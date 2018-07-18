Image caption Уже сейчас можно приобрести специально экранированные футляры для автоключей - но фольга остаетстя простейшим решением

Многие современные модели автомобилей можно угнать без взлома или похищения ключа зажигания.

Для этого требуется лишь решимость со стороны вора и наличие у автомобиля суперсовременной и модной системы бесключевого доступа.

Система интеллектуального доступа в автомобиль идентифицирует владельца автомобиля по коду ответа ключа и обеспечивает автоматическую разблокировку двери при касании ручки и запуск двигателя при нажатии специальной кнопки. При этом сам электронный ключ может оставаться в кармане.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Все эти автоключи по сути дела являются крохотными радиопередатчиками, сигналы которых несложно перехватить

Но и более старые и широко распространенные системы типа safe lock, которые позволяют вам запирать и отпирать автомобиль на расстоянии, не лишены недостатков.

При приближении к припаркованному автомобилю вы нажимаете на электронном ключе кнопку, и на электронный центральный замок машины поступает сигнал - на самом же деле он посылает серию сигналов на ключ и устанавливает с ним связь. После этого вам остается только открыть дверь машины.

Подобными системами оснащается большинство новых машин в течение последних 20 лет. Однако эксперты указывают, что злоумышленники используют специальные сканеры, которые перехватывают и клонируют уникальный радиосигнал, который посылает ваш электронный ключ. Такой автомобиль можно открыть, но дальше для запуска двигателя всё-таки требуется вставить ключ в замок зажигания и повернуть его.

Однако сейчас появилось множество новых смарт-систем, в которых электронный замок и ключ постоянно обмениваются сигналами, которые легко перехватить злоумышленнику.

Как защититься от опасности и возможно ли это вообще?

Краткий ответ - сделать это достаточно просто, просто обернув электронный ключ фольгой.

Ключ в фольге

Специалисты по кибербезопасности сходятся во мнении, что этот метод, хотя и не самый элегантный, обеспечивает простое и недорогое решение проблемы.

Альтернативой может служить покупка специального футляра для ключа, который имел бы конструкцию "клетки Фарадея" - то есть экранировал электромагнитное излучение, которое испускает радиопередатчик такого ключа.

"Мы говорим о радиосигналах, которые мало чем отличаются от обычных сигналов, используемых в радио-и телетрансляции", - указывает Моше Шлизел, генеральный директор фирмы GuardKnox Cyber Technologies, которая занимается вопросами кибербезопасности.

Image caption Эксперт по кибербезопасности Моше Шлизел: "Ваш автомобиль откроется, как только услышит правильный набор радиосигналов, которые постоянно посылает ключ"

"Такой ключ постоянно излучает определенный набор радиосигналов, - говорит Шлезел, - а автомобиль принимает этот сигнал, расшифровывает его и отпирает замки. Но если мне удастся перехватить эту последовательность радиоимпульсов, я могу разблокировать автомобиль, открыть двери и запустить двигатель".

Моше Шлизел, который ранее служил в военно-воздушных силах Израиля, занимаясь созданием систем противоракетной обороны, считает, что применение фольги - простейший и самый дешевый способ сорвать замыслы автоворов. Ключ, обернутый фольгой, защищен от перехвата.

Слишком просто?

Некоторые считают этот метод слишком примитивным. Однако, по мнению экспертов, он отличается простотой и надежностью.

"Официальной статистики подобного типа преступлений нет, но я вас уверяю, что число угонов машин с такими системами растет, - говорит Моше Шлизел. - Оборудование для этого можно легко купить в интернете, а в сети YouTube даже есть видеосюжеты на эту тему".

Эта проблема известна в отрасли, и специалисты работают над ее решением - в основном, за счет введения систем шифрования радиосигналов, которые делают невозможным копирование радиобмена между автомобилем и ключом, - отмечает Шлизел.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Автовору больше не надо взламывать замки вашей машины

Но пока что копирование таких сигналов остается относительно несложным делом.

Клиффорд Ньюман, профессор IT-технологий в университете Южной Калифорнии в США, в недавнем интервью газете USA Today заявил, что сегодняшние автоворы не нуждаются в слишком сложном и труднодоступном оборудовании при похищении автомобилей, подчас весьма дорогих.

"Нужно просто найти дом с припаркованным снаружи или даже в гараже при доме автомобилем. Если электронный ключ от него лежит где-то в доме на расстоянии не более 3 метров, сигнал такого ключа можно с легкостью перехватить с помощью недорогого устройства", - говорит профессор.

Как только Ньюман осознал, насколько ненадежна система электронных замков его автомобиля, он принял решение класть на ночь ключи от него в жестяную банку от кофе.

Под ударом - не только автомобили

К сожалению, дело не ограничивается только лишь уязвимостью автомобильных электронных систем безопасности.

Некоторые особо осторожные люди уже сейчас принимают всевозможные меры предосторожности - например, носят свои кредитные карточки в специальных экранирующих электромагнитное излучение футлярах.

В США и некоторых других странах некоторые официальные учреждения стали с недавнего времени применять специальные защищенные конверты, в которых они посылают важные документы, например, "зеленые карты", водительские права или удостоверения личности.

Пока что потребители ожидают от автоотрасли появления универсального решения. Но специалисты уже сейчас советуют принимать простые меры предосторожности - например, всегда иметь в кармане чехольчик из фольги и не забывать заворачивать в него ключ от автомашины или другие важные предметы, которые надо защитить от вредоносного электронного вмешательства.