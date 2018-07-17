Вот как можно разрисовать свое тело. Всемирный фестиваль боди-арта

  • 17 июля 2018
Модель Правообладатель иллюстрации Reuters

В австрийском городе Клагенфурте прошел 21-й Всемирный фестиваль бодипейнтинга - художественной росписи по телу, одной из разновидностей боди-арта.

Художники расписывали тела моделей, создавая впечатляющие красочные композиции. Мы подобрали несколько интересных работ.

Художник расписывает модель на фестивале Правообладатель иллюстрации Reuters

Клагенфурт - столица австрийской земли Каринтия, расположенной в Альпах на юге страны и граничащей с Италией и Словенией.

Модель Правообладатель иллюстрации Reuters

Победители награждались в 12 категориях - как специальными призами для профессионалов, так и наградами для любителей. Среди категорий - аэрография, спецэффекты и разрисовка лица.

Художник расписывает модель на фестивале Правообладатель иллюстрации Reuters

Расписанное художником лицо представляет собой определенную визуальную историю, при этом расписываются лицо, шея и декольте.

Художник расписывает модель на фестивале Правообладатель иллюстрации EPA

Приз за творческий макияж вручается за работы, которые включают в себя не только роспись лица, но и аксессуары и элементы одежды, подчеркивающие тему.

Позирующая модель Правообладатель иллюстрации EPA
Presentational white space
Художник расписывает модель на фестивале Правообладатель иллюстрации EPA

На фестивале также работают учебные курсы для художников, мастеров макияжа, фотографов, и специалистов аэрографии - одной из техник изобразительного искусства, использующей аэрограф (пульверизатор) в качестве инструмента для нанесения краски.

Модель Правообладатель иллюстрации Reuters

В некоторых категориях художникам на расписывание тела отводились два дня, при этом в каждый из этих двух дней они должны были представить по отдельному произведению.

Позирующая модель Правообладатель иллюстрации Getty Images
Позирующая модель Правообладатель иллюстрации Getty Images

Фестиваль был основан в 1998 году и за 20 лет стал в полном смысле международным: на этот раз в нем соревновались художники из более чем 50 стран.

Позирующая модель Правообладатель иллюстрации Getty Images
Модель Правообладатель иллюстрации Getty Images
Presentational white space
Модель Правообладатель иллюстрации Getty Images
Presentational white space
Модель Правообладатель иллюстрации Getty Images
Presentational white space
Модель Правообладатель иллюстрации Getty Images
Presentational white space
Модель Правообладатель иллюстрации Getty Images
Presentational white space

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