиваться последствиями в России, где можно сесть за пост, лайк и речь.

Если ты считаешь, что твои поступки не нарушают уголовный кодекс, то ты должен их совершать. Политическая атмосфера в стране только так и меняется.

Би-би-си: А тебе не кажется эта акция беззубой и пустой на фоне других акций политических акций Pussy Riot?

П.В.: Нет. Во-первых, в ней есть глубокий художественный смысл.

Би-би-си: В чем он?

П.В.: [Дмитрий] Пригов был для нас учителем. Его последний текст "Вознесение" и одноименная акция должны были состояться вместе с нами, начинающей арт-группой "Война", но Пригов по дороге к нам попал в больницу и скончался. Мы были на похоронах, несли его гроб. Мы наследники московского концептуализма.

Финал чемпионата мира в этот раз был ровно 11 лет спустя после смерти Пригова. Это очень символично. Мы взяли его корпус текстов "Апофеоз милицанера", где он создает новый образ служителя правопорядка. КГБ на допросах так и не смогли объяснить Пригову, что не так в его стихах: "Милицанер все заметил, подходит он и говорит: закон нарушаете этим". Мы воспроизвели этот важнейший образ в роли вступающего в игру милиционера.

В первый день после заключения акционистов под административный арест оставшиеся на воле участники Pussy Riot опубликовали новый музыкальный клип "О хорошем милицанере" и потребовали освобождения своих соратниц и Верзилова.

Во-вторых, важен политический контекст - это не критика полиции, а образ государства, которое лишает нормальной жизни людей и действует не по закону, а по понятийным обычаям Владимира Владимировича Путина и его окружения.

В-третьих, ни одна акция Pussy Riot раньше не проходила на специально охраняемом ФСБ и ФСО объекте с Владимиром Путиным среди зрителей. Это логистически гораздо сложнее и опаснее. В одной из колонок нас сравнили с тем, как смерть Высоцкого затмила Олимпиаду-80. Это, конечно, мед и лесть, но объективно из российского искусства, исключая киноработы режиссеров вроде Звягинцева, на Западе сейчас знают только Pussy Riot.

Би-би-си: Ты чувствуешь, что взял реванш - ведь в прошлых акциях Pussy Riot ты не участвовал и за них не сидел?

П.В.: Художнику это неважно. В авторском кино все знают имя режиссера, а в блокбастерах, например, его все забывают.

Би-би-си: Вы бы сделали что-то другое, если бы вас не пустили на поле?

П.В.: Нет, тогда бы просто никакой акции не было.

Би-би-си: В списках для передачи в камеру ты просишь "элитного сухого мяса, прошутто и хамона". А как же черный хлеб русской революции?

П.В.: Это не каприз. Проблема в том, что влажное мясо в спецприемник передавать нельзя. А сухое мясо в европейских странах - аналог нашей вареной колбасы. Так бы я попросил дешевую вареную курицу и только ее бы и ел.