Расизм после ЧМ: как Франция дала миру пример единения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первые лица государства не скупились на благодарности в адрес сборной

Триумф сборной Франции на чемпионате мира по футболу для некоторых комментаторов стал поводом высказаться об этническом происхождении футболистов. И некоторые высказывания прозвучали откровенно расистски.

Одной из первых отметилась в "Инстаграме" звезда российского телевидения и бывший депутат Мария Кожевникова.

"Сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе , Манданда, Нзонзи , которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Умтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матиюди из Анголы, Менди из Сенегала , Фекир из Алжира" [орфография сохранена], - заявила женщина.

Экс-депутат от "Единой России" не отреагировала на волну критики и не сбавила тон.

"Если бы они были белыми, вам даже не пришло бы в голову искать, откуда они или их предки. Правильно?" - задаются вопросом её подписчики.

Блогер Илья Варламов в ответ не только вспомнил о многонациональном составе сборной СССР в 1971 году в матче против Франции, но и не поленился перечислить места рождения футболистов нынешней французской команды.

"

Уго Льорис (родился в Ницце, Франция);

Бенжамен Павар (родился в Мобёже, Франция);

Рафаэль Варан (родился в Лилле, Франция);

Люка Эрнандес (родился в Марселе, Франция);

Поль Погба (родился в Ланью-Сюр-Марн, Франция);

Н'Голо Кант (родился в Париже, Франция);

Блез Матюиди (родился в Тулузе, Франция);

Антуан Гризманн (родился в Маконе, Франция);

Килиан Мбаппе (родился в Бонди, Франция);

Оливье Жиру (родился в Шамбери, Франция);

Самюэль Умтити (родился в Камеруне, переехал во Францию, когда ему было 2 года).

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Совсем другой подход у американского профессора права и эксперта по исламофобии Халеда Бейдуна, который призвал относится к команде "справедливо".

Пропустить Twitter пост , автор: @KhaledBeydoun Dear France,



Congratulations on winning the #WorldCup.



80% of your team is African, cut out the racism and xenophobia.



50% of your team are Muslims, cut out the Islamophobia.



Africans and Muslims delivered you a second World Cup, now deliver them justice. — Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) 15 июля 2018 г.

"Дорогая Франция, поздравляю с победой в ЧМ. 80% команды - африканцы, так победи же расизм и ксенофобию. 50% - мусульмане, дай бой исламофобии. Африканцы и мусульмане обеспечили тебя вторым Кубком мира, вознагради их справедливо", - написал он в "Твиттере".

Единство нации

Многих комментаторов удивил призыв Бейдуна. Как и Илья Варламов, многие заметили, что игроки являются гражданами Французской республики.

"Эти люди представляют французскую команду, ничто другое не имеет значения. Хватит разделять народ", - пишет пользователь M.G.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент и его супруга (слева) с удовольствием поздравили сборную

Сам Макрон, наблюдавший за финалом в Москве на стадионе "Лужники" лично поздравил сборную, а позже подчеркнул, что верен идее равенства граждан страны.

"Нам важно, чтобы каждый нашел свое место в соответствии со своими достижениями и талантами. Это записано в нашей конституции, и это один из наших фундаментальных принципов. Что-то идёт не так, если в зависимости от цвета кожи или фамилии у равных талантов неравные шансы", - отметил восьмой президент Пятой республики.

Не менее рады за национальную сборную и французские правые.

Лидер антииммигрантской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен испытывает гордость за футболистов. Хотя еще 20 лет назад ее отец Жан-Мари Ле Пен, тогдашний лидер партии, заподозрил темнокожих футболистов в незнании "Марсельезы".

"Игроки этой сборной создают позитивный образ Франции. Я не разделяю французов по расовому признаку. Я просто отделяю воров и мошенников от честных людей, которых я всегда буду защищать", - выcказалась политик в телеинтервью в среду.

Граждане - футболисты

Между тем, гражданство - краеугольный камень политической системы Пятой республики. Оно предполагает наличие у граждан равных политических прав, свобод и обязанностей.

Поскольку все (кроме одного) члены сборной родились на французской территории и все без исключения - граждане республики, они таковыми и воспринимаются во французском обществе.

Победа объединила французское общество, и это стало отдельной темой для комментаторов.

Так, финансовый аналитик Симон Роблен заметил, что сам от себя не ожидал интереса к футболу.

"В такие моменты единства Франция, которая выигрывает, протягивает руку Франции, которая "выиграла". Почему бы не признать, что помешательство, которое мы наблюдаем, свидетельствует о существовании запасов коллективной энергии, о которых никто и не подозревал?"

"Футбол был народной игрой... Нам нужно снова найти то, что и в политике было бы источником радости для всех", - считает аналитик.