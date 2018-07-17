Вот как можно разрисовать свое тело. Всемирный фестиваль боди-арта
В австрийском городе Клагенфурте прошел 21-й Всемирный фестиваль бодипейнтинга - художественной росписи по телу, одной из разновидностей боди-арта.
Художники расписывали тела моделей, создавая впечатляющие красочные композиции. Мы подобрали несколько интересных работ.
Клагенфурт - столица австрийской земли Каринтия, расположенной в Альпах на юге страны и граничащей с Италией и Словенией.
Победители награждались в 12 категориях - как специальными призами для профессионалов, так и наградами для любителей. Среди категорий - аэрография, спецэффекты и разрисовка лица.
Расписанное художником лицо представляет собой определенную визуальную историю, при этом расписываются лицо, шея и декольте.
Приз за творческий макияж вручается за работы, которые включают в себя не только роспись лица, но и аксессуары и элементы одежды, подчеркивающие тему.
На фестивале также работают учебные курсы для художников, мастеров макияжа, фотографов, и специалистов аэрографии - одной из техник изобразительного искусства, использующей аэрограф (пульверизатор) в качестве инструмента для нанесения краски.
В некоторых категориях художникам на расписывание тела отводились два дня, при этом в каждый из этих двух дней они должны были представить по отдельному произведению.
Фестиваль был основан в 1998 году и за 20 лет стал в полном смысле международным: на этот раз в нем соревновались художники из более чем 50 стран.
.